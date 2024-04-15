https://ria.ru/20240415/terakt-1940209057.html

Последний фигурант дела о теракте в "Крокусе" обжаловал арест

Последний фигурант дела о теракте в "Крокусе" обжаловал арест - РИА Новости, 15.04.2024

Последний фигурант дела о теракте в "Крокусе" обжаловал арест

В Басманный суд Москвы поступила жалоба на арест последнего на данный момент фигуранта дела о теракте в "Крокус сити холле" - Мухаммада Зоира Шарипзоды,... РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T17:24

2024-04-15T17:24

2024-04-15T17:27

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

москва

таджикистан

крокус сити холл

красногорск

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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. В Басманный суд Москвы поступила жалоба на арест последнего на данный момент фигуранта дела о теракте в "Крокус сити холле" - Мухаммада Зоира Шарипзоды, сообщили РИА Новости в суде."В суд поступила апелляционная жалоба на избрание Шарипзоде меры пресечения в виде заключения под стражу", - рассказал собеседник агентства.Шарипзода - последний на данный момент фигурант дела о теракте в "Крокусе", о поступлении в суд материалов в его отношении не сообщалось заблаговременно, в этой связи данных о нем мало. Известно лишь, что арестованный – уроженец Таджикистана.Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. По последним данным, погибли 145 человек.По данному делу были арестованы 11 обвиняемых в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ). Им грозит пожизненное лишение свободы.

https://ria.ru/20240323/krokus-1935319588.html

https://ria.ru/20240329/terakt-1936489038.html

москва

таджикистан

красногорск

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происшествия, москва, таджикистан, крокус сити холл, красногорск