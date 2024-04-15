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Уровень воды в реке Тобол у Кургана поднялся до 646 сантиметров - РИА Новости, 15.04.2024
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08:22 15.04.2024 (обновлено: 09:04 15.04.2024)
https://ria.ru/20240415/kurgan-1940054258.html
Уровень воды в реке Тобол у Кургана поднялся до 646 сантиметров
Уровень воды в реке Тобол у Кургана поднялся до 646 сантиметров - РИА Новости, 15.04.2024
Уровень воды в реке Тобол у Кургана поднялся до 646 сантиметров
Уровень воды в реке Тобол в районе Кургана вырос до 646 сантиметров, сообщила городская администрация. РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T08:22
2024-04-15T09:04
тобол (река)
курган
наводнения в россии — 2024
происшествия
курганская область
вадим шумков
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЧЕЛЯБИНСК, 15 апр — РИА Новости. Уровень воды в реке Тобол в районе Кургана вырос до 646 сантиметров, сообщила городская администрация.По данным геопортала, информирующего о ситуации с паводком в Курганской области, в 08:00 утра (06:00 мск) он находился на отметке 631 сантиметр. Таким образом, уровень воды поднялся на 15 сантиметров за два часа.Губернатор Вадим Шумков предупреждал, что при шести метрах начнется подтопление правобережной части Тобола и низкой части левого берега. В Уралгидрометцентре прогнозируют затопление прибрежных территорий в Кургане 15-18 апреля.По последним данным МЧС, в регионе затоплены 309 домов и 571 приусадебный участок. Более 7,1 тысячи человек превентивно эвакуировали, 885 находятся в пунктах временного размещения.При этом может затопить еще 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных и 600 дачных участков. В зоне ЧС, предположительно, окажутся 18 718 человек.Небывалый паводокРегионы Южного Урала в этом году столкнулись с рекордным паводком. Самая сложная обстановка в Оренбургской области. Пятого апреля там прорвало дамбу, которая защищала Орск от вод Урала. Власти провели массовую эвакуацию. В воскресенье уровень воды в районе Оренбурга впервые начал снижаться.В регионе ввели режим ЧС федерального масштаба. Правительство области оценивает предполагаемый ущерб от наводнения в 21 миллиард рублей.Режим чрезвычайной ситуации также действует в Тюменской области, где началась эвакуация из двух деревень. Под угрозой затопления находится 51 населенный пункт, 1847 домов и 7291 человек. Наиболее напряженная ситуация с выходом воды на поймы рек ожидается к 20 апреля, пик — 23-25 апреля.Власти соседнего Казахстана заявили, что нынешние паводки — самые масштабные за последние 80 с лишним лет.
тобол (река)
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Обстановка у реки Тобол в Кургане
Обстановка у реки Тобол в Кургане. Уровень воды поднялся до 565 см (утром был 491 см). Спасатели убирают мусор, который несет по реке к дамбе, чтобы не было резкого подъема воды.
2024-04-15T08:22
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PT0M18S
Затопленный конный клуб в Ленинском районе Оренбурга
Кадры из Ленинского района Оренбурга, где помимо домов под воду ушел конный клуб и ипподром.
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тобол (река), курган, наводнения в россии — 2024, происшествия, курганская область, вадим шумков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Тобол (река), Курган, Наводнения в России — 2024, Происшествия, Курганская область, Вадим Шумков, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Уровень воды в реке Тобол у Кургана поднялся до 646 сантиметров

Уровень воды в реке Тобол у Кургана поднялся за 2 часа на 15 см и достиг 646 см

© РИА Новости / Евгений Кузьмин | Перейти в медиабанкРека Тобол в районе улицы Бурова-Петрова в Кургане
Река Тобол в районе улицы Бурова-Петрова в Кургане - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
© РИА Новости / Евгений Кузьмин
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Река Тобол в районе улицы Бурова-Петрова в Кургане
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ЧЕЛЯБИНСК, 15 апр — РИА Новости. Уровень воды в реке Тобол в районе Кургана вырос до 646 сантиметров, сообщила городская администрация.
По данным геопортала, информирующего о ситуации с паводком в Курганской области, в 08:00 утра (06:00 мск) он находился на отметке 631 сантиметр. Таким образом, уровень воды поднялся на 15 сантиметров за два часа.
Губернатор Вадим Шумков предупреждал, что при шести метрах начнется подтопление правобережной части Тобола и низкой части левого берега. В Уралгидрометцентре прогнозируют затопление прибрежных территорий в Кургане 15-18 апреля.
По последним данным МЧС, в регионе затоплены 309 домов и 571 приусадебный участок. Более 7,1 тысячи человек превентивно эвакуировали, 885 находятся в пунктах временного размещения.
При этом может затопить еще 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных и 600 дачных участков. В зоне ЧС, предположительно, окажутся 18 718 человек.
Весенние паводки в Курганской области: какие районы в зоне риска
9 апреля, 21:15
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Весенние паводки в Курганской области: какие районы в зоне рискаПосмотреть

Небывалый паводок

Регионы Южного Урала в этом году столкнулись с рекордным паводком. Самая сложная обстановка в Оренбургской области. Пятого апреля там прорвало дамбу, которая защищала Орск от вод Урала. Власти провели массовую эвакуацию. В воскресенье уровень воды в районе Оренбурга впервые начал снижаться.
В регионе ввели режим ЧС федерального масштаба. Правительство области оценивает предполагаемый ущерб от наводнения в 21 миллиард рублей.
Режим чрезвычайной ситуации также действует в Тюменской области, где началась эвакуация из двух деревень. Под угрозой затопления находится 51 населенный пункт, 1847 домов и 7291 человек. Наиболее напряженная ситуация с выходом воды на поймы рек ожидается к 20 апреля, пик — 23-25 апреля.
Власти соседнего Казахстана заявили, что нынешние паводки — самые масштабные за последние 80 с лишним лет.
Весенние паводки в России: где самая тяжелая ситуация
Весенние паводки в России: где самая тяжелая ситуация
3 апреля, 19:17
 
Тобол (река)КурганНаводнения в России — 2024ПроисшествияКурганская областьВадим ШумковМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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