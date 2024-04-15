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В Орске от воды за сутки освободились 1455 жилых домов - РИА Новости, 15.04.2024
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В Орске от воды за сутки освободились 1455 жилых домов
В Орске от воды за сутки освободились 1455 жилых домов - РИА Новости, 15.04.2024
В Орске от воды за сутки освободились 1455 жилых домов
ЗА СУТКИ В ОРСКЕ ОТ ВОДЫ ОСВОБОДИЛОСЬ 1455 ЖИЛЫХ ДОМОВ И 555 ПРИУСАДЕБНЫХ УЧАСТКОВ - ГУБЕРНАТОР РИА Новости, 15.04.2024
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орск
прорыв дамбы в орске
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ЗА СУТКИ В ОРСКЕ ОТ ВОДЫ ОСВОБОДИЛОСЬ 1455 ЖИЛЫХ ДОМОВ И 555 ПРИУСАДЕБНЫХ УЧАСТКОВ - ГУБЕРНАТОРРИА Новости
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Орск, Прорыв дамбы в Орске
В Орске от воды за сутки освободились 1455 жилых домов

Губернатор: в Орске от воды за сутки освободились 1455 жилых домов

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Район Старого города в Орске - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
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