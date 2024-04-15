https://ria.ru/20240415/orsk-1940047572.html

В Орске школьники вернулись к очным занятиям

В Орске школьники вернулись к очным занятиям - РИА Новости, 15.04.2024

В Орске школьники вернулись к очным занятиям

В понедельник школьники Орска вернулись к очным занятиям, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T06:52

2024-04-15T06:52

2024-04-15T06:52

орск

оренбургская область

прорыв дамбы в орске

общество

россия

наводнения в россии — 2024

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ОРСК (Оренбургская область), 15 апр - РИА Новости. В понедельник школьники Орска вернулись к очным занятиям, передаёт корреспондент РИА Новости. Утром в понедельник ученики с 1 по 11 классы приступили к занятиям в школах Орска. До этого учебный процесс вели в дистанционном формате. Ранее в Telegram-канале пресс-службы губернатора и правительства Оренбургской области сообщали, что с понедельника занятия будут проводиться в 31 школе Орска. Закрытыми останутся 9 учебных заведений. Всех учеников этих школ перераспределят в другие учебные заведения. Прорыв дамбы в Орске произошел 5 апреля. Первый удар стихии пришелся на район Старого города, жители были эвакуированы. Власти города смогли засыпать дамбу только 11 апреля. Режим ЧС введен на всей территории области.

https://ria.ru/20240415/meriya-1940047446.html

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орск, оренбургская область, прорыв дамбы в орске, общество, россия, наводнения в россии — 2024