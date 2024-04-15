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Подполье рассказало подробности удара ВС по расположению ВСУ в Славянске

Подполье рассказало подробности удара ВС по расположению ВСУ в Славянске - РИА Новости, 15.04.2024

Подполье рассказало подробности удара ВС по расположению ВСУ в Славянске

В результате удара российских военных рядом с расположением ВСУ в Славянске есть раненые французские наёмники, их, скорее всего, увезли в Павлоград на машинах... РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T12:02

2024-04-15T12:02

2024-04-15T13:22

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ДОНЕЦК, 15 апр - РИА Новости. В результате удара российских военных рядом с расположением ВСУ в Славянске есть раненые французские наёмники, их, скорее всего, увезли в Павлоград на машинах скорой помощи, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег."Прилёт был не в саму "располагу", которую сделали в музыкальной школе, а рядом с ней, от того много раненых. Скорее всего, французов увезли в Павлоград, чтобы местные их не видели, потому что когда грузили скорые на Павлоград, местные скорые ждали в стороне", - сказал собеседник агентства.Так же он добавил, что данные по пострадавшим уточняются.Читайте в Дзен: Парад лицемерия. США и их союзники опозорились. Что устроил Запад в Совбезе ООН после ударов Ирана по Израилю?Украину предупредили о падении города. Россия побеждает. В США забили тревогу из-за ситуации в Черном море

https://ria.ru/20240412/sekret-1939455148.html

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в мире, славянск, вооруженные силы украины, украинский демократический альянс за реформы (удар), вооруженные силы рф