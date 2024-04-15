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Последний фигурант дела о теракте в "Крокусе" обжаловал арест - РИА Новости, 15.04.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
17:24 15.04.2024 (обновлено: 17:27 15.04.2024)
https://ria.ru/20240415/terakt-1940209057.html
Последний фигурант дела о теракте в "Крокусе" обжаловал арест
Последний фигурант дела о теракте в "Крокусе" обжаловал арест - РИА Новости, 15.04.2024
Последний фигурант дела о теракте в "Крокусе" обжаловал арест
В Басманный суд Москвы поступила жалоба на арест последнего на данный момент фигуранта дела о теракте в "Крокус сити холле" - Мухаммада Зоира Шарипзоды,... РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T17:24
2024-04-15T17:27
теракт в "крокус сити холле"
происшествия
москва
таджикистан
крокус сити холл
красногорск
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. В Басманный суд Москвы поступила жалоба на арест последнего на данный момент фигуранта дела о теракте в "Крокус сити холле" - Мухаммада Зоира Шарипзоды, сообщили РИА Новости в суде."В суд поступила апелляционная жалоба на избрание Шарипзоде меры пресечения в виде заключения под стражу", - рассказал собеседник агентства.Шарипзода - последний на данный момент фигурант дела о теракте в "Крокусе", о поступлении в суд материалов в его отношении не сообщалось заблаговременно, в этой связи данных о нем мало. Известно лишь, что арестованный – уроженец Таджикистана.Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. По последним данным, погибли 145 человек.По данному делу были арестованы 11 обвиняемых в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ). Им грозит пожизненное лишение свободы.
https://ria.ru/20240323/krokus-1935319588.html
https://ria.ru/20240329/terakt-1936489038.html
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происшествия, москва, таджикистан, крокус сити холл, красногорск
Теракт в "Крокус Сити Холле", Происшествия, Москва, Таджикистан, Крокус Сити Холл, Красногорск
Последний фигурант дела о теракте в "Крокусе" обжаловал арест

Последний фигурант дела о теракте в "Крокусе" Шарипзода обжаловал арест

© Фото : Суды общей юрисдикции города МосквыМухаммад Зоир Шарипзода в суде
Мухаммад Зоир Шарипзода в суде - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы
Мухаммад Зоир Шарипзода в суде
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. В Басманный суд Москвы поступила жалоба на арест последнего на данный момент фигуранта дела о теракте в "Крокус сити холле" - Мухаммада Зоира Шарипзоды, сообщили РИА Новости в суде.
"В суд поступила апелляционная жалоба на избрание Шарипзоде меры пресечения в виде заключения под стражу", - рассказал собеседник агентства.
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Шарипзода - последний на данный момент фигурант дела о теракте в "Крокусе", о поступлении в суд материалов в его отношении не сообщалось заблаговременно, в этой связи данных о нем мало. Известно лишь, что арестованный – уроженец Таджикистана.
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. По последним данным, погибли 145 человек.
По данному делу были арестованы 11 обвиняемых в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ). Им грозит пожизненное лишение свободы.
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Теракт в "Крокус Сити Холле"ПроисшествияМоскваТаджикистанКрокус Сити ХоллКрасногорск
 
 
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