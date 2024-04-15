https://ria.ru/20240415/krokus-1940088817.html

Один из фигурантов дела о теракте в "Крокусе" обжаловал свой арест

Один из фигурантов дела о теракте в "Крокусе" обжаловал свой арест - РИА Новости, 15.04.2024

Один из фигурантов дела о теракте в "Крокусе" обжаловал свой арест

В Басманный суд Москвы поступила апелляционная жалоба на постановление об аресте фигуранта дела о теракте в "Крокусе" Назримада Лутфуллои, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T11:06

2024-04-15T11:06

2024-04-15T11:15

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

крокус сити холл

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. В Басманный суд Москвы поступила апелляционная жалоба на постановление об аресте фигуранта дела о теракте в "Крокусе" Назримада Лутфуллои, сообщили РИА Новости в суде."В суд поступила жалоба на постановление об избрании Лутфуллои меры пресечения в виде заключения под стражу", - рассказал собеседник агентства.Ранее Басманный суд арестовал Лутфуллои до 22 мая. По данным суда, Лутфуллои - 24-летний уроженец Таджикистана, проживал в хостеле неподалеку от метро "Щелковская". Выяснилось, что его задержали полицейские вечером 23 марта у здания "Крокуса", где в ответ на просьбу показать документы Лутфуллои начал "выражаться грубой нецензурной бранью, вести себя вызывающе, дерзко", на требования прекратить противоправные действия не реагировал. Преображенский суд Москвы арестовал его на 15 суток за мелкое хулиганство.По данному делу были арестованы 11 обвиняемых в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ), ранее четверо из них подали апелляционные жалобы: отец и сыновья Исломовы, а также Алишер Касимов, сдававший квартиру предполагаемым исполнителям теракта.Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. По последним данным, погибли 145 человек.

https://ria.ru/20240329/terakt-1936489038.html

https://ria.ru/20240402/terakty-1937180661.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, крокус сити холл, московская область (подмосковье)