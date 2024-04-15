https://ria.ru/20240415/pavodki-1940097915.html

Жителей микрорайона Смолино в Кургане призвали срочно эвакуироваться

Жителей микрорайона Смолино в Кургане призвали срочно эвакуироваться - РИА Новости, 15.04.2024

Жителей микрорайона Смолино в Кургане призвали срочно эвакуироваться

Жителей микрорайона Смолино в Кургане призвали эвакуироваться из-за роста уровня воды в реке Тобол, сообщила горадминистрация в Telegram-канале. РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T11:24

2024-04-15T11:24

2024-04-15T12:03

курган

наводнения в россии — 2024

происшествия

тобол (река)

вадим шумков

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

оренбургская область

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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Жителей микрорайона Смолино в Кургане призвали эвакуироваться из-за роста уровня воды в реке Тобол, сообщила горадминистрация в Telegram-канале."Уважаемые жители микрорайона Смолино, близлежащих СНТ, станции Камчиха! Вода подходит к вашим домам. Эвакуируйтесь!" — говорится в публикации.Власти попросили не оставлять животных, брать собой документы и лекарства. Незадолго до этого к эвакуации призвали жителей СНТ в районе Малое Чаусово, где затопило мост.По данным на 12:00 (10:00 мск), уровень воды в реке Тобол в Кургане поднялся на 33 сантиметра за четыре часа и достиг отметки 664 сантиметров.Губернатор Вадим Шумков предупреждал, что при шести метрах начнется подтопление правобережной части Тобола и низкой части левого берега. В Уралгидрометцентре прогнозируют затопление прибрежных территорий в Кургане 15-18 апреля.По последним данным МЧС, в регионе затоплены 309 домов и 571 приусадебный участок. Более 7,1 тысячи человек превентивно эвакуировали, 885 находятся в пунктах временного размещения.При этом может затопить еще 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных и 600 дачных участков. В зоне ЧС, предположительно, окажутся 18 718 человек.Небывалый паводокРегионы Южного Урала в этом году столкнулись с рекордным паводком. Самая сложная обстановка в Оренбургской области. Пятого апреля там прорвало дамбу, которая защищала Орск от вод Урала. Власти провели массовую эвакуацию. В воскресенье уровень воды в районе Оренбурга впервые начал снижаться.В регионе ввели режим ЧС федерального масштаба. Правительство области оценивает предполагаемый ущерб от наводнения в 21 миллиард рублей.Режим чрезвычайной ситуации также действует в Тюменской области, где началась эвакуация из двух деревень. Под угрозой затопления 51 населенный пункт, 1847 домов и 7291 человек. Наиболее напряженная ситуация с выходом воды на поймы рек ожидается к 20 апреля, пик — 23-25 апреля.Власти соседнего Казахстана заявили, что нынешние паводки — самые масштабные за последние 80 с лишним лет.

курган

тобол (река)

оренбургская область

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Cпасатели на правом берегу Тобола в Кургане в пик паводка Cпасатели дежурят на правом берегу Тобола в Кургане в пик паводка. По последним данным мэрии, уровень воды поднялся за два часа на 15 сантиметров - до 646. 2024-04-15T11:24 true PT0M23S

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курган, наводнения в россии — 2024, происшествия, тобол (река), вадим шумков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), оренбургская область