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Жителей микрорайона Смолино в Кургане призвали срочно эвакуироваться - РИА Новости, 15.04.2024
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11:24 15.04.2024 (обновлено: 12:03 15.04.2024)
https://ria.ru/20240415/pavodki-1940097915.html
Жителей микрорайона Смолино в Кургане призвали срочно эвакуироваться
Жителей микрорайона Смолино в Кургане призвали срочно эвакуироваться - РИА Новости, 15.04.2024
Жителей микрорайона Смолино в Кургане призвали срочно эвакуироваться
Жителей микрорайона Смолино в Кургане призвали эвакуироваться из-за роста уровня воды в реке Тобол, сообщила горадминистрация в Telegram-канале. РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T11:24
2024-04-15T12:03
курган
наводнения в россии — 2024
происшествия
тобол (река)
вадим шумков
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
оренбургская область
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Жителей микрорайона Смолино в Кургане призвали эвакуироваться из-за роста уровня воды в реке Тобол, сообщила горадминистрация в Telegram-канале."Уважаемые жители микрорайона Смолино, близлежащих СНТ, станции Камчиха! Вода подходит к вашим домам. Эвакуируйтесь!" — говорится в публикации.Власти попросили не оставлять животных, брать собой документы и лекарства. Незадолго до этого к эвакуации призвали жителей СНТ в районе Малое Чаусово, где затопило мост.По данным на 12:00 (10:00 мск), уровень воды в реке Тобол в Кургане поднялся на 33 сантиметра за четыре часа и достиг отметки 664 сантиметров.Губернатор Вадим Шумков предупреждал, что при шести метрах начнется подтопление правобережной части Тобола и низкой части левого берега. В Уралгидрометцентре прогнозируют затопление прибрежных территорий в Кургане 15-18 апреля.По последним данным МЧС, в регионе затоплены 309 домов и 571 приусадебный участок. Более 7,1 тысячи человек превентивно эвакуировали, 885 находятся в пунктах временного размещения.При этом может затопить еще 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных и 600 дачных участков. В зоне ЧС, предположительно, окажутся 18 718 человек.Небывалый паводокРегионы Южного Урала в этом году столкнулись с рекордным паводком. Самая сложная обстановка в Оренбургской области. Пятого апреля там прорвало дамбу, которая защищала Орск от вод Урала. Власти провели массовую эвакуацию. В воскресенье уровень воды в районе Оренбурга впервые начал снижаться.В регионе ввели режим ЧС федерального масштаба. Правительство области оценивает предполагаемый ущерб от наводнения в 21 миллиард рублей.Режим чрезвычайной ситуации также действует в Тюменской области, где началась эвакуация из двух деревень. Под угрозой затопления 51 населенный пункт, 1847 домов и 7291 человек. Наиболее напряженная ситуация с выходом воды на поймы рек ожидается к 20 апреля, пик — 23-25 апреля.Власти соседнего Казахстана заявили, что нынешние паводки — самые масштабные за последние 80 с лишним лет.
курган
тобол (река)
оренбургская область
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РИА Новости
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4.7
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7 495 645-6601
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Cпасатели на правом берегу Тобола в Кургане в пик паводка
Cпасатели дежурят на правом берегу Тобола в Кургане в пик паводка. По последним данным мэрии, уровень воды поднялся за два часа на 15 сантиметров - до 646.
2024-04-15T11:24
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Затопленный конный клуб в Ленинском районе Оренбурга
Кадры из Ленинского района Оренбурга, где помимо домов под воду ушел конный клуб и ипподром.
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курган, наводнения в россии — 2024, происшествия, тобол (река), вадим шумков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), оренбургская область
Курган, Наводнения в России — 2024, Происшествия, Тобол (река), Вадим Шумков, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Оренбургская область
Жителей микрорайона Смолино в Кургане призвали срочно эвакуироваться

Власти Кургана призвали срочно эвакуироваться жителей Смолино и близлежащих СНТ

© ГУМЧС России по Курганской областиСотрудники МЧС патрулируют реку Тобол для наблюдения за уровнем воды
Сотрудники МЧС патрулируют реку Тобол для наблюдения за уровнем воды
© ГУМЧС России по Курганской области
Сотрудники МЧС патрулируют реку Тобол для наблюдения за уровнем воды
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Жителей микрорайона Смолино в Кургане призвали эвакуироваться из-за роста уровня воды в реке Тобол, сообщила горадминистрация в Telegram-канале.
"Уважаемые жители микрорайона Смолино, близлежащих СНТ, станции Камчиха! Вода подходит к вашим домам. Эвакуируйтесь!" — говорится в публикации.
Власти попросили не оставлять животных, брать собой документы и лекарства. Незадолго до этого к эвакуации призвали жителей СНТ в районе Малое Чаусово, где затопило мост.
По данным на 12:00 (10:00 мск), уровень воды в реке Тобол в Кургане поднялся на 33 сантиметра за четыре часа и достиг отметки 664 сантиметров.

Затопленный мост в районе Малое Чаусово в Кургане.

Затопленный мост в районе Малое Чаусово в Кургане. Кадр видео очевидца

Затопленный мост в районе Малое Чаусово в Кургане.

1 из 4

Затопленный мост в районе Малое Чаусово в Кургане.

Затопленный мост в районе Малое Чаусово в Кургане. Кадр видео очевидца

Затопленный мост в районе Малое Чаусово в Кургане.

2 из 4
© РИА Новости / Евгений Кузьмин | Перейти в медиабанк

Курганский гидроузел и мешки с глиной и песком вдоль берега реки Тобол.

Курганский гидроузел и мешки с глиной и песком вдоль берега реки Тобол

Курганский гидроузел и мешки с глиной и песком вдоль берега реки Тобол.

© РИА Новости / Евгений Кузьмин
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3 из 4
© РИА Новости / Евгений Кузьмин | Перейти в медиабанк

Река Тобол и подтопленный пляж "Бабьи пески" в Кургане.

Река Тобол и подтопленный пляж Бабьи пески в Кургане

Река Тобол и подтопленный пляж "Бабьи пески" в Кургане.

© РИА Новости / Евгений Кузьмин
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4 из 4

Затопленный мост в районе Малое Чаусово в Кургане.

1 из 4

Затопленный мост в районе Малое Чаусово в Кургане.

2 из 4

Курганский гидроузел и мешки с глиной и песком вдоль берега реки Тобол.

© РИА Новости / Евгений Кузьмин
Перейти в медиабанк
3 из 4

Река Тобол и подтопленный пляж "Бабьи пески" в Кургане.

© РИА Новости / Евгений Кузьмин
Перейти в медиабанк
4 из 4
Губернатор Вадим Шумков предупреждал, что при шести метрах начнется подтопление правобережной части Тобола и низкой части левого берега. В Уралгидрометцентре прогнозируют затопление прибрежных территорий в Кургане 15-18 апреля.
По последним данным МЧС, в регионе затоплены 309 домов и 571 приусадебный участок. Более 7,1 тысячи человек превентивно эвакуировали, 885 находятся в пунктах временного размещения.
При этом может затопить еще 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных и 600 дачных участков. В зоне ЧС, предположительно, окажутся 18 718 человек.
Весенние паводки в Курганской области: какие районы в зоне риска
9 апреля, 21:15
Инфографика
Весенние паводки в Курганской области: какие районы в зоне рискаПосмотреть

Небывалый паводок

Регионы Южного Урала в этом году столкнулись с рекордным паводком. Самая сложная обстановка в Оренбургской области. Пятого апреля там прорвало дамбу, которая защищала Орск от вод Урала. Власти провели массовую эвакуацию. В воскресенье уровень воды в районе Оренбурга впервые начал снижаться.
В регионе ввели режим ЧС федерального масштаба. Правительство области оценивает предполагаемый ущерб от наводнения в 21 миллиард рублей.
Режим чрезвычайной ситуации также действует в Тюменской области, где началась эвакуация из двух деревень. Под угрозой затопления 51 населенный пункт, 1847 домов и 7291 человек. Наиболее напряженная ситуация с выходом воды на поймы рек ожидается к 20 апреля, пик — 23-25 апреля.
Власти соседнего Казахстана заявили, что нынешние паводки — самые масштабные за последние 80 с лишним лет.
Выплаты пострадавшим от паводка
11 апреля, 12:30
Инфографика
Выплаты пострадавшим от паводка Посмотреть
 
КурганНаводнения в России — 2024ПроисшествияТобол (река)Вадим ШумковМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Оренбургская область
 
 
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