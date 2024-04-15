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Тюменский губернатор рассказал, когда ожидают прихода паводковой воды - РИА Новости, 15.04.2024
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13:36 15.04.2024
https://ria.ru/20240415/pavodok-1940140281.html
Тюменский губернатор рассказал, когда ожидают прихода паводковой воды
Тюменский губернатор рассказал, когда ожидают прихода паводковой воды - РИА Новости, 15.04.2024
Тюменский губернатор рассказал, когда ожидают прихода паводковой воды
Власти Тюменской области ожидают прихода "большой воды" в населенные пункты на границе с Казахстаном в течение двух-трех дней, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T13:36
2024-04-15T13:36
казахстан
тюменская область
ишим
александр моор
наводнения в россии — 2024
общество
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Власти Тюменской области ожидают прихода "большой воды" в населенные пункты на границе с Казахстаном в течение двух-трех дней, сообщил губернатор региона Александр Моор в эфире телеканала "Россия 24". "Два-три дня на первых населенных пунктах, которые на границе с Казахстаном находятся. А дальше по течению, условно говоря, от Казанки до Ишима - четыре-пять дней и дальше до следующего (населенного пункта) Абатского - еще четыре-пять дней", - сказал Моор в эфире телеканала "Россия 24". По его словам, муниципалитеты, которые находятся ниже по течению реки, имеют больший запас времени.
https://ria.ru/20240411/moor-1939408849.html
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казахстан, тюменская область, ишим, александр моор, наводнения в россии — 2024, общество
Казахстан, Тюменская область, Ишим, Александр Моор, Наводнения в России — 2024, Общество
Тюменский губернатор рассказал, когда ожидают прихода паводковой воды

Моор: прихода "большой воды" в Тюменской области ожидают в течение 2-3 дней

© Фото : Главное управление МЧС России по Тюменской областиРаботы по укреплению тела дамбы на реке Алабуга в селе Казанское Тюменской области
Работы по укреплению тела дамбы на реке Алабуга в селе Казанское Тюменской области - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
© Фото : Главное управление МЧС России по Тюменской области
Работы по укреплению тела дамбы на реке Алабуга в селе Казанское Тюменской области
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Власти Тюменской области ожидают прихода "большой воды" в населенные пункты на границе с Казахстаном в течение двух-трех дней, сообщил губернатор региона Александр Моор в эфире телеканала "Россия 24".
«
"Два-три дня на первых населенных пунктах, которые на границе с Казахстаном находятся. А дальше по течению, условно говоря, от Казанки до Ишима - четыре-пять дней и дальше до следующего (населенного пункта) Абатского - еще четыре-пять дней", - сказал Моор в эфире телеканала "Россия 24".
По его словам, муниципалитеты, которые находятся ниже по течению реки, имеют больший запас времени.
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КазахстанТюменская областьИшимАлександр МоорНаводнения в России — 2024Общество
 
 
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