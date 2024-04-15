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На севере Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги - РИА Новости, 15.04.2024
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12:52 15.04.2024 (обновлено: 12:59 15.04.2024)
https://ria.ru/20240415/tsakhal-1940127293.html
На севере Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги
На севере Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги - РИА Новости, 15.04.2024
На севере Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги
Сирены воздушной тревоги звучат на севере Израиля, сообщает Армия обороны страны (ЦАХАЛ) в своем Telegram-канале. РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T12:52
2024-04-15T12:59
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
армия обороны израиля (цахал)
корпус стражей исламской революции
бени ганц
сирия
иран
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Сирены воздушной тревоги звучат на севере Израиля, сообщает Армия обороны страны (ЦАХАЛ) в своем Telegram-канале."Сирены прозвучали на севере Израиля", - сообщает армия.Элитное подразделение ВС Ирана, Корпус стражей исламской революции, в ночь на 14 апреля нанес удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале месяца. В атаке, по разным данным, были задействованы несколько сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed, гиперзвуковые ракеты "Фаттах" и "Фаттах-2". Иранский государственный телеканал Press TV сообщил, что все гиперзвуковые ракеты достигли своих целей.По данным армии Израиля, Иран запустил в общей сложности более 300 боеприпасов и БПЛА, включая порядка 170 беспилотников, более 30 крылатых и более 120 баллистических ракет. При этом Израиль заявляет, что лишь "несколько ракет" долетели до территории страны и причинили "незначительный ущерб".Глава генерального штаба ВС Ирана Мохаммад Багери сообщил, что Тегеран завершил операцию "Правдивое обещание" и не планирует продолжать ее, но если Израиль предпримет какие-либо меры, то следующая иранская операция будет масштабнее предыдущей.Израильский министр Бени Ганц заявил, что страна намерена создать региональную коалицию против иранской угрозы и ответить на атаку в подходящее время и подходящим образом. Как ожидается, правительство Израиля определится с дальнейшими действиями в ближайшее время.
https://ria.ru/20240414/izrail-1939948955.html
https://ria.ru/20240415/izrail-1940048062.html
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израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, армия обороны израиля (цахал), корпус стражей исламской революции, бени ганц, сирия, иран, обострение ситуации между ираном и израилем
Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Корпус стражей исламской революции, Бени Ганц, Сирия, Иран, Обострение ситуации между Ираном и Израилем
На севере Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги

ЦАХАЛ: сирены воздушной тревоги прозвучали на севере Израиля

© AP Photo / Francisco SecoИзраильские военнослужащие
Израильские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
© AP Photo / Francisco Seco
Израильские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Сирены воздушной тревоги звучат на севере Израиля, сообщает Армия обороны страны (ЦАХАЛ) в своем Telegram-канале.
"Сирены прозвучали на севере Израиля", - сообщает армия.
Изображение сгенерировано ИИ
Израилю постучали по крыше
Вчера, 12:47
Элитное подразделение ВС Ирана, Корпус стражей исламской революции, в ночь на 14 апреля нанес удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале месяца. В атаке, по разным данным, были задействованы несколько сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed, гиперзвуковые ракеты "Фаттах" и "Фаттах-2". Иранский государственный телеканал Press TV сообщил, что все гиперзвуковые ракеты достигли своих целей.
По данным армии Израиля, Иран запустил в общей сложности более 300 боеприпасов и БПЛА, включая порядка 170 беспилотников, более 30 крылатых и более 120 баллистических ракет. При этом Израиль заявляет, что лишь "несколько ракет" долетели до территории страны и причинили "незначительный ущерб".
Глава генерального штаба ВС Ирана Мохаммад Багери сообщил, что Тегеран завершил операцию "Правдивое обещание" и не планирует продолжать ее, но если Израиль предпримет какие-либо меры, то следующая иранская операция будет масштабнее предыдущей.
Израильский министр Бени Ганц заявил, что страна намерена создать региональную коалицию против иранской угрозы и ответить на атаку в подходящее время и подходящим образом. Как ожидается, правительство Израиля определится с дальнейшими действиями в ближайшее время.
Изображение сгенерировано ИИ
Атака Ирана на Израиль стала постановкой Салтыкова-Щедрина
08:00
 
ИзраильОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВ миреАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)Корпус стражей исламской революцииБени ГанцСирияИранОбострение ситуации между Ираном и Израилем
 
 
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