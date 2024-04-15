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Все гиперзвуковые ракеты поразили цели в Израиле, заявили в Иране

Все гиперзвуковые ракеты поразили цели в Израиле, заявили в Иране - РИА Новости, 15.04.2024

Все гиперзвуковые ракеты поразили цели в Израиле, заявили в Иране

Все выпущенные Тегераном гиперзвуковые ракеты поразили цели в Израиле, сообщил иранский вещатель Press TV в Telegram-канале. РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T09:07

2024-04-15T09:07

2024-04-15T09:54

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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Все выпущенные Тегераном гиперзвуковые ракеты поразили цели в Израиле, сообщил иранский вещатель Press TV в Telegram-канале."Все гиперзвуковые ракеты достигли цели, преодолев израильские системы ПВО", — говорится в публикации.Телеканал опубликовал материал с пометкой "эксклюзив", но не указал источник. Кроме того, он не уточнил, сколько именно было выпущено гиперзвуковых ракет.При этом глава Минобороны Израиля утверждал, что Тель-Авив с партнерами сорвали атаку Ирана "непревзойденным образом".Эскалация между Ираном и ИзраилемВ субботу вечером Иран атаковал Израиль. По данным СМИ, было выпущено 185 дронов, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса "земля — земля". Утверждается, что большую часть снарядов Тель-Авив сбил за пределами территории страны. В отражении ударов принимали участие американские и британские военные.Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что уничтожил важные военные цели на "оккупированных" Израилем территориях. Миссия Ирана при ООН назвала эту атаку ответом на агрессию против дипломатических объектов, сославшись на статью 51 Устава организации о праве на самооборону.Глава Генерального штаба Вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери уточнил, что Тегеран завершил операцию "Правдивое обещание" против Израиля, но предупредил, что продолжит действовать в случае эскалации со стороны Тель-Авива.МИД России после иранской атаки на Израиль призвал стороны конфликта к сдержанности.

https://ria.ru/20240415/izrail-1940048062.html

https://ria.ru/20240414/izrail-1939948955.html

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Крупнейшая атака Ирана на Израиль Иран в субботу поздно вечером атаковал Израиль с помощью беспилотников. По данным СМИ, было выпущено 185 дронов, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса "земля-земля". Утверждается, что большую часть снарядов Израиль сбил за пределами своей территории. В отражении атаки принимали участие также американские и британские военные. Корпус стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС) заявил, что нанес удар по территории Израиля в ответ на разрушение иранского консульства в Сирии в начале апреля. 2024-04-15T09:07 true PT2M08S

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в мире, израиль, иран, обострение ситуации между ираном и израилем, тель-авив, оон