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"Ровно через неделю". Во Франции сделали шокирующее заявление об Украине - РИА Новости, 15.04.2024
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20:46 15.04.2024 (обновлено: 22:14 15.04.2024)
https://ria.ru/20240415/ukraina-1940258910.html
"Ровно через неделю". Во Франции сделали шокирующее заявление об Украине
"Ровно через неделю". Во Франции сделали шокирующее заявление об Украине - РИА Новости, 15.04.2024
"Ровно через неделю". Во Франции сделали шокирующее заявление об Украине
Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X призвал прекратить финансовую и военную помощь Украине. РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T20:46
2024-04-15T22:14
украина
в мире
франция
германия
сергей шойгу
флориан филиппо
эммануэль макрон
евросоюз
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X призвал прекратить финансовую и военную помощь Украине."Ровно через неделю Франция через ЕС выпишет новый ежемесячный чек на 300 миллионов евро для Зеленского и Украины! &lt;…&gt; Хватит выписывать чеки Украине! И давать оружие тоже!" — призвал он.По словам политика, все это происходит в то время, когда больницы разваливаются, люди умирают там из-за отсутствия ухода, а французов заставляют чувствовать себя виноватыми в государственных расходах.Президент Эммануэль Макрон в феврале сообщил, что ЕС договорился создать девятую коалицию для глубоких ударов — поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, консенсус пока не достигнут, но ничего исключать нельзя.Слова Макрона подверглись острой критике со стороны многих партнеров по НАТО, включая Германию, а также политических сил в самой Франции.В начале апреля министр обороны России Сергей Шойгу в телефонном разговоре сообщил французскому коллеге Себастьяну Лекорню, что отправка французских войск на Украину создаст проблемы для самого Парижа. Ранее в марте пресс-бюро СВР заявило, что французское военное подразделение станет приоритетной легитимной целью российских военных, если оно окажется на Украине.
https://ria.ru/20240415/ukraina-1940204201.html
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украина, в мире, франция, германия, сергей шойгу, флориан филиппо, эммануэль макрон, евросоюз, патриот, нато
Украина, В мире, Франция, Германия, Сергей Шойгу, Флориан Филиппо, Эммануэль Макрон, Евросоюз, Патриот, НАТО
"Ровно через неделю". Во Франции сделали шокирующее заявление об Украине

Филиппо призвал прекратить финансовую и военную помощь Украине

© iStock.com / Kathrine AndiХарьков
Харьков - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
© iStock.com / Kathrine Andi
Харьков. Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X призвал прекратить финансовую и военную помощь Украине.
"Ровно через неделю Франция через ЕС выпишет новый ежемесячный чек на 300 миллионов евро для Зеленского и Украины! <…> Хватит выписывать чеки Украине! И давать оружие тоже!" — призвал он.
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Вчера, 17:00
По словам политика, все это происходит в то время, когда больницы разваливаются, люди умирают там из-за отсутствия ухода, а французов заставляют чувствовать себя виноватыми в государственных расходах.
Президент Эммануэль Макрон в феврале сообщил, что ЕС договорился создать девятую коалицию для глубоких ударов — поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, консенсус пока не достигнут, но ничего исключать нельзя.
Слова Макрона подверглись острой критике со стороны многих партнеров по НАТО, включая Германию, а также политических сил в самой Франции.
В начале апреля министр обороны России Сергей Шойгу в телефонном разговоре сообщил французскому коллеге Себастьяну Лекорню, что отправка французских войск на Украину создаст проблемы для самого Парижа. Ранее в марте пресс-бюро СВР заявило, что французское военное подразделение станет приоритетной легитимной целью российских военных, если оно окажется на Украине.
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УкраинаВ миреФранцияГерманияСергей ШойгуФлориан ФилиппоЭммануэль МакронЕвросоюзПатриотНАТО
 
 
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