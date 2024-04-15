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Умер летчик-испытатель Анатолий Квочур

Умер летчик-испытатель Анатолий Квочур - РИА Новости, 15.04.2024

Умер летчик-испытатель Анатолий Квочур

Летчик-испытатель Герой России Анатолий Квочур умер на 72-м году жизни, сообщил первый зампред оборонного комитета Совфеда, экс-главком ВКС Виктор Бондарев в... РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T11:28

2024-04-15T11:28

2024-04-15T12:09

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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Летчик-испытатель Герой России Анатолий Квочур умер на 72-м году жизни, сообщил первый зампред оборонного комитета Совфеда, экс-главком ВКС Виктор Бондарев в Telegram-канале."Сегодня ночью ушел из жизни советский и российский летчик, Герой Российской Федерации, заслуженный летчик-испытатель СССР, полковник ВВС России Квочур Анатолий Николаевич", — говорится в публикации.Сенатор отметил, что Квочур освоил и испытал более 90 типов и модификаций самолетов, в 2005 году установил 11 мировых рекордов на борту Су-27. Его общий налет — около 4800 часов, в том числе свыше 3000 часов испытательного налета.Бондарев напомнил о достижениях летчика: в 1982-м он добился предельной по прочности истребителя МиГ-29 перегрузки в 9 g. Также сенатор перечислил взлет и посадку с палубы авианосца "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов" ночью (1990), катапультирование с этого самолета на предельно низкой высоте на авиасалоне в Ле-Бурже (1989), уникальный полет на Су-27 из Москвы в Австралию и обратно (1995).Кроме того, в 1999 году Квочур выполнил два сверхдальних перелета на Су-27 через Северный полюс по замкнутому маршруту, примерно по 15 тысяч километров каждый с дозаправками в воздухе. В этих полетах исследовались новые научно-технические разработки, в том числе спутниковый радионавигационный комплекс, бортовое компьютерное оборудование, различные индикаторы и самописцы.Анатолий Квочур родился 16 апреля 1952 года в селе Мазуровка (Винницкая область, УССР), окончил Ейское высшее авиационное училище. Участвовал в испытаниях военных самолетов Су-17, МиГ-29 и МиГ-31. В 1988-м на авиационном салоне в Фарнборо (Великобритания) впервые показал фигуру высшего пилотажа — "Колокол".В 1992 году за мужество и героизм, проявленные при испытании, доводке и освоении новых образцов авиатехники, был удостоен звания Героя России. Проводил летные испытания сверхзвуковых самолетов вплоть до 2017 года, когда ему было уже 65 лет.

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