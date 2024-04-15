https://ria.ru/20240415/progress-1940137256.html

РКЦ "Прогресс" возобновил работу над проектом сверхтяжелой ракеты

РКЦ "Прогресс" возобновил работу над проектом сверхтяжелой ракеты - РИА Новости, 15.04.2024

РКЦ "Прогресс" возобновил работу над проектом сверхтяжелой ракеты

Ракетно-космический центр (РКЦ) "Прогресс" возобновил работу над проектом сверхтяжелой ракеты для полетов к Луне и Марсу, сейчас формируется программа создания... РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T13:27

2024-04-15T13:27

2024-04-15T13:30

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дмитрий рогозин

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прогресс

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Ракетно-космический центр (РКЦ) "Прогресс" возобновил работу над проектом сверхтяжелой ракеты для полетов к Луне и Марсу, сейчас формируется программа создания ракетно-космического комплекса, сообщил генеральный директор предприятия Дмитрий Баранов в эфире телеканала "Самара-24". На прошлой неделе глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что на создание российской сверхтяжелой ракеты для полетов к Луне и Марсу, по предварительным оценкам, будет выделено около 600 миллиардов рублей. "У нас был заключен государственный контракт на технический проект по сверхтяжелой машине, но в определенный момент государственный заказчик в лице госкорпорации ("Роскосмос" - ред.) решил, что эти работы надо временно приостановить… Сейчас формируется программа создания этого комплекса, но эта работа еще не закончена", - сказал Баранов в эфире телеканала "Самара-24". По его словам, есть "различные вариации" создания сверхтяжелой ракеты, в том числе на базе первой ступени разрабатываемой сейчас ракеты среднего класса "Союз-5" с двигателями РД-101. Также обсуждается внедрение многоразовых ступеней и использование в качестве топлива метана, сообщил гендиректор. Указ президента Владимира Путина о создании ракеты-носителя сверхтяжелого класса "Енисей" для полетов к Луне был подписан в начале 2018 года. Первый пуск планировался на 2028 год. Техническое проектирование сверхтяжелой ракеты приостановили в феврале 2021 года. Как говорил занимавший в то время пост главы "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, нужно не создавать ракету на базе разработок 20-летней давности, а использовать новейшие технологии. Предполагалось, что разработка может быть возобновлена после пересмотра облика ракеты - вместо кислородно-керосиновых двигателей в ней будут использоваться метановые.

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космос - риа наука, луна, марс, денис мантуров, владимир путин, дмитрий рогозин, роскосмос, прогресс, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)