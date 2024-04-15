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В Ленинградском зоопарке родился детеныш ленивца - РИА Новости, 15.04.2024
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14:13 15.04.2024 (обновлено: 16:36 15.04.2024)
https://ria.ru/20240415/lenivtsy-1940150163.html
В Ленинградском зоопарке родился детеныш ленивца
В Ленинградском зоопарке родился детеныш ленивца - РИА Новости, 15.04.2024
В Ленинградском зоопарке родился детеныш ленивца
В Ленинградском зоопарке родился детеныш ленивца, сообщил комитет по культуре Санкт-Петербурга. РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T14:13
2024-04-15T16:36
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 апр — РИА Новости. В Ленинградском зоопарке родился детеныш ленивца, сообщил комитет по культуре Санкт-Петербурга."У семейства двупалых ленивцев — Ирвина и Сони родился малыш. Сейчас в основном он питается материнским молоком, но зубы у него уже есть, поэтому малыш понемногу пробует взрослую пищу: салат, вареную картошку и яблоко", — говорится в публикации. Теперь в Ленинградском зоопарке живут четыре представителя этого вида: самец Ирвин, две взрослые самки — Кузя и Соня, а также месячный детеныш.Ленинградский зоопарк — один из старейших в России. Он открылся 14 августа 1865 года. Изначально это был частный зверинец, который содержали голландец Юлиус Гебгардт и его жена София. Впоследствии зоопарк сменил множество владельцев, более 50 лет оставаясь частным учреждением. Государственной собственностью он стал в 1917 году. Вместе с городом зоопарк пережил революцию и блокаду во время Великой Отечественной. Сегодня зоопарк — дом примерно для 600 видов млекопитающих, птиц, рыб и беспозвоночных из разных уголков Земли.
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60
Детеныш ленивца в Ленинградском зоопарке
В Ленинградском зоопарке у семейства двупалых ленивцев – Ирвина и Сони – родился малыш. Сейчас в основном он питается материнским молоком, но зубы у него уже есть, поэтому малыш понемногу пробует взрослую пищу: салат, вареную картошку и яблоко.
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санкт-петербург, россия, ленинград, ленинградский зоопарк
Хорошие новости, Санкт-Петербург, Россия, Ленинград, Ленинградский зоопарк
В Ленинградском зоопарке родился детеныш ленивца

В Ленинградском зоопарке у двупалых ленивцев Ирвина и Сони родился детеныш

Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 апр — РИА Новости. В Ленинградском зоопарке родился детеныш ленивца, сообщил комитет по культуре Санкт-Петербурга.
"У семейства двупалых ленивцев — Ирвина и Сони родился малыш. Сейчас в основном он питается материнским молоком, но зубы у него уже есть, поэтому малыш понемногу пробует взрослую пищу: салат, вареную картошку и яблоко", — говорится в публикации.
© Комитет по культуре Санкт-Петербурга/TelegramДетеныш ленивца, родившийся в Ленинградском зоопарке
Детеныш ленивца, родившийся в Ленинградском зоопарке
Детеныш ленивца, родившийся в Ленинградском зоопарке
© Комитет по культуре Санкт-Петербурга/Telegram
1 из 3
© Комитет по культуре Санкт-Петербурга/TelegramДетеныш ленивца, родившийся в Ленинградском зоопарке
Детеныш ленивца, родившийся в Ленинградском зоопарке
Детеныш ленивца, родившийся в Ленинградском зоопарке
© Комитет по культуре Санкт-Петербурга/Telegram
2 из 3
© Комитет по культуре Санкт-Петербурга/TelegramДетеныш ленивца, родившийся в Ленинградском зоопарке
Детеныш ленивца, родившийся в Ленинградском зоопарке
Детеныш ленивца, родившийся в Ленинградском зоопарке
© Комитет по культуре Санкт-Петербурга/Telegram
3 из 3
Детеныш ленивца, родившийся в Ленинградском зоопарке
© Комитет по культуре Санкт-Петербурга/Telegram
1 из 3
Детеныш ленивца, родившийся в Ленинградском зоопарке
© Комитет по культуре Санкт-Петербурга/Telegram
2 из 3
Детеныш ленивца, родившийся в Ленинградском зоопарке
© Комитет по культуре Санкт-Петербурга/Telegram
3 из 3
Теперь в Ленинградском зоопарке живут четыре представителя этого вида: самец Ирвин, две взрослые самки — Кузя и Соня, а также месячный детеныш.
Ленинградский зоопарк — один из старейших в России. Он открылся 14 августа 1865 года. Изначально это был частный зверинец, который содержали голландец Юлиус Гебгардт и его жена София. Впоследствии зоопарк сменил множество владельцев, более 50 лет оставаясь частным учреждением. Государственной собственностью он стал в 1917 году. Вместе с городом зоопарк пережил революцию и блокаду во время Великой Отечественной. Сегодня зоопарк — дом примерно для 600 видов млекопитающих, птиц, рыб и беспозвоночных из разных уголков Земли.
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4 апреля, 14:33
 
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