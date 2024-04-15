https://ria.ru/20240415/lenivtsy-1940150163.html

В Ленинградском зоопарке родился детеныш ленивца

В Ленинградском зоопарке родился детеныш ленивца - РИА Новости, 15.04.2024

В Ленинградском зоопарке родился детеныш ленивца

В Ленинградском зоопарке родился детеныш ленивца, сообщил комитет по культуре Санкт-Петербурга. РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T14:13

2024-04-15T14:13

2024-04-15T16:36

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 апр — РИА Новости. В Ленинградском зоопарке родился детеныш ленивца, сообщил комитет по культуре Санкт-Петербурга."У семейства двупалых ленивцев — Ирвина и Сони родился малыш. Сейчас в основном он питается материнским молоком, но зубы у него уже есть, поэтому малыш понемногу пробует взрослую пищу: салат, вареную картошку и яблоко", — говорится в публикации. Теперь в Ленинградском зоопарке живут четыре представителя этого вида: самец Ирвин, две взрослые самки — Кузя и Соня, а также месячный детеныш.Ленинградский зоопарк — один из старейших в России. Он открылся 14 августа 1865 года. Изначально это был частный зверинец, который содержали голландец Юлиус Гебгардт и его жена София. Впоследствии зоопарк сменил множество владельцев, более 50 лет оставаясь частным учреждением. Государственной собственностью он стал в 1917 году. Вместе с городом зоопарк пережил революцию и блокаду во время Великой Отечественной. Сегодня зоопарк — дом примерно для 600 видов млекопитающих, птиц, рыб и беспозвоночных из разных уголков Земли.

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Детеныш ленивца в Ленинградском зоопарке В Ленинградском зоопарке у семейства двупалых ленивцев – Ирвина и Сони – родился малыш. Сейчас в основном он питается материнским молоком, но зубы у него уже есть, поэтому малыш понемногу пробует взрослую пищу: салат, вареную картошку и яблоко. 2024-04-15T14:13 true PT1M04S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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санкт-петербург, россия, ленинград, ленинградский зоопарк