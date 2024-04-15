https://ria.ru/20240415/peskov-1940107913.html

В Кремле прокомментировали обострение ситуации на Ближнем Востоке

В Кремле прокомментировали обострение ситуации на Ближнем Востоке - РИА Новости, 15.04.2024

В Кремле прокомментировали обострение ситуации на Ближнем Востоке

Москва чрезвычайно обеспокоена эскалацией напряженности на Ближнем Востоке, призывает все страны к сдержанности и выступает за то, чтобы все разногласия... РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T12:03

2024-04-15T12:03

2024-04-15T12:18

в мире

израиль

иран

дмитрий песков

обострение ситуации между ираном и израилем

ближний восток

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Москва чрезвычайно обеспокоена эскалацией напряженности на Ближнем Востоке, призывает все страны к сдержанности и выступает за то, чтобы все разногласия решались только политико-дипломатическими методами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы чрезвычайно обеспокоены эскалацией напряженности в регионе, мы призываем все страны региона к сдержанности. Дальнейшая эскалация ни в чьих интересах. Поэтому, конечно, мы выступаем за то, чтобы все разногласия решались исключительно политико-дипломатическими методами", - сказал Песков журналистам на просьбу прокомментировать обострение ситуации в ближневосточном регионе. Элитное подразделение ВС Ирана, Корпус стражей исламской революции, в ночь на 14 апреля нанесло удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале месяца. В атаке, по разным данным, были задействованы несколько сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed, гиперзвуковые ракеты "Фаттах" и "Фаттах-2". Иранский государственный телеканал Press TV сообщил, что все гиперзвуковые ракеты достигли своих целей. По данным армии Израиля, Иран запустил в общей сложности более 300 боеприпасов и БПЛА, включая порядка 170 беспилотников, более 30 крылатых и более 120 баллистических ракет. При этом Израиль заявляет, что лишь "несколько ракет" долетели до территории страны и причинили "незначительный ущерб". Глава генерального штаба ВС Ирана Мохаммад Багери сообщил, что Тегеран завершил операцию "Правдивое обещание" и не планирует продолжать ее, но если Израиль предпримет какие-либо меры, то следующая иранская операция будет масштабнее предыдущей. Израильский министр Бени Ганц заявил, что страна намерена создать региональную коалицию против иранской угрозы и ответить на атаку в подходящее время и подходящим образом. Как ожидается, правительство Израиля определится с дальнейшими действиями в ближайшее время.

https://ria.ru/20240415/izrail-1940048062.html

https://ria.ru/20240414/izrail-1939948955.html

https://ria.ru/20240407/katastrofa-1938292142.html

израиль

иран

ближний восток

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в мире, израиль, иран, дмитрий песков, обострение ситуации между ираном и израилем, ближний восток