https://ria.ru/20240415/oreyro-1940089348.html

Наталия Орейро сыграла одну из главных ролей в российском новогоднем фильме

Наталия Орейро сыграла одну из главных ролей в российском новогоднем фильме - РИА Новости, 15.04.2024

Наталия Орейро сыграла одну из главных ролей в российском новогоднем фильме

Аргентинская актриса и певица Наталия Орейро сыграла одну из главных ролей в российском новогоднем фильме "Письмо Деду Морозу", сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T11:07

2024-04-15T11:07

2024-04-15T11:15

культура

наталия орейро

москва

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московская область (подмосковье)

иван охлобыстин

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Аргентинская актриса и певица Наталия Орейро сыграла одну из главных ролей в российском новогоднем фильме "Письмо Деду Морозу", сообщили РИА Новости в пресс-службе Киностудии имени Горького."В съемках новогоднего блокбастера Киностудии им. М. Горького "Письмо Деду Морозу" приняла участие Наталия Орейро. Аргентинская актриса и певица, три года назад получившая российский паспорт, пользуется огромной популярностью у зрителей по всей стране", - говорится в сообщении.Отмечается, что она сыграла одну из главных ролей, в процессе работы посетив Москву, Московскую область, Санкт-Петербург и Карелию.В фильме режиссера Кирилла Кузина также снимаются Антон Филипенко, Иван Охлобыстин, Кристина Асмус, Екатерина Темнова, Константин Каримов. А также Дима Билан, Эвелина Бледанс, Анатолий Цой и другие звезды.По сюжету картины детские желания, фантазии и страхи взрослого и очень серьезного юриста Петра Безуглова в один прекрасный день становятся реальностью. Все потому, что сын героя нашел папины письма Деду Морозу и опустил в новогодний почтовый ящик.Персонаж Наталии Орейро – это сбывшаяся мечта маленького Пети, который очень хотел жениться на звезде "Дикого ангела". Внезапно она оказывается в доме Безугловых в качестве "жены" героя. Причем Наталия прекрасно говорит по-русски."Это как будто я, только русская. Моя героиня появляется в его доме и утверждает, что они женаты. На что он отвечает: "Я никогда не женился на тебе". В ней есть что-то от меня. Однако, чтобы это почувствовать, нужно верить в волшебство", - поделись Орейро, слова которой цитирует пресс-служба.

https://ria.ru/20231110/oreyro-1908761672.html

https://ria.ru/20220519/oreyro-1789080576.html

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наталия орейро, москва, санкт-петербург, московская область (подмосковье), иван охлобыстин