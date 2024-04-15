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"Ничего не изменить". Зеленского предупредили, сколько осталось Украине
"Ничего не изменить". Зеленского предупредили, сколько осталось Украине - РИА Новости, 15.04.2024
"Ничего не изменить". Зеленского предупредили, сколько осталось Украине
Конфликт на Украине может закончиться в течение этого года, допустил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouТube-каналу Dialogue Works. РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T17:57
2024-04-15T17:57
2024-04-15T18:42
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Конфликт на Украине может закончиться в течение этого года, допустил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouТube-каналу Dialogue Works."Мы подошли к финалу. Я имею в виду, что этот конфликт длится уже два года. Я не верю, что он будет продолжаться еще год", — предположил он.По мнению экс-разведчика, ВС России продолжают накапливать военную мощь, в результате чего они разбивают украинских военных. Он добавил, что у ВСУ иссякают все запасы, в том числе у них нет противовоздушной обороны.При этом президента Украины Владимира Зеленского предупреждают, что боевые действия будут разрушительными, и уже ничего не изменить.Второго апреля министр обороны Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом Вооруженных сил России заявил, что с января ВСУ потеряли более 80 тысяч военнослужащих, 14 тысяч единиц различного вооружения, в том числе свыше 1200 танков и других боевых бронированных машин. Он также констатировал, что украинцы после провала летнего контрнаступления безуспешно пытаются закрепиться на отдельных рубежах, а российские военные продолжают теснить ВСУ в западном направлении.
https://ria.ru/20240415/ukraina-1940204201.html
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"Ничего не изменить". Зеленского предупредили, сколько осталось Украине
Риттер: конфликт на Украине вряд ли продлится еще один год