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Тюменский губернатор рассказал, когда ожидают прихода паводковой воды
Тюменский губернатор рассказал, когда ожидают прихода паводковой воды - РИА Новости, 15.04.2024
Тюменский губернатор рассказал, когда ожидают прихода паводковой воды
Власти Тюменской области ожидают прихода "большой воды" в населенные пункты на границе с Казахстаном в течение двух-трех дней, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T13:36
2024-04-15T13:36
2024-04-15T13:36
казахстан
тюменская область
ишим
александр моор
наводнения в россии — 2024
общество
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Власти Тюменской области ожидают прихода "большой воды" в населенные пункты на границе с Казахстаном в течение двух-трех дней, сообщил губернатор региона Александр Моор в эфире телеканала "Россия 24". "Два-три дня на первых населенных пунктах, которые на границе с Казахстаном находятся. А дальше по течению, условно говоря, от Казанки до Ишима - четыре-пять дней и дальше до следующего (населенного пункта) Абатского - еще четыре-пять дней", - сказал Моор в эфире телеканала "Россия 24". По его словам, муниципалитеты, которые находятся ниже по течению реки, имеют больший запас времени.
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казахстан, тюменская область, ишим, александр моор, наводнения в россии — 2024, общество
Казахстан, Тюменская область, Ишим, Александр Моор, Наводнения в России — 2024, Общество
Тюменский губернатор рассказал, когда ожидают прихода паводковой воды
Моор: прихода "большой воды" в Тюменской области ожидают в течение 2-3 дней