https://ria.ru/20240415/tobol-1940042001.html

Уровень воды в реке Тобол в Кургане поднялся на 23 сантиметра

Уровень воды в реке Тобол в Кургане поднялся на 23 сантиметра - РИА Новости, 15.04.2024

Уровень воды в реке Тобол в Кургане поднялся на 23 сантиметра

Уровень воды в реке Тобол у Кургана поднялся за четыре часа на 23 сантиметра и составляет уже 619 сантиметров, сообщили власти Курганской области в... РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T04:35

2024-04-15T04:35

2024-04-15T04:49

курган

тобол (река)

наводнения в россии — 2024

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россия

курганская область

вадим шумков

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Уровень воды в реке Тобол у Кургана поднялся за четыре часа на 23 сантиметра и составляет уже 619 сантиметров, сообщили власти Курганской области в Telegram-канале.Ранее власти региона сообщали, что уровень воды в реке Тобол у Кургана поднялся до 596 сантиметров на 0:00 мск 15 апреля."В Кургане на 15 апреля на 6.00 (4.00 мск) он составляет 619 сантиметров, +23 сантиметра за четыре часа", — говорится в сообщении.Отмечается, что в Барабе уровень воды составляет 256 сантиметров, + 30 сантиметров за 4 часа. По данным из Кетовского округа, уровень воды поднимается и в районе населенных пунктов Темляково, Кетово, Лаптева, Крюково, Санаторная. Самый интенсивный рост за два часа у населенного пункта Санаторная, + 40 сантиметров, а также по +25 сантиметров у Кетово и Крюково.Ранее глава региона Вадим Шумков сообщал, что при уровне шесть метров начнется затопление правобережной части Тобола и низкой части левого берега.В Курганской области введен режим ЧС областного масштаба.Небывалый паводокРегионы Южного Урала в этом году столкнулись с рекордным паводком. Самая сложная обстановка в Оренбургской области. Пятого апреля там прорвало дамбу, которая защищала Орск от вод Урала. Власти провели массовую эвакуацию. В воскресенье уровень воды в районе Оренбурга впервые начал снижаться.В регионе ввели режим ЧС федерального масштаба. Правительство области оценивает предполагаемый ущерб от наводнения в 21 миллиард рублей.Режим чрезвычайной ситуации также действует в Тюменской области. Сегодня там началась эвакуация из двух деревень. Под угрозой затопления находится 51 населенный пункт, 1847 домов и 7291 человек. Наиболее напряженная ситуация с выходом воды на поймы рек ожидается к 20 апреля, пик — 23-25 апреля.Власти соседнего Казахстана заявили, что нынешние паводки — самые масштабные за последние 80 с лишним лет.

https://ria.ru/20240414/zatoplenie-1940008057.html

https://ria.ru/20240410/polovode-1938907985.html

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тобол (река)

россия

курганская область

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Обстановка у реки Тобол в Кургане Обстановка у реки Тобол в Кургане. Уровень воды поднялся до 565 см (утром был 491 см). Спасатели убирают мусор, который несет по реке к дамбе, чтобы не было резкого подъема воды. 2024-04-15T04:35 true PT0M18S

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курган, тобол (река), наводнения в россии — 2024, происшествия, россия, курганская область, вадим шумков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)