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Президент Франции назвал ответ Ирана на удар Израиля непропорциональным - РИА Новости, 15.04.2024
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09:30 15.04.2024 (обновлено: 10:00 15.04.2024)
https://ria.ru/20240415/makron-1940062705.html
Президент Франции назвал ответ Ирана на удар Израиля непропорциональным
Президент Франции назвал ответ Ирана на удар Израиля непропорциональным - РИА Новости, 15.04.2024
Президент Франции назвал ответ Ирана на удар Израиля непропорциональным
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в эфире радиостанции RMC, что ответ Ирана на удар по дипломатическому объекту в Сирии был непропорциональным. РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T09:30
2024-04-15T10:00
в мире
иран
израиль
эммануэль макрон
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
франция
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ПАРИЖ, 15 апр - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в эфире радиостанции RMC, что ответ Ирана на удар по дипломатическому объекту в Сирии был непропорциональным.Тегеран объяснил проведение операции тем, что Израиль ранее нанес удар по иранскому консульству в Дамаске, а ООН не приняло никаких действий."Ответ Ирана на атаки Израиля был непропорциональным, потому что Иран атаковал Израиль на его территории", - считает Макрон.По его мнению, Израиль имеет право защищаться, но необходимо "призвать стороны к лимитам, чтобы избежать эскалации".
https://ria.ru/20240414/izrail-1939948955.html
https://ria.ru/20240415/izrail-1940048062.html
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в мире, иран, израиль, эммануэль макрон, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, франция
В мире, Иран, Израиль, Эммануэль Макрон, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Франция
Президент Франции назвал ответ Ирана на удар Израиля непропорциональным

Макрон: ответ Ирана на удар Израиля был непропорциональным

© AP Photo / Omar HavanaПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
© AP Photo / Omar Havana
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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ПАРИЖ, 15 апр - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в эфире радиостанции RMC, что ответ Ирана на удар по дипломатическому объекту в Сирии был непропорциональным.
Тегеран объяснил проведение операции тем, что Израиль ранее нанес удар по иранскому консульству в Дамаске, а ООН не приняло никаких действий.
Изображение сгенерировано ИИ
Израилю постучали по крыше
Вчера, 12:47
«
"Ответ Ирана на атаки Израиля был непропорциональным, потому что Иран атаковал Израиль на его территории", - считает Макрон.
По его мнению, Израиль имеет право защищаться, но необходимо "призвать стороны к лимитам, чтобы избежать эскалации".
Изображение сгенерировано ИИ
Атака Ирана на Израиль стала постановкой Салтыкова-Щедрина
08:00
 
В миреИранИзраильЭммануэль МакронООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуФранция
 
 
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