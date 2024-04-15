https://ria.ru/20240415/shokolad-1940141949.html
В России производство шоколада выросло на 8,9 процента
В России производство шоколада выросло на 8,9 процента - РИА Новости, 15.04.2024
В России производство шоколада выросло на 8,9 процента
Отечественные предприятия в январе-феврале 2024 года выпустили 161,7 тысячи тонн шоколада и содержащих какао пищевых продуктов, что на 8,9% больше, чем за... РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T13:43
2024-04-15T13:43
2024-04-15T13:43
экономика
россия
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/16/1935009653_0:187:3098:1930_1920x0_80_0_0_30c8d285cd30e4befa6a6daa4a55d6ff.jpg
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Отечественные предприятия в январе-феврале 2024 года выпустили 161,7 тысячи тонн шоколада и содержащих какао пищевых продуктов, что на 8,9% больше, чем за аналогичный период 2023 года, сообщает Минсельхоз РФ. "В январе и феврале текущего года отечественные предприятия выпустили 161,7 тысячи тонн шоколада и содержащих какао пищевых продуктов в упакованном виде, что на 8,9% больше, чем за аналогичный период 2023 года", - говорится в сообщении. Уточняется, что в целом производство кондитерских изделий в начале года увеличилось на 9,2%, до 667,1 тысячи тонн, в том числе сахаристых изделий без какао, включая белый шоколад, - на 15%, до 120,2 тысячи тонн. Исполнительный директор ассоциации предприятий кондитерской промышленности "Асконд" Вячеслав Лашманкин выделяет два основных фактора роста производства: увеличение объемов экспортных отгрузок и стабильный спрос на внутреннем рынке. Согласно данным ассоциации, на конец марта поставки отечественного шоколада за рубеж увеличились более чем на 5% к аналогичному периоду 2023 года. Более того, по итогам прошлого года впервые за последние пять лет был зафиксирован рост среднедушевого потребления кондитерских изделий - на 2,7%, до 26,3 килограмма сладостей на человека в год. Сегодня российский рынок производства кондитерских изделий - пятый по величине в мире, говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240326/kakao-1935927960.html
https://ria.ru/20231219/shokoladkonfael-1916641724.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/16/1935009653_193:0:2924:2048_1920x0_80_0_0_f822f5b8f84299e11b906894db4e47a3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Экономика, Россия, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
В России производство шоколада выросло на 8,9 процента
Минсельхоз: отечественные предприятия выпустили 161,7 тысячи тонн шоколада
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Отечественные предприятия в январе-феврале 2024 года выпустили 161,7 тысячи тонн шоколада и содержащих какао пищевых продуктов, что на 8,9% больше, чем за аналогичный период 2023 года, сообщает Минсельхоз РФ.
«
"В январе и феврале текущего года отечественные предприятия выпустили 161,7 тысячи тонн шоколада и содержащих какао пищевых продуктов в упакованном виде, что на 8,9% больше, чем за аналогичный период 2023 года", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в целом производство кондитерских изделий в начале года увеличилось на 9,2%, до 667,1 тысячи тонн, в том числе сахаристых изделий без какао, включая белый шоколад, - на 15%, до 120,2 тысячи тонн.
Исполнительный директор ассоциации предприятий кондитерской промышленности "Асконд" Вячеслав Лашманкин выделяет два основных фактора роста производства: увеличение объемов экспортных отгрузок и стабильный спрос на внутреннем рынке. Согласно данным ассоциации, на конец марта поставки отечественного шоколада за рубеж увеличились более чем на 5% к аналогичному периоду 2023 года.
Более того, по итогам прошлого года впервые за последние пять лет был зафиксирован рост среднедушевого потребления кондитерских изделий - на 2,7%, до 26,3 килограмма сладостей на человека в год. Сегодня российский рынок производства кондитерских изделий - пятый по величине в мире, говорится в сообщении.