Жителей микрорайона Смолино в Кургане призвали срочно эвакуироваться
Власти Кургана призвали срочно эвакуироваться жителей Смолино и близлежащих СНТ
© ГУМЧС России по Курганской областиСотрудники МЧС патрулируют реку Тобол для наблюдения за уровнем воды
© ГУМЧС России по Курганской области
Сотрудники МЧС патрулируют реку Тобол для наблюдения за уровнем воды
МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Жителей микрорайона Смолино в Кургане призвали эвакуироваться из-за роста уровня воды в реке Тобол, сообщила горадминистрация в Telegram-канале.
"Уважаемые жители микрорайона Смолино, близлежащих СНТ, станции Камчиха! Вода подходит к вашим домам. Эвакуируйтесь!" — говорится в публикации.
Власти попросили не оставлять животных, брать собой документы и лекарства. Незадолго до этого к эвакуации призвали жителей СНТ в районе Малое Чаусово, где затопило мост.
По данным на 12:00 (10:00 мск), уровень воды в реке Тобол в Кургане поднялся на 33 сантиметра за четыре часа и достиг отметки 664 сантиметров.
Затопленный мост в районе Малое Чаусово в Кургане.
Затопленный мост в районе Малое Чаусово в Кургане.
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Затопленный мост в районе Малое Чаусово в Кургане.
Затопленный мост в районе Малое Чаусово в Кургане.
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© РИА Новости / Евгений Кузьмин | Перейти в медиабанк
Курганский гидроузел и мешки с глиной и песком вдоль берега реки Тобол.
Курганский гидроузел и мешки с глиной и песком вдоль берега реки Тобол.
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© РИА Новости / Евгений Кузьмин | Перейти в медиабанк
Река Тобол и подтопленный пляж "Бабьи пески" в Кургане.
Река Тобол и подтопленный пляж "Бабьи пески" в Кургане.
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Затопленный мост в районе Малое Чаусово в Кургане.
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Затопленный мост в районе Малое Чаусово в Кургане.
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Курганский гидроузел и мешки с глиной и песком вдоль берега реки Тобол.
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Река Тобол и подтопленный пляж "Бабьи пески" в Кургане.
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Губернатор Вадим Шумков предупреждал, что при шести метрах начнется подтопление правобережной части Тобола и низкой части левого берега. В Уралгидрометцентре прогнозируют затопление прибрежных территорий в Кургане 15-18 апреля.
По последним данным МЧС, в регионе затоплены 309 домов и 571 приусадебный участок. Более 7,1 тысячи человек превентивно эвакуировали, 885 находятся в пунктах временного размещения.
При этом может затопить еще 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных и 600 дачных участков. В зоне ЧС, предположительно, окажутся 18 718 человек.
Небывалый паводок
Регионы Южного Урала в этом году столкнулись с рекордным паводком. Самая сложная обстановка в Оренбургской области. Пятого апреля там прорвало дамбу, которая защищала Орск от вод Урала. Власти провели массовую эвакуацию. В воскресенье уровень воды в районе Оренбурга впервые начал снижаться.
В регионе ввели режим ЧС федерального масштаба. Правительство области оценивает предполагаемый ущерб от наводнения в 21 миллиард рублей.
Режим чрезвычайной ситуации также действует в Тюменской области, где началась эвакуация из двух деревень. Под угрозой затопления 51 населенный пункт, 1847 домов и 7291 человек. Наиболее напряженная ситуация с выходом воды на поймы рек ожидается к 20 апреля, пик — 23-25 апреля.
Власти соседнего Казахстана заявили, что нынешние паводки — самые масштабные за последние 80 с лишним лет.