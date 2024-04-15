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"Ничего не изменить". Зеленского предупредили, сколько осталось Украине - РИА Новости, 15.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:57 15.04.2024 (обновлено: 18:42 15.04.2024)
https://ria.ru/20240415/ukraina-1940218184.html
"Ничего не изменить". Зеленского предупредили, сколько осталось Украине
"Ничего не изменить". Зеленского предупредили, сколько осталось Украине - РИА Новости, 15.04.2024
"Ничего не изменить". Зеленского предупредили, сколько осталось Украине
Конфликт на Украине может закончиться в течение этого года, допустил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouТube-каналу Dialogue Works. РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T17:57
2024-04-15T18:42
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
скотт риттер
вооруженные силы украины
вооруженные силы сша
сергей шойгу
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Конфликт на Украине может закончиться в течение этого года, допустил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouТube-каналу Dialogue Works."Мы подошли к финалу. Я имею в виду, что этот конфликт длится уже два года. Я не верю, что он будет продолжаться еще год", — предположил он.По мнению экс-разведчика, ВС России продолжают накапливать военную мощь, в результате чего они разбивают украинских военных. Он добавил, что у ВСУ иссякают все запасы, в том числе у них нет противовоздушной обороны.При этом президента Украины Владимира Зеленского предупреждают, что боевые действия будут разрушительными, и уже ничего не изменить.Второго апреля министр обороны Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом Вооруженных сил России заявил, что с января ВСУ потеряли более 80 тысяч военнослужащих, 14 тысяч единиц различного вооружения, в том числе свыше 1200 танков и других боевых бронированных машин. Он также констатировал, что украинцы после провала летнего контрнаступления безуспешно пытаются закрепиться на отдельных рубежах, а российские военные продолжают теснить ВСУ в западном направлении.
https://ria.ru/20240415/ukraina-1940204201.html
https://ria.ru/20240415/zelenskiy-1940182558.html
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в мире, украина, россия, скотт риттер, вооруженные силы украины, вооруженные силы сша, сергей шойгу
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Скотт Риттер, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы США, Сергей Шойгу
"Ничего не изменить". Зеленского предупредили, сколько осталось Украине

Риттер: конфликт на Украине вряд ли продлится еще один год

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкТанк Т-72 группировки войск "Центр"
Танк Т-72 группировки войск Центр - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Танк Т-72 группировки войск "Центр". Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Конфликт на Украине может закончиться в течение этого года, допустил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouТube-каналу Dialogue Works.
"Мы подошли к финалу. Я имею в виду, что этот конфликт длится уже два года. Я не верю, что он будет продолжаться еще год", — предположил он.
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По мнению экс-разведчика, ВС России продолжают накапливать военную мощь, в результате чего они разбивают украинских военных. Он добавил, что у ВСУ иссякают все запасы, в том числе у них нет противовоздушной обороны.
При этом президента Украины Владимира Зеленского предупреждают, что боевые действия будут разрушительными, и уже ничего не изменить.
Второго апреля министр обороны Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом Вооруженных сил России заявил, что с января ВСУ потеряли более 80 тысяч военнослужащих, 14 тысяч единиц различного вооружения, в том числе свыше 1200 танков и других боевых бронированных машин. Он также констатировал, что украинцы после провала летнего контрнаступления безуспешно пытаются закрепиться на отдельных рубежах, а российские военные продолжают теснить ВСУ в западном направлении.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияСкотт РиттерВооруженные силы УкраиныВооруженные силы СШАСергей Шойгу
 
 
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