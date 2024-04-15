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Подполье рассказало подробности удара ВС по расположению ВСУ в Славянске - РИА Новости, 15.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:02 15.04.2024 (обновлено: 13:22 15.04.2024)
https://ria.ru/20240415/lebedev-1940107665.html
Подполье рассказало подробности удара ВС по расположению ВСУ в Славянске
Подполье рассказало подробности удара ВС по расположению ВСУ в Славянске - РИА Новости, 15.04.2024
Подполье рассказало подробности удара ВС по расположению ВСУ в Славянске
В результате удара российских военных рядом с расположением ВСУ в Славянске есть раненые французские наёмники, их, скорее всего, увезли в Павлоград на машинах... РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T12:02
2024-04-15T13:22
специальная военная операция на украине
в мире
славянск
вооруженные силы украины
украинский демократический альянс за реформы (удар)
вооруженные силы рф
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ДОНЕЦК, 15 апр - РИА Новости. В результате удара российских военных рядом с расположением ВСУ в Славянске есть раненые французские наёмники, их, скорее всего, увезли в Павлоград на машинах скорой помощи, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег."Прилёт был не в саму "располагу", которую сделали в музыкальной школе, а рядом с ней, от того много раненых. Скорее всего, французов увезли в Павлоград, чтобы местные их не видели, потому что когда грузили скорые на Павлоград, местные скорые ждали в стороне", - сказал собеседник агентства.Так же он добавил, что данные по пострадавшим уточняются.Читайте в Дзен: Парад лицемерия. США и их союзники опозорились. Что устроил Запад в Совбезе ООН после ударов Ирана по Израилю?Украину предупредили о падении города. Россия побеждает. В США забили тревогу из-за ситуации в Черном море
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в мире, славянск, вооруженные силы украины, украинский демократический альянс за реформы (удар), вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Славянск, Вооруженные силы Украины, Украинский Демократический Альянс за Реформы (УДАР), Вооруженные силы РФ
Подполье рассказало подробности удара ВС по расположению ВСУ в Славянске

Лебедев: французских наемников увезли на скорых из Славянска после удара ВС РФ

© AP Photo / Kirsty WigglesworthУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Украинские военные. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 15 апр - РИА Новости. В результате удара российских военных рядом с расположением ВСУ в Славянске есть раненые французские наёмники, их, скорее всего, увезли в Павлоград на машинах скорой помощи, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег.
Изображение сгенерировано ИИ
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12 апреля, 08:00
«
"Прилёт был не в саму "располагу", которую сделали в музыкальной школе, а рядом с ней, от того много раненых. Скорее всего, французов увезли в Павлоград, чтобы местные их не видели, потому что когда грузили скорые на Павлоград, местные скорые ждали в стороне", - сказал собеседник агентства.
Так же он добавил, что данные по пострадавшим уточняются.
Читайте в Дзен: Парад лицемерия. США и их союзники опозорились. Что устроил Запад в Совбезе ООН после ударов Ирана по Израилю?
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСлавянскВооруженные силы УкраиныУкраинский Демократический Альянс за Реформы (УДАР)Вооруженные силы РФ
 
 
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