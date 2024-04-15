В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
Украинские власти объявили воздушную тревогу в Киевской и еще 5 областях
© iStock.com / Nataliia PylypchukПанорама города Киев
© iStock.com / Nataliia Pylypchuk
Панорама города Киев. Архивное фото
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киевской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях Украины, а также на подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно данным ресурса, тревога в Кировоградской, Днепропетровской областях прозвучала в 16.25 (совпадает с мск). На остальные регионы она распространилась в период с 16.27 по 16.29.
Ранее в понедельник воздушная тревога была объявлена в Черниговской, Сумской, Полтавской областях Украины. Спустя некоторое время ее отменили. Украинский телеканал "Общественное" сообщал о взрывах в Харькове и Полтаве.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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