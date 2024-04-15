https://ria.ru/20240415/oreyro-1940089348.html
Наталия Орейро сыграла одну из главных ролей в российском новогоднем фильме
Наталия Орейро сыграла одну из главных ролей в российском новогоднем фильме - РИА Новости, 15.04.2024
Наталия Орейро сыграла одну из главных ролей в российском новогоднем фильме
Аргентинская актриса и певица Наталия Орейро сыграла одну из главных ролей в российском новогоднем фильме "Письмо Деду Морозу", сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T11:07
2024-04-15T11:07
2024-04-15T11:15
культура
наталия орейро
москва
санкт-петербург
московская область (подмосковье)
иван охлобыстин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/19/1756192523_0:78:3072:1806_1920x0_80_0_0_9bf91f388c74666213668ee8a7d83ff5.jpg
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Аргентинская актриса и певица Наталия Орейро сыграла одну из главных ролей в российском новогоднем фильме "Письмо Деду Морозу", сообщили РИА Новости в пресс-службе Киностудии имени Горького."В съемках новогоднего блокбастера Киностудии им. М. Горького "Письмо Деду Морозу" приняла участие Наталия Орейро. Аргентинская актриса и певица, три года назад получившая российский паспорт, пользуется огромной популярностью у зрителей по всей стране", - говорится в сообщении.Отмечается, что она сыграла одну из главных ролей, в процессе работы посетив Москву, Московскую область, Санкт-Петербург и Карелию.В фильме режиссера Кирилла Кузина также снимаются Антон Филипенко, Иван Охлобыстин, Кристина Асмус, Екатерина Темнова, Константин Каримов. А также Дима Билан, Эвелина Бледанс, Анатолий Цой и другие звезды.По сюжету картины детские желания, фантазии и страхи взрослого и очень серьезного юриста Петра Безуглова в один прекрасный день становятся реальностью. Все потому, что сын героя нашел папины письма Деду Морозу и опустил в новогодний почтовый ящик.Персонаж Наталии Орейро – это сбывшаяся мечта маленького Пети, который очень хотел жениться на звезде "Дикого ангела". Внезапно она оказывается в доме Безугловых в качестве "жены" героя. Причем Наталия прекрасно говорит по-русски."Это как будто я, только русская. Моя героиня появляется в его доме и утверждает, что они женаты. На что он отвечает: "Я никогда не женился на тебе". В ней есть что-то от меня. Однако, чтобы это почувствовать, нужно верить в волшебство", - поделись Орейро, слова которой цитирует пресс-служба.
https://ria.ru/20231110/oreyro-1908761672.html
https://ria.ru/20220519/oreyro-1789080576.html
москва
санкт-петербург
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/19/1756192523_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_497843a2454b18d30fb4f4ebbdc2933f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
наталия орейро, москва, санкт-петербург, московская область (подмосковье), иван охлобыстин
Культура, Наталия Орейро, Москва, Санкт-Петербург, Московская область (Подмосковье), Иван Охлобыстин
Наталия Орейро сыграла одну из главных ролей в российском новогоднем фильме
Наталия Орейро сыграла одну из главных ролей в фильме "Письмо Деду Морозу"
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Аргентинская актриса и певица Наталия Орейро сыграла одну из главных ролей в российском новогоднем фильме "Письмо Деду Морозу", сообщили РИА Новости в пресс-службе Киностудии имени Горького.
"В съемках новогоднего блокбастера Киностудии им. М. Горького "Письмо Деду Морозу" приняла участие Наталия Орейро. Аргентинская актриса и певица, три года назад получившая российский паспорт, пользуется огромной популярностью у зрителей по всей стране", - говорится в сообщении.
Отмечается, что она сыграла одну из главных ролей, в процессе работы посетив Москву
, Московскую область
, Санкт-Петербург
и Карелию.
В фильме режиссера Кирилла Кузина также снимаются Антон Филипенко, Иван Охлобыстин
, Кристина Асмус
, Екатерина Темнова, Константин Каримов. А также Дима Билан, Эвелина Бледанс
, Анатолий Цой и другие звезды.
По сюжету картины детские желания, фантазии и страхи взрослого и очень серьезного юриста Петра Безуглова в один прекрасный день становятся реальностью. Все потому, что сын героя нашел папины письма Деду Морозу и опустил в новогодний почтовый ящик.
Персонаж Наталии Орейро – это сбывшаяся мечта маленького Пети, который очень хотел жениться на звезде "Дикого ангела". Внезапно она оказывается в доме Безугловых в качестве "жены" героя. Причем Наталия прекрасно говорит по-русски.
"Это как будто я, только русская. Моя героиня появляется в его доме и утверждает, что они женаты. На что он отвечает: "Я никогда не женился на тебе". В ней есть что-то от меня. Однако, чтобы это почувствовать, нужно верить в волшебство", - поделись Орейро, слова которой цитирует пресс-служба.