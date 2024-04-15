https://ria.ru/20240415/spetsoperatsiya-1940044065.html

Авиация уничтожила командный пункт ВСУ на Южнодонецком направлении

Авиация уничтожила командный пункт ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 15.04.2024

Авиация уничтожила командный пункт ВСУ на Южнодонецком направлении

Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 уничтожили командный пункт и живою силу противника на Южнодонецком направлении с помощью неуправляемых авиабомб... РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T05:13

2024-04-15T05:13

2024-04-15T05:47

специальная военная операция на украине

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безопасность

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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 уничтожили командный пункт и живою силу противника на Южнодонецком направлении с помощью неуправляемых авиабомб ОДАБ-500 с модулем планирования и коррекции, сообщили журналистам в Минобороны. "Экипажи многофункциональных сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34 Воздушно-космических сил (ВКС) России нанесли удар по командному пункту и живой силе противника на южнодонецком направлении в зоне проведения СВО", — говорится в сообщении. Отмечается, что удар был нанесен неуправляемыми авиационными бомбами ОДАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). Такой модуль позволяет наносить точные удары с безопасного удаления от линии боевого соприкосновения. "Получив подтверждение от разведки об уничтожении целей, экипажи благополучно вернулись на аэродром вылета", — уточнили в оборонном ведомстве. Минобороны также опубликовало видеоролик, на котором видна подготовка самолета к вылету, взлет и выход в район нанесения удара. Также показано, как сбрасываются бомбы и происходит поражение украинского командного пункта. После выполнения удара экипаж возвращается на аэродром.Армейская авиация в ходе проведения специальной военной операции выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники ВСУ, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки подразделений, выполняющих задачи в рамках спецоперации.

https://ria.ru/20240415/konflikt-1940042811.html

https://ria.ru/20240414/ukraina-1939826970.html

https://ria.ru/20240414/ukraina-1940025694.html

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россия, воздушно-космические силы россии, су-34, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность