https://ria.ru/20240415/trevoga-1940200148.html

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 15.04.2024

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Киевской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях Украины, а также на подконтрольных Киеву... РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T16:49

2024-04-15T16:49

2024-04-15T16:49

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киевской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях Украины, а также на подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным ресурса, тревога в Кировоградской, Днепропетровской областях прозвучала в 16.25 (совпадает с мск). На остальные регионы она распространилась в период с 16.27 по 16.29. Ранее в понедельник воздушная тревога была объявлена в Черниговской, Сумской, Полтавской областях Украины. Спустя некоторое время ее отменили. Украинский телеканал "Общественное" сообщал о взрывах в Харькове и Полтаве. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240206/obstanovka-1925528930.html

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в мире, украина, россия, одесская область, вооруженные силы украины