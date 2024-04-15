https://ria.ru/20240415/pavodok-1940140281.html

Тюменский губернатор рассказал, когда ожидают прихода паводковой воды

Тюменский губернатор рассказал, когда ожидают прихода паводковой воды - РИА Новости, 15.04.2024

Тюменский губернатор рассказал, когда ожидают прихода паводковой воды

Власти Тюменской области ожидают прихода "большой воды" в населенные пункты на границе с Казахстаном в течение двух-трех дней, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T13:36

2024-04-15T13:36

2024-04-15T13:36

казахстан

тюменская область

ишим

александр моор

наводнения в россии — 2024

общество

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Власти Тюменской области ожидают прихода "большой воды" в населенные пункты на границе с Казахстаном в течение двух-трех дней, сообщил губернатор региона Александр Моор в эфире телеканала "Россия 24". "Два-три дня на первых населенных пунктах, которые на границе с Казахстаном находятся. А дальше по течению, условно говоря, от Казанки до Ишима - четыре-пять дней и дальше до следующего (населенного пункта) Абатского - еще четыре-пять дней", - сказал Моор в эфире телеканала "Россия 24". По его словам, муниципалитеты, которые находятся ниже по течению реки, имеют больший запас времени.

https://ria.ru/20240411/moor-1939408849.html

казахстан

тюменская область

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казахстан, тюменская область, ишим, александр моор, наводнения в россии — 2024, общество