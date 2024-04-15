https://ria.ru/20240415/ukraina-1940204201.html

"Готовы идти воевать". Во Франции неожиданно высказались об Украине

"Готовы идти воевать". Во Франции неожиданно высказались об Украине - РИА Новости, 15.04.2024

"Готовы идти воевать". Во Франции неожиданно высказались об Украине

Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо раскритиковал в соцсети X опрос, согласно которому больше половины молодых французов согласны отправиться на РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T17:00

2024-04-15T17:00

2024-04-15T17:07

специальная военная операция на украине

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эммануэль макрон

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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо раскритиковал в соцсети X опрос, согласно которому больше половины молодых французов согласны отправиться на Украину."Они манипулируют общественным мнением, особенно среди французской молодежи, путем публикации поразительных опросов, которые нужно детально изучить, чтобы понять! Например, "51 процент молодых французов готовы идти и воевать на Украине" и прочая чепуха!" — написал он.Политик призвал разобраться с этим фальшивым опросом и с тем, как СМИ использовали его для своих провоенных целей.Президент Эммануэль Макрон в феврале сообщил, что ЕС договорился создать девятую коалицию для глубоких ударов — поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, консенсус пока не достигнут, но ничего исключать нельзя.Слова Макрона подверглись острой критике со стороны многих партнеров по НАТО, включая Германию, а также политических сил в самой Франции.В начале апреля министр обороны России Сергей Шойгу в телефонном разговоре сообщил французскому коллеге Себастьяну Лекорню, что отправка французских войск на Украину создаст проблемы для самого Парижа. Ранее в марте пресс-бюро СВР заявило, что французское военное подразделение станет приоритетной легитимной целью российских военных, если оно окажется на Украине.Читайте в Дзен: Военные из Одессы обратились к властям с предупреждением. "Кто они такие? Мы власть, а не они"Парад лицемерия. США и их союзники опозорились. Что устроил Запад в Совбезе ООН после ударов Ирана по Израилю?

https://ria.ru/20240415/ukraina-1940167867.html

https://ria.ru/20240415/zelenskiy-1940182558.html

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в мире, украина, франция, германия, эммануэль макрон, патриот, евросоюз, нато, флориан филиппо, сергей шойгу