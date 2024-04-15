https://ria.ru/20240415/sanktsii-1940145445.html

В ЕС 16 апреля могут обсудить вопрос санкций против Ирана

В ЕС 16 апреля могут обсудить вопрос санкций против Ирана - РИА Новости, 15.04.2024

В ЕС 16 апреля могут обсудить вопрос санкций против Ирана

Главы МИД ЕС могут обсудить вопрос санкций против Ирана в ходе видеоконференции во вторник, однако Еврокомиссия процесс подготовки санкций не комментирует, так... РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T13:57

2024-04-15T13:57

2024-04-15T14:08

иран

евросоюз

обострение ситуации между ираном и израилем

в мире

израиль

брюссель

бени ганц

еврокомиссия

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БРЮССЕЛЬ, 15 апр – РИА Новости. Главы МИД ЕС могут обсудить вопрос санкций против Ирана в ходе видеоконференции во вторник, однако Еврокомиссия процесс подготовки санкций не комментирует, так как он является конфиденциальным, сообщил на брифинге в Брюсселе официальный представитель вненеполитической службы союза Петер Стано."На совещании глав МИД будет обсуждаться вопрос будущих шагов, которые станут реакцией Евросоюза и государств-членов на эскалацию со стороны Ирана", - сказал Стано, отвечая на вопрос о том, когда могут быть введены новые ограничения против Ирана.При этом он добавил, что представители Ирана (физлица и организации) уже находятся в санционных списках в соответствии с несколькими санкционными режимами Евросоюза, но за разработку и принятие санкций отвечают страны Евросоюза, и в Еврокомиссии такие процессы не комментируют из-за их конфиденциальности."Представители Ирана уже находятся под европейскими санкциями в рамках различных режимов… разработка и принятие любых санкций находится в ведении государств-членов, мы такой процесс не предвосхищаем, поскольку он конфиденциален", - пояснил Стано.Ранее глава Еврокомиссии заявила, что в ЕС могут рассмотреть расширение санкций против Ирана после атаки на Израиль.Элитное подразделение ВС Ирана, Корпус стражей исламской революции, в ночь на 14 апреля нанес удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале месяца. В атаке, по разным данным, были задействованы несколько сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed, гиперзвуковые ракеты "Фаттах" и "Фаттах-2". Иранский государственный телеканал Press TV сообщил, что все гиперзвуковые ракеты достигли своих целей.По данным армии Израиля, Иран запустил в общей сложности более 300 боеприпасов и БПЛА, включая порядка 170 беспилотников, более 30 крылатых и более 120 баллистических ракет. При этом Израиль заявляет, что лишь "несколько ракет" долетели до территории страны и причинили "незначительный ущерб". Глава генерального штаба ВС Ирана Мохаммад Багери сообщил, что Тегеран завершил операцию "Правдивое обещание" и не планирует продолжать ее, но если Израиль предпримет какие-либо меры, то следующая иранская операция будет масштабнее предыдущей.Израильский министр Бени Ганц заявил, что страна намерена создать региональную коалицию против иранской угрозы и ответить на атаку в подходящее время и подходящим образом. Как ожидается, правительство Израиля определится с дальнейшими действиями в ближайшее время.

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иран, евросоюз, обострение ситуации между ираном и израилем, в мире, израиль, брюссель, бени ганц, еврокомиссия, корпус стражей исламской революции