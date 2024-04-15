https://ria.ru/20240415/makron-1940062705.html

Президент Франции назвал ответ Ирана на удар Израиля непропорциональным

Президент Франции назвал ответ Ирана на удар Израиля непропорциональным - РИА Новости, 15.04.2024

Президент Франции назвал ответ Ирана на удар Израиля непропорциональным

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в эфире радиостанции RMC, что ответ Ирана на удар по дипломатическому объекту в Сирии был непропорциональным. РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T09:30

2024-04-15T09:30

2024-04-15T10:00

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ПАРИЖ, 15 апр - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в эфире радиостанции RMC, что ответ Ирана на удар по дипломатическому объекту в Сирии был непропорциональным.Тегеран объяснил проведение операции тем, что Израиль ранее нанес удар по иранскому консульству в Дамаске, а ООН не приняло никаких действий."Ответ Ирана на атаки Израиля был непропорциональным, потому что Иран атаковал Израиль на его территории", - считает Макрон.По его мнению, Израиль имеет право защищаться, но необходимо "призвать стороны к лимитам, чтобы избежать эскалации".

https://ria.ru/20240414/izrail-1939948955.html

https://ria.ru/20240415/izrail-1940048062.html

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