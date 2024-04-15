Рейтинг@Mail.ru
МИД Ирана предупредил Израиль о молниеносном ответе при усилении эскалации - РИА Новости, 15.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:27 15.04.2024 (обновлено: 14:33 15.04.2024)
https://ria.ru/20240415/otvet-1940159189.html
МИД Ирана предупредил Израиль о молниеносном ответе при усилении эскалации
МИД Ирана предупредил Израиль о молниеносном ответе при усилении эскалации - РИА Новости, 15.04.2024
МИД Ирана предупредил Израиль о молниеносном ответе при усилении эскалации
Израиль получит молниеносный и более масштабный ответ, если решит продолжать свою авантюру по эскалации отношений с Тегераном, заявил глава МИД Ирана Хосейн... РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T14:27
2024-04-15T14:33
в мире
израиль
иран
тегеран (город)
хосейн амир абдоллахиан
анналена бербок
бени ганц
корпус стражей исламской революции
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1a/1905386386_0:97:3072:1825_1920x0_80_0_0_17c46188dee93a07c5a876a71fda7064.jpg
ТЕГЕРАН, 15 апр – РИА Новости. Израиль получит молниеносный и более масштабный ответ, если решит продолжать свою авантюру по эскалации отношений с Тегераном, заявил глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан в ходе телефонного разговора со своей немецкой коллегой Анналеной Бербок. "Если израильский режим захочет продолжить свои авантюры и эскалацию обстановки, ответный шаг будет молниеносным и еще более широкомасштабным", - сказал Абдоллахиан, слова которого опубликованы в Telegram-канале МИД Ирана. Он также подчеркнул, что целью Тегерана является в первую очередь предупредить Израиль о потенциальных последствиях пересечения "красных линий" Ирана. Элитное подразделение ВС Ирана, Корпус стражей исламской революции, в ночь на 14 апреля нанес удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале месяца. В атаке, по разным данным, были задействованы несколько сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed, гиперзвуковые ракеты "Фаттах" и "Фаттах-2". Иранский государственный телеканал Press TV сообщил, что все гиперзвуковые ракеты достигли своих целей. По данным армии Израиля, Иран запустил в общей сложности более 300 боеприпасов и БПЛА, включая порядка 170 беспилотников, более 30 крылатых и более 120 баллистических ракет. При этом Израиль заявляет, что лишь "несколько ракет" долетели до территории страны и причинили "незначительный ущерб". Глава генерального штаба ВС Ирана Мохаммад Багери сообщил, что Тегеран завершил операцию "Правдивое обещание" и не планирует продолжать ее, но если Израиль предпримет какие-либо меры, то следующая иранская операция будет масштабнее предыдущей. Израильский министр Бени Ганц заявил, что страна намерена создать региональную коалицию против иранской угрозы и ответить на атаку в подходящее время и подходящим образом. Как ожидается, правительство Израиля определится с дальнейшими действиями в ближайшее время.
https://ria.ru/20240414/tsakhal-1939948581.html
https://ria.ru/20240414/ataka-1939973977.html
израиль
иран
тегеран (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1a/1905386386_251:0:2982:2048_1920x0_80_0_0_17d27f417a15d6e8f13a83ee864e3744.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, иран, тегеран (город), хосейн амир абдоллахиан, анналена бербок, бени ганц, корпус стражей исламской революции, обострение ситуации между ираном и израилем
В мире, Израиль, Иран, Тегеран (город), Хосейн Амир Абдоллахиан, Анналена Бербок, Бени Ганц, Корпус стражей исламской революции, Обострение ситуации между Ираном и Израилем
МИД Ирана предупредил Израиль о молниеносном ответе при усилении эскалации

Глава МИД Ирана: Израиль получит молниеносный ответ, если продолжит эскалацию

© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан
Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЕГЕРАН, 15 апр – РИА Новости. Израиль получит молниеносный и более масштабный ответ, если решит продолжать свою авантюру по эскалации отношений с Тегераном, заявил глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан в ходе телефонного разговора со своей немецкой коллегой Анналеной Бербок.
«
"Если израильский режим захочет продолжить свои авантюры и эскалацию обстановки, ответный шаг будет молниеносным и еще более широкомасштабным", - сказал Абдоллахиан, слова которого опубликованы в Telegram-канале МИД Ирана.
Работа системы ПВО в небе над Иерусалимом в ночь 14 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
В Израиле подсчитали, во сколько обошлось отражение иранских ракет и БПЛА
14 апреля, 12:45
Он также подчеркнул, что целью Тегерана является в первую очередь предупредить Израиль о потенциальных последствиях пересечения "красных линий" Ирана.
Элитное подразделение ВС Ирана, Корпус стражей исламской революции, в ночь на 14 апреля нанес удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале месяца. В атаке, по разным данным, были задействованы несколько сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed, гиперзвуковые ракеты "Фаттах" и "Фаттах-2". Иранский государственный телеканал Press TV сообщил, что все гиперзвуковые ракеты достигли своих целей.
По данным армии Израиля, Иран запустил в общей сложности более 300 боеприпасов и БПЛА, включая порядка 170 беспилотников, более 30 крылатых и более 120 баллистических ракет. При этом Израиль заявляет, что лишь "несколько ракет" долетели до территории страны и причинили "незначительный ущерб".
Глава генерального штаба ВС Ирана Мохаммад Багери сообщил, что Тегеран завершил операцию "Правдивое обещание" и не планирует продолжать ее, но если Израиль предпримет какие-либо меры, то следующая иранская операция будет масштабнее предыдущей.
Израильский министр Бени Ганц заявил, что страна намерена создать региональную коалицию против иранской угрозы и ответить на атаку в подходящее время и подходящим образом. Как ожидается, правительство Израиля определится с дальнейшими действиями в ближайшее время.
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
В Госдуме назвали атаку Ирана на Израиль театральной постановкой
14 апреля, 15:35
 
В миреИзраильИранТегеран (город)Хосейн Амир АбдоллахианАнналена БербокБени ГанцКорпус стражей исламской революцииОбострение ситуации между Ираном и Израилем
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала