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СМИ: Нетаньяху поручил армии предложить цели для атаки в Иране - РИА Новости, 15.04.2024
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19:14 15.04.2024 (обновлено: 19:36 15.04.2024)
https://ria.ru/20240415/tseli-1940240554.html
СМИ: Нетаньяху поручил армии предложить цели для атаки в Иране
СМИ: Нетаньяху поручил армии предложить цели для атаки в Иране - РИА Новости, 15.04.2024
СМИ: Нетаньяху поручил армии предложить цели для атаки в Иране
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) представить для ответа на иранское нападение варианты целей в Иране, атаки по... РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T19:14
2024-04-15T19:36
иран
тегеран (город)
в мире
израиль
биньямин нетаньяху
бени ганц
корпус стражей исламской революции
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) представить для ответа на иранское нападение варианты целей в Иране, атаки по которым "пошлют сигнал", но не приведут к жертвам, среди вариантов могут быть объекты в Тегеране или кибератака, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источник, знакомый с обсуждениями."Израильский военный кабинет в понедельник обсуждал, как ответить на беспрецедентную воздушную атаку Ирана... Нетаньяху попросил Армию обороны Израиля представить варианты целей... Израиль ищет варианты, которые "пошлют сигнал", но не вызовут жертв. Такие варианты включают возможный удар по объекту в Тегеране или кибератаку", - сообщает издание.Кроме того, Израиль обсуждает такой ответ на атаку Ирана, чтобы он не разозлил международных союзников и чтобы не потерять возможности построить альянс против Тегерана, добавляет газета."Наши союзники не хотят, чтобы мы пришли к чрезмерному ответу, а мы хотим работать с нашими союзниками, особенно после успеха, которого мы добились с ними. Нам нет необходимости приводить к жертвам, но важно ответить, потому что это передает послание всем тем, кто хочет нам навредить", - заявил источник.Ранее телеканал CNN сообщал, что в военном кабинете Израиля проходили горячие дебаты об ответе на атаку Ирана и его сроках, рассматриваются варианты как вооруженного ответа, так и дипломатические способы дальнейшей изоляции Ирана на мировой арене, при этом израильский премьер тормозит принятие решения.Элитное подразделение ВС Ирана, Корпус стражей исламской революции, в ночь на 14 апреля нанесло удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале месяца. В атаке, по разным данным, были задействованы несколько сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed, гиперзвуковые ракеты "Фаттах" и "Фаттах-2". Иранский государственный телеканал Press TV сообщил, что все гиперзвуковые ракеты достигли своих целей.По данным армии Израиля, Иран запустил в общей сложности более 300 боеприпасов и БПЛА, включая порядка 170 беспилотников, более 30 крылатых и более 120 баллистических ракет. При этом Израиль заявляет, что лишь "несколько ракет" долетели до территории страны и причинили "незначительный ущерб".Глава генерального штаба ВС Ирана Мохаммад Багери сообщил, что Тегеран завершил операцию "Правдивое обещание" и не планирует продолжать ее, но если Израиль предпримет какие-либо меры, то следующая иранская операция будет масштабнее предыдущей.Израильский министр Бени Ганц заявил, что страна намерена создать региональную коалицию против иранской угрозы и ответить на атаку в подходящее время и подходящим образом. Как ожидается, правительство Израиля определится с дальнейшими действиями в ближайшее время
https://ria.ru/20240415/bespilotniki-1940213949.html
https://ria.ru/20240415/cnn-1940170359.html
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иран
тегеран (город)
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иран, тегеран (город), в мире, израиль, биньямин нетаньяху, бени ганц, корпус стражей исламской революции, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, обострение ситуации между ираном и израилем
Иран, Тегеран (город), В мире, Израиль, Биньямин Нетаньяху, Бени Ганц, Корпус стражей исламской революции, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Обострение ситуации между Ираном и Израилем
СМИ: Нетаньяху поручил армии предложить цели для атаки в Иране

WP: Нетаньяху поручил армии найти цели для атаки в Иране, чтобы "послать сигнал"

© AP Photo / Ohad ZwigenbergПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) представить для ответа на иранское нападение варианты целей в Иране, атаки по которым "пошлют сигнал", но не приведут к жертвам, среди вариантов могут быть объекты в Тегеране или кибератака, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источник, знакомый с обсуждениями.
«
"Израильский военный кабинет в понедельник обсуждал, как ответить на беспрецедентную воздушную атаку Ирана... Нетаньяху попросил Армию обороны Израиля представить варианты целей... Израиль ищет варианты, которые "пошлют сигнал", но не вызовут жертв. Такие варианты включают возможный удар по объекту в Тегеране или кибератаку", - сообщает издание.
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Кроме того, Израиль обсуждает такой ответ на атаку Ирана, чтобы он не разозлил международных союзников и чтобы не потерять возможности построить альянс против Тегерана, добавляет газета.
«
"Наши союзники не хотят, чтобы мы пришли к чрезмерному ответу, а мы хотим работать с нашими союзниками, особенно после успеха, которого мы добились с ними. Нам нет необходимости приводить к жертвам, но важно ответить, потому что это передает послание всем тем, кто хочет нам навредить", - заявил источник.
Ранее телеканал CNN сообщал, что в военном кабинете Израиля проходили горячие дебаты об ответе на атаку Ирана и его сроках, рассматриваются варианты как вооруженного ответа, так и дипломатические способы дальнейшей изоляции Ирана на мировой арене, при этом израильский премьер тормозит принятие решения.
Элитное подразделение ВС Ирана, Корпус стражей исламской революции, в ночь на 14 апреля нанесло удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале месяца. В атаке, по разным данным, были задействованы несколько сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed, гиперзвуковые ракеты "Фаттах" и "Фаттах-2". Иранский государственный телеканал Press TV сообщил, что все гиперзвуковые ракеты достигли своих целей.
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По данным армии Израиля, Иран запустил в общей сложности более 300 боеприпасов и БПЛА, включая порядка 170 беспилотников, более 30 крылатых и более 120 баллистических ракет. При этом Израиль заявляет, что лишь "несколько ракет" долетели до территории страны и причинили "незначительный ущерб".
Глава генерального штаба ВС Ирана Мохаммад Багери сообщил, что Тегеран завершил операцию "Правдивое обещание" и не планирует продолжать ее, но если Израиль предпримет какие-либо меры, то следующая иранская операция будет масштабнее предыдущей.
Израильский министр Бени Ганц заявил, что страна намерена создать региональную коалицию против иранской угрозы и ответить на атаку в подходящее время и подходящим образом. Как ожидается, правительство Израиля определится с дальнейшими действиями в ближайшее время
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ИранТегеран (город)В миреИзраильБиньямин НетаньяхуБени ГанцКорпус стражей исламской революцииОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуОбострение ситуации между Ираном и Израилем
 
 
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