РКЦ "Прогресс" возобновил работу над проектом сверхтяжелой ракеты
Баранов: "Прогресс" возобновил работу над проектом ракеты для полетов к Луне
Здание АО "РКЦ "Прогресс" в Самаре. Архивное фото
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Ракетно-космический центр (РКЦ) "Прогресс" возобновил работу над проектом сверхтяжелой ракеты для полетов к Луне и Марсу, сейчас формируется программа создания ракетно-космического комплекса, сообщил генеральный директор предприятия Дмитрий Баранов в эфире телеканала "Самара-24".
На прошлой неделе глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что на создание российской сверхтяжелой ракеты для полетов к Луне и Марсу, по предварительным оценкам, будет выделено около 600 миллиардов рублей.
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"У нас был заключен государственный контракт на технический проект по сверхтяжелой машине, но в определенный момент государственный заказчик в лице госкорпорации ("Роскосмос" - ред.) решил, что эти работы надо временно приостановить… Сейчас формируется программа создания этого комплекса, но эта работа еще не закончена", - сказал Баранов в эфире телеканала "Самара-24".
По его словам, есть "различные вариации" создания сверхтяжелой ракеты, в том числе на базе первой ступени разрабатываемой сейчас ракеты среднего класса "Союз-5" с двигателями РД-101. Также обсуждается внедрение многоразовых ступеней и использование в качестве топлива метана, сообщил гендиректор.
Указ президента Владимира Путина о создании ракеты-носителя сверхтяжелого класса "Енисей" для полетов к Луне был подписан в начале 2018 года. Первый пуск планировался на 2028 год. Техническое проектирование сверхтяжелой ракеты приостановили в феврале 2021 года. Как говорил занимавший в то время пост главы "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, нужно не создавать ракету на базе разработок 20-летней давности, а использовать новейшие технологии. Предполагалось, что разработка может быть возобновлена после пересмотра облика ракеты - вместо кислородно-керосиновых двигателей в ней будут использоваться метановые.