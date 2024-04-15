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В Кремле прокомментировали обострение ситуации на Ближнем Востоке - РИА Новости, 15.04.2024
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12:03 15.04.2024 (обновлено: 12:18 15.04.2024)
https://ria.ru/20240415/peskov-1940107913.html
В Кремле прокомментировали обострение ситуации на Ближнем Востоке
В Кремле прокомментировали обострение ситуации на Ближнем Востоке - РИА Новости, 15.04.2024
В Кремле прокомментировали обострение ситуации на Ближнем Востоке
Москва чрезвычайно обеспокоена эскалацией напряженности на Ближнем Востоке, призывает все страны к сдержанности и выступает за то, чтобы все разногласия... РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T12:03
2024-04-15T12:18
в мире
израиль
иран
дмитрий песков
обострение ситуации между ираном и израилем
ближний восток
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Москва чрезвычайно обеспокоена эскалацией напряженности на Ближнем Востоке, призывает все страны к сдержанности и выступает за то, чтобы все разногласия решались только политико-дипломатическими методами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы чрезвычайно обеспокоены эскалацией напряженности в регионе, мы призываем все страны региона к сдержанности. Дальнейшая эскалация ни в чьих интересах. Поэтому, конечно, мы выступаем за то, чтобы все разногласия решались исключительно политико-дипломатическими методами", - сказал Песков журналистам на просьбу прокомментировать обострение ситуации в ближневосточном регионе. Элитное подразделение ВС Ирана, Корпус стражей исламской революции, в ночь на 14 апреля нанесло удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале месяца. В атаке, по разным данным, были задействованы несколько сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed, гиперзвуковые ракеты "Фаттах" и "Фаттах-2". Иранский государственный телеканал Press TV сообщил, что все гиперзвуковые ракеты достигли своих целей. По данным армии Израиля, Иран запустил в общей сложности более 300 боеприпасов и БПЛА, включая порядка 170 беспилотников, более 30 крылатых и более 120 баллистических ракет. При этом Израиль заявляет, что лишь "несколько ракет" долетели до территории страны и причинили "незначительный ущерб". Глава генерального штаба ВС Ирана Мохаммад Багери сообщил, что Тегеран завершил операцию "Правдивое обещание" и не планирует продолжать ее, но если Израиль предпримет какие-либо меры, то следующая иранская операция будет масштабнее предыдущей. Израильский министр Бени Ганц заявил, что страна намерена создать региональную коалицию против иранской угрозы и ответить на атаку в подходящее время и подходящим образом. Как ожидается, правительство Израиля определится с дальнейшими действиями в ближайшее время.
https://ria.ru/20240415/izrail-1940048062.html
https://ria.ru/20240414/izrail-1939948955.html
https://ria.ru/20240407/katastrofa-1938292142.html
израиль
иран
ближний восток
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в мире, израиль, иран, дмитрий песков, обострение ситуации между ираном и израилем, ближний восток
В мире, Израиль, Иран, Дмитрий Песков, Обострение ситуации между Ираном и Израилем, Ближний Восток
В Кремле прокомментировали обострение ситуации на Ближнем Востоке

Песков: Россия обеспокоена эскалацией напряженности на Ближнем Востоке

© AFP 2024 / AHMAD GHARABLIИзраильская батарея системы противоракетной обороны "Железный купол" в пустыне Негев. 14 апреля 2024
Израильская батарея системы противоракетной обороны Железный купол в пустыне Негев. 14 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
© AFP 2024 / AHMAD GHARABLI
Израильская батарея системы противоракетной обороны "Железный купол" в пустыне Негев. 14 апреля 2024
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Москва чрезвычайно обеспокоена эскалацией напряженности на Ближнем Востоке, призывает все страны к сдержанности и выступает за то, чтобы все разногласия решались только политико-дипломатическими методами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы чрезвычайно обеспокоены эскалацией напряженности в регионе, мы призываем все страны региона к сдержанности. Дальнейшая эскалация ни в чьих интересах. Поэтому, конечно, мы выступаем за то, чтобы все разногласия решались исключительно политико-дипломатическими методами", - сказал Песков журналистам на просьбу прокомментировать обострение ситуации в ближневосточном регионе.
Изображение сгенерировано ИИ
Атака Ирана на Израиль стала постановкой Салтыкова-Щедрина
08:00
Элитное подразделение ВС Ирана, Корпус стражей исламской революции, в ночь на 14 апреля нанесло удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале месяца. В атаке, по разным данным, были задействованы несколько сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed, гиперзвуковые ракеты "Фаттах" и "Фаттах-2". Иранский государственный телеканал Press TV сообщил, что все гиперзвуковые ракеты достигли своих целей.
По данным армии Израиля, Иран запустил в общей сложности более 300 боеприпасов и БПЛА, включая порядка 170 беспилотников, более 30 крылатых и более 120 баллистических ракет. При этом Израиль заявляет, что лишь "несколько ракет" долетели до территории страны и причинили "незначительный ущерб".
Изображение сгенерировано ИИ
Израилю постучали по крыше
Вчера, 12:47
Глава генерального штаба ВС Ирана Мохаммад Багери сообщил, что Тегеран завершил операцию "Правдивое обещание" и не планирует продолжать ее, но если Израиль предпримет какие-либо меры, то следующая иранская операция будет масштабнее предыдущей.
Израильский министр Бени Ганц заявил, что страна намерена создать региональную коалицию против иранской угрозы и ответить на атаку в подходящее время и подходящим образом. Как ожидается, правительство Израиля определится с дальнейшими действиями в ближайшее время.
Похороны членов Корпуса стражей исламской революции, погибших в результате удара в Сирии - РИА Новости, 1920, 07.04.2024
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В миреИзраильИранДмитрий ПесковОбострение ситуации между Ираном и ИзраилемБлижний Восток
 
 
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