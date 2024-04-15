https://ria.ru/20240415/polsha-1940130241.html

Польша получила крупнейший со времени членства в ЕС транш

Польша получила крупнейший со времени членства в ЕС транш - РИА Новости, 15.04.2024

Польша получила крупнейший со времени членства в ЕС транш

Польша получила крупнейший со времени членства в ЕС транш объемом около 6,2 миллиарда евро, сообщила журналистам министр фондов и региональной политики страны... РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T13:08

2024-04-15T13:08

2024-04-15T13:08

польша

варшава

урсула фон дер ляйен

евросоюз

еврокомиссия

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/02/1869086752_0:418:2897:2048_1920x0_80_0_0_29c9e68f68004701eb7052589b8f45c8.jpg

ВАРШАВА, 15 апр - РИА Новости. Польша получила крупнейший со времени членства в ЕС транш объемом около 6,2 миллиарда евро, сообщила журналистам министр фондов и региональной политики страны Катажина Пельчиньская-Наленьч. "Есть перевод в Польшу из Европейского союза на 26 миллиардов 964 миллиона злотых (около 6,2 миллиарда евро). Это самый большой единовременный перевод, который поступил в Польшу из ЕС за, можно сказать, 20 лет нашего членства в Евросоюзе", - сказала министр. По ее словам, 3,9 миллиарда евро из этой суммы составляет заем, а 2,3 миллиарда - гранты. Пельчиньская-Наленьч пояснила, что 6,2 миллиарда евро, о которых идет речь, предоставлены Польше в рамках плана восстановления пострадавшей от пандемии коронавируса экономики республики (KPO). "Это транш первого этапа KPO. Мы отправили заявку четыре месяца назад - 15 декабря. Сегодня, 15 апреля, средства уже есть", - сказала она. По словам министра, средства будут направлены на различные инвестиции, в том числе 1,6 миллиарда на программу "Чистый воздух", 720 миллионов - на программу "Белые пятна на карте широкополосного интернета". "Таких белых пятен после реализации KPO уже не будет", - заверила министр. Также она заявила, что за вышеуказанные деньги будут сделаны инвестиции в строительство и ремонт дорог, создание детских садов, инвестиции в сельскохозяйственную переработку. При этом Пельчиньская-Наленьч заявила, что следующий транш в рамках KPO Польша надеется получить до конца текущего года. В июне прошлого года Европейская комиссия одобрила план восстановления пострадавшей от пандемии коронавируса экономики Польши на общую сумму более 35 миллиардов евро. План Польши (КРО) был одобрен с задержкой и несмотря на сохраняющиеся у ЕС претензии к Варшаве в части соблюдения европейских норм верховенства права. Позже глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС выделит Польше эти средства только в случае реализации реформ, на которых настаивают в ЕК. С целью получить эти деньги сейм Польши недавно принял изменения в закон о Верховном суде.

https://ria.ru/20231005/polsa-1900830449.html

https://ria.ru/20240229/es-1930293834.html

https://ria.ru/20231211/polsha-1915045860.html

польша

варшава

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

польша, варшава, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия, в мире