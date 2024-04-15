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Уровень воды в реке Тобол в Кургане за сутки поднялся на 140 сантиметров
Уровень воды в реке Тобол в Кургане за сутки поднялся на 140 сантиметров - РИА Новости, 15.04.2024
Уровень воды в реке Тобол в Кургане за сутки поднялся на 140 сантиметров
Уровень воды в реке Тобол у Кургана поднялся до 631 сантиметров по данным на 15 апреля на 08:00 (06:00 мск), сообщили власти Курганской области в... РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T06:42
2024-04-15T06:42
2024-04-15T10:24
тобол (река)
курган
наводнения в россии — 2024
происшествия
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курганская область
вадим шумков
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЧЕЛЯБИНСК, 15 апр — РИА Новости. Уровень воды в реке Тобол у Кургана поднялся до 631 сантиметров по данным на 15 апреля на 08:00 (06:00 мск), сообщили власти Курганской области в Telegram-канале.Как сообщала горадминистрация, 14 апреля на 08.00 (06:00 мск) уровень воды в реке Тобол составлял 491 см."Уровень воды в Тоболе продолжает расти. В Кургане 15 апреля в 08:00 он составляет 631 см, +12 см за 2 часа", — говорится в сообщении.Ранее глава региона Вадим Шумков сообщал, что при шести метрах начнется подтопление правобережной части Тобола и низкой части левого берега.В Курганской области введен режим ЧС областного масштаба.Небывалый паводокРегионы Южного Урала в этом году столкнулись с рекордным паводком. Самая сложная обстановка в Оренбургской области. Пятого апреля там прорвало дамбу, которая защищала Орск от вод Урала. Власти провели массовую эвакуацию. В воскресенье уровень воды в районе Оренбурга впервые начал снижаться.В регионе ввели режим ЧС федерального масштаба. Правительство области оценивает предполагаемый ущерб от наводнения в 21 миллиард рублей.Режим чрезвычайной ситуации также действует в Тюменской области. Сегодня там началась эвакуация из двух деревень. Под угрозой затопления находится 51 населенный пункт, 1847 домов и 7291 человек. Наиболее напряженная ситуация с выходом воды на поймы рек ожидается к 20 апреля, пик — 23-25 апреля.Власти соседнего Казахстана заявили, что нынешние паводки — самые масштабные за последние 80 с лишним лет.
https://ria.ru/20240410/polovode-1938907985.html
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Обстановка у реки Тобол в Кургане
Обстановка у реки Тобол в Кургане. Уровень воды поднялся до 565 см (утром был 491 см). Спасатели убирают мусор, который несет по реке к дамбе, чтобы не было резкого подъема воды.
2024-04-15T06:42
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тобол (река), курган, наводнения в россии — 2024, происшествия, россия, курганская область, вадим шумков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Тобол (река), Курган, Наводнения в России — 2024, Происшествия, Россия, Курганская область, Вадим Шумков, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Уровень воды в реке Тобол в Кургане за сутки поднялся на 140 сантиметров
Уровень воды в реке Тобол в Кургане достиг 631 сантиметров