Один из фигурантов дела о теракте в "Крокусе" обжаловал свой арест
Фигурант дела о теракте в "Крокусе" Назримад Лутфуллои обжаловал свой арест
Назримад Лутфуллои в Басманном суде
МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. В Басманный суд Москвы поступила апелляционная жалоба на постановление об аресте фигуранта дела о теракте в "Крокусе" Назримада Лутфуллои, сообщили РИА Новости в суде.
"В суд поступила жалоба на постановление об избрании Лутфуллои меры пресечения в виде заключения под стражу", - рассказал собеседник агентства.
Ранее Басманный суд арестовал Лутфуллои до 22 мая. По данным суда, Лутфуллои - 24-летний уроженец Таджикистана, проживал в хостеле неподалеку от метро "Щелковская". Выяснилось, что его задержали полицейские вечером 23 марта у здания "Крокуса", где в ответ на просьбу показать документы Лутфуллои начал "выражаться грубой нецензурной бранью, вести себя вызывающе, дерзко", на требования прекратить противоправные действия не реагировал. Преображенский суд Москвы арестовал его на 15 суток за мелкое хулиганство.
По данному делу были арестованы 11 обвиняемых в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ), ранее четверо из них подали апелляционные жалобы: отец и сыновья Исломовы, а также Алишер Касимов, сдававший квартиру предполагаемым исполнителям теракта.
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. По последним данным, погибли 145 человек.
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