США не видят признаков, что Израиль определился с ответом на атаку Ирана
Кирби: США не видят сигналов, что Израиль определился с ответом на атаку Ирана
© AP Photo / Ohad ZwigenbergИзраильские военные в Сдероте
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Израильские военные в Сдероте. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 15 апр – РИА Новости. Американская администрация не видит признаков того, что Израиль определился с ответом на иранскую воздушную атаку, признает его право на такие решения, но не хотела бы расширения конфликта, сказал координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби.
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"На данный момент мы не видим никаких сигналов, что они приняли решение... что они могли бы сделать. Очевидно, что решать им и говорить об этом им", - сказал Кирби в интервью телеканалу ABC.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху созывает в понедельник заседание военно-политического кабинета для выработки реакции на субботний удар, который Иран нанес в отместку за бомбардировку своего консульства в Сирии.
На вопрос, убедил ли президент США Джо Байден Нетаньяху воздержаться от контратаки, чиновник ответил: "Опять же это решать премьер-министру и военному кабинету. Президент также ясно дал понять, что мы не ищем более масштабной войны в регионе, не стремимся к конфликту с Ираном".
СМИ ранее сообщали, что Байден убеждал Нетаньяху не идти на эскалацию и считать победой отражение с минимальными потерями сотен иранских беспилотников и ракет.
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"Колоссальный успех. Не только военное превосходство, но они показали, что они не одни. Существует коалиция стран, которые готовы помогать им защищаться", - сказал Кирби.
Он вновь призвал конгресс завершить утверждение законопроекта о помощи американским союзникам, включая Израиль и Украину. "Если события субботней ночи что-то и доказали, так это ощущение экстренной необходимости помочь как нашему союзнику Израилю, так и, конечно, Украине", - сказал чиновник.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Байден заявил, что Израиль должен считать эту ночь победой
14 апреля, 06:42
Элитное подразделение ВС Ирана, Корпус стражей исламской революции, в ночь на 14 апреля нанес удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале месяца. В атаке, по разным данным, были задействованы несколько сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed, гиперзвуковые ракеты "Фаттах" и "Фаттах-2". Иранский государственный телеканал Press TV сообщил, что все гиперзвуковые ракеты достигли своих целей.
По данным армии Израиля, Иран запустил в общей сложности более 300 боеприпасов и БПЛА, включая порядка 170 беспилотников, более 30 крылатых и более 120 баллистических ракет. При этом Израиль заявляет, что лишь "несколько ракет" долетели до территории страны и причинили "незначительный ущерб".
Глава генерального штаба ВС Ирана Мохаммад Багери сообщил, что Тегеран завершил операцию "Правдивое обещание" и не планирует продолжать ее, но если Израиль предпримет какие-либо меры, то следующая иранская операция будет масштабнее предыдущей.
Израильский министр Бени Ганц заявил, что страна намерена создать региональную коалицию против иранской угрозы и ответить на атаку в подходящее время и подходящим образом. Как ожидается, правительство Израиля определится с дальнейшими действиями в ближайшее время.