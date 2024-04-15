Рейтинг@Mail.ru
В ЕС 16 апреля могут обсудить вопрос санкций против Ирана - РИА Новости, 15.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:57 15.04.2024 (обновлено: 14:08 15.04.2024)
https://ria.ru/20240415/sanktsii-1940145445.html
В ЕС 16 апреля могут обсудить вопрос санкций против Ирана
В ЕС 16 апреля могут обсудить вопрос санкций против Ирана - РИА Новости, 15.04.2024
В ЕС 16 апреля могут обсудить вопрос санкций против Ирана
Главы МИД ЕС могут обсудить вопрос санкций против Ирана в ходе видеоконференции во вторник, однако Еврокомиссия процесс подготовки санкций не комментирует, так... РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T13:57
2024-04-15T14:08
иран
евросоюз
обострение ситуации между ираном и израилем
в мире
израиль
брюссель
бени ганц
еврокомиссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/12/1803275197_0:266:2996:1951_1920x0_80_0_0_218b270b50b0f873312094bfb640b694.jpg
БРЮССЕЛЬ, 15 апр – РИА Новости. Главы МИД ЕС могут обсудить вопрос санкций против Ирана в ходе видеоконференции во вторник, однако Еврокомиссия процесс подготовки санкций не комментирует, так как он является конфиденциальным, сообщил на брифинге в Брюсселе официальный представитель вненеполитической службы союза Петер Стано."На совещании глав МИД будет обсуждаться вопрос будущих шагов, которые станут реакцией Евросоюза и государств-членов на эскалацию со стороны Ирана", - сказал Стано, отвечая на вопрос о том, когда могут быть введены новые ограничения против Ирана.При этом он добавил, что представители Ирана (физлица и организации) уже находятся в санционных списках в соответствии с несколькими санкционными режимами Евросоюза, но за разработку и принятие санкций отвечают страны Евросоюза, и в Еврокомиссии такие процессы не комментируют из-за их конфиденциальности."Представители Ирана уже находятся под европейскими санкциями в рамках различных режимов… разработка и принятие любых санкций находится в ведении государств-членов, мы такой процесс не предвосхищаем, поскольку он конфиденциален", - пояснил Стано.Ранее глава Еврокомиссии заявила, что в ЕС могут рассмотреть расширение санкций против Ирана после атаки на Израиль.Элитное подразделение ВС Ирана, Корпус стражей исламской революции, в ночь на 14 апреля нанес удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале месяца. В атаке, по разным данным, были задействованы несколько сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed, гиперзвуковые ракеты "Фаттах" и "Фаттах-2". Иранский государственный телеканал Press TV сообщил, что все гиперзвуковые ракеты достигли своих целей.По данным армии Израиля, Иран запустил в общей сложности более 300 боеприпасов и БПЛА, включая порядка 170 беспилотников, более 30 крылатых и более 120 баллистических ракет. При этом Израиль заявляет, что лишь "несколько ракет" долетели до территории страны и причинили "незначительный ущерб". Глава генерального штаба ВС Ирана Мохаммад Багери сообщил, что Тегеран завершил операцию "Правдивое обещание" и не планирует продолжать ее, но если Израиль предпримет какие-либо меры, то следующая иранская операция будет масштабнее предыдущей.Израильский министр Бени Ганц заявил, что страна намерена создать региональную коалицию против иранской угрозы и ответить на атаку в подходящее время и подходящим образом. Как ожидается, правительство Израиля определится с дальнейшими действиями в ближайшее время.
https://ria.ru/20240412/vmeshatelstvo-1939693824.html
https://ria.ru/20240415/iran-1940082508.html
https://ria.ru/20240414/iran-1939880984.html
иран
израиль
брюссель
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/12/1803275197_265:0:2996:2048_1920x0_80_0_0_c97d84069de5845b0e5fec276bdf7a0e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
иран, евросоюз, обострение ситуации между ираном и израилем, в мире, израиль, брюссель, бени ганц, еврокомиссия, корпус стражей исламской революции
Иран, Евросоюз, Обострение ситуации между Ираном и Израилем, В мире, Израиль, Брюссель, Бени Ганц, Еврокомиссия, Корпус стражей исламской революции
В ЕС 16 апреля могут обсудить вопрос санкций против Ирана

ЕК: главы МИД ЕС на совещании во вторник могут обсудить санкции против Ирана

© AP Photo / Virginia MayoФлаг ЕС в Брюсселе
Флаг ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаг ЕС в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 15 апр – РИА Новости. Главы МИД ЕС могут обсудить вопрос санкций против Ирана в ходе видеоконференции во вторник, однако Еврокомиссия процесс подготовки санкций не комментирует, так как он является конфиденциальным, сообщил на брифинге в Брюсселе официальный представитель вненеполитической службы союза Петер Стано.
«
"На совещании глав МИД будет обсуждаться вопрос будущих шагов, которые станут реакцией Евросоюза и государств-членов на эскалацию со стороны Ирана", - сказал Стано, отвечая на вопрос о том, когда могут быть введены новые ограничения против Ирана.
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
Иран предупредил США об атаке при вмешательстве в конфликт с Израилем
12 апреля, 18:51
При этом он добавил, что представители Ирана (физлица и организации) уже находятся в санционных списках в соответствии с несколькими санкционными режимами Евросоюза, но за разработку и принятие санкций отвечают страны Евросоюза, и в Еврокомиссии такие процессы не комментируют из-за их конфиденциальности.
"Представители Ирана уже находятся под европейскими санкциями в рамках различных режимов… разработка и принятие любых санкций находится в ведении государств-членов, мы такой процесс не предвосхищаем, поскольку он конфиденциален", - пояснил Стано.
Ранее глава Еврокомиссии заявила, что в ЕС могут рассмотреть расширение санкций против Ирана после атаки на Израиль.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
Макрон призвал изолировать Иран
Вчера, 10:41
Элитное подразделение ВС Ирана, Корпус стражей исламской революции, в ночь на 14 апреля нанес удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале месяца. В атаке, по разным данным, были задействованы несколько сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed, гиперзвуковые ракеты "Фаттах" и "Фаттах-2". Иранский государственный телеканал Press TV сообщил, что все гиперзвуковые ракеты достигли своих целей.
По данным армии Израиля, Иран запустил в общей сложности более 300 боеприпасов и БПЛА, включая порядка 170 беспилотников, более 30 крылатых и более 120 баллистических ракет. При этом Израиль заявляет, что лишь "несколько ракет" долетели до территории страны и причинили "незначительный ущерб". Глава генерального штаба ВС Ирана Мохаммад Багери сообщил, что Тегеран завершил операцию "Правдивое обещание" и не планирует продолжать ее, но если Израиль предпримет какие-либо меры, то следующая иранская операция будет масштабнее предыдущей.
Израильский министр Бени Ганц заявил, что страна намерена создать региональную коалицию против иранской угрозы и ответить на атаку в подходящее время и подходящим образом. Как ожидается, правительство Израиля определится с дальнейшими действиями в ближайшее время.
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
Иран при необходимости примет оборонительные меры, заявил МИД
14 апреля, 02:59
 
ИранЕвросоюзОбострение ситуации между Ираном и ИзраилемВ миреИзраильБрюссельБени ГанцЕврокомиссияКорпус стражей исламской революции
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала