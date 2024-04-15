МИД Ирана предупредил Израиль о молниеносном ответе при усилении эскалации
Глава МИД Ирана: Израиль получит молниеносный ответ, если продолжит эскалацию
© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан
Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 15 апр – РИА Новости. Израиль получит молниеносный и более масштабный ответ, если решит продолжать свою авантюру по эскалации отношений с Тегераном, заявил глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан в ходе телефонного разговора со своей немецкой коллегой Анналеной Бербок.
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"Если израильский режим захочет продолжить свои авантюры и эскалацию обстановки, ответный шаг будет молниеносным и еще более широкомасштабным", - сказал Абдоллахиан, слова которого опубликованы в Telegram-канале МИД Ирана.
Он также подчеркнул, что целью Тегерана является в первую очередь предупредить Израиль о потенциальных последствиях пересечения "красных линий" Ирана.
Элитное подразделение ВС Ирана, Корпус стражей исламской революции, в ночь на 14 апреля нанес удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале месяца. В атаке, по разным данным, были задействованы несколько сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed, гиперзвуковые ракеты "Фаттах" и "Фаттах-2". Иранский государственный телеканал Press TV сообщил, что все гиперзвуковые ракеты достигли своих целей.
По данным армии Израиля, Иран запустил в общей сложности более 300 боеприпасов и БПЛА, включая порядка 170 беспилотников, более 30 крылатых и более 120 баллистических ракет. При этом Израиль заявляет, что лишь "несколько ракет" долетели до территории страны и причинили "незначительный ущерб".
Глава генерального штаба ВС Ирана Мохаммад Багери сообщил, что Тегеран завершил операцию "Правдивое обещание" и не планирует продолжать ее, но если Израиль предпримет какие-либо меры, то следующая иранская операция будет масштабнее предыдущей.
Израильский министр Бени Ганц заявил, что страна намерена создать региональную коалицию против иранской угрозы и ответить на атаку в подходящее время и подходящим образом. Как ожидается, правительство Израиля определится с дальнейшими действиями в ближайшее время.
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