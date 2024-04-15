https://ria.ru/20240415/ukraina-1940047901.html

Зеленский разрушил Украину до основания, заявил Медведчук

Зеленский разрушил Украину до основания, заявил Медведчук - РИА Новости, 15.04.2024

Зеленский разрушил Украину до основания, заявил Медведчук

С Владимиром Зеленским Украина оказалась "разрушена до основания", написал в статье для газеты "Комсомольская правда" лидер запрещенной на Украине партии... РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T06:58

2024-04-15T06:58

2024-04-15T11:19

в мире

украина

россия

виктор медведчук

владимир зеленский

оппозиционная платформа - за жизнь

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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. С Владимиром Зеленским Украина оказалась "разрушена до основания", написал в статье для газеты "Комсомольская правда" лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", председатель Совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук. "Сегодня с уверенностью можно утверждать, что украинский народ хотел дружбы и единства с Россией, но каждый украинский президент обещал это, а потом делал противоположное. С каждым украинским президентом творились метаморфозы, политические кульбиты, которые разрушали страну. После шестого такого фокусника страна разрушена до основания, а седьмого не выдержит", — пишет Медведчук. Кроме того, он отметил, что независимость Украины, ее суверенитет и государственность проданы, "разбазарены и сбыты всеми шестью президентами". "Происходило это по одному шаблону — кандидат в президенты обещал одно, а делал совершенно противоположное. Обещал богатство — создавал бедность, обещал законность — поощрял беззаконие и коррупцию, обещал мир — провоцировал войну", — добавляет Медведчук.

https://ria.ru/20240414/ukraina-1939826970.html

https://ria.ru/20240411/zaporozhskaya_aes-1939167826.html

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в мире, украина, россия, виктор медведчук, владимир зеленский, оппозиционная платформа - за жизнь