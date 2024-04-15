https://ria.ru/20240415/tsakhal-1940127293.html

На севере Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги

На севере Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги - РИА Новости, 15.04.2024

На севере Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги

Сирены воздушной тревоги звучат на севере Израиля, сообщает Армия обороны страны (ЦАХАЛ) в своем Telegram-канале. РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T12:52

2024-04-15T12:52

2024-04-15T12:59

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

в мире

армия обороны израиля (цахал)

корпус стражей исламской революции

бени ганц

сирия

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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Сирены воздушной тревоги звучат на севере Израиля, сообщает Армия обороны страны (ЦАХАЛ) в своем Telegram-канале."Сирены прозвучали на севере Израиля", - сообщает армия.Элитное подразделение ВС Ирана, Корпус стражей исламской революции, в ночь на 14 апреля нанес удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале месяца. В атаке, по разным данным, были задействованы несколько сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed, гиперзвуковые ракеты "Фаттах" и "Фаттах-2". Иранский государственный телеканал Press TV сообщил, что все гиперзвуковые ракеты достигли своих целей.По данным армии Израиля, Иран запустил в общей сложности более 300 боеприпасов и БПЛА, включая порядка 170 беспилотников, более 30 крылатых и более 120 баллистических ракет. При этом Израиль заявляет, что лишь "несколько ракет" долетели до территории страны и причинили "незначительный ущерб".Глава генерального штаба ВС Ирана Мохаммад Багери сообщил, что Тегеран завершил операцию "Правдивое обещание" и не планирует продолжать ее, но если Израиль предпримет какие-либо меры, то следующая иранская операция будет масштабнее предыдущей.Израильский министр Бени Ганц заявил, что страна намерена создать региональную коалицию против иранской угрозы и ответить на атаку в подходящее время и подходящим образом. Как ожидается, правительство Израиля определится с дальнейшими действиями в ближайшее время.

https://ria.ru/20240414/izrail-1939948955.html

https://ria.ru/20240415/izrail-1940048062.html

израиль

сирия

иран

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, армия обороны израиля (цахал), корпус стражей исламской революции, бени ганц, сирия, иран, обострение ситуации между ираном и израилем