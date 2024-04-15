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Один из фигурантов дела о теракте в "Крокусе" обжаловал свой арест - РИА Новости, 15.04.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
11:06 15.04.2024 (обновлено: 11:15 15.04.2024)
https://ria.ru/20240415/krokus-1940088817.html
Один из фигурантов дела о теракте в "Крокусе" обжаловал свой арест
Один из фигурантов дела о теракте в "Крокусе" обжаловал свой арест - РИА Новости, 15.04.2024
Один из фигурантов дела о теракте в "Крокусе" обжаловал свой арест
В Басманный суд Москвы поступила апелляционная жалоба на постановление об аресте фигуранта дела о теракте в "Крокусе" Назримада Лутфуллои, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T11:06
2024-04-15T11:15
теракт в "крокус сити холле"
происшествия
крокус сити холл
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. В Басманный суд Москвы поступила апелляционная жалоба на постановление об аресте фигуранта дела о теракте в "Крокусе" Назримада Лутфуллои, сообщили РИА Новости в суде."В суд поступила жалоба на постановление об избрании Лутфуллои меры пресечения в виде заключения под стражу", - рассказал собеседник агентства.Ранее Басманный суд арестовал Лутфуллои до 22 мая. По данным суда, Лутфуллои - 24-летний уроженец Таджикистана, проживал в хостеле неподалеку от метро "Щелковская". Выяснилось, что его задержали полицейские вечером 23 марта у здания "Крокуса", где в ответ на просьбу показать документы Лутфуллои начал "выражаться грубой нецензурной бранью, вести себя вызывающе, дерзко", на требования прекратить противоправные действия не реагировал. Преображенский суд Москвы арестовал его на 15 суток за мелкое хулиганство.По данному делу были арестованы 11 обвиняемых в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ), ранее четверо из них подали апелляционные жалобы: отец и сыновья Исломовы, а также Алишер Касимов, сдававший квартиру предполагаемым исполнителям теракта.Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. По последним данным, погибли 145 человек.
https://ria.ru/20240329/terakt-1936489038.html
https://ria.ru/20240402/terakty-1937180661.html
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происшествия, крокус сити холл, московская область (подмосковье)
Теракт в "Крокус Сити Холле", Происшествия, Крокус Сити Холл, Московская область (Подмосковье)
Один из фигурантов дела о теракте в "Крокусе" обжаловал свой арест

Фигурант дела о теракте в "Крокусе" Назримад Лутфуллои обжаловал свой арест

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкНазримад Лутфуллои в Басманном суде
Назримад Лутфуллои в Басманном суде - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Назримад Лутфуллои в Басманном суде
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. В Басманный суд Москвы поступила апелляционная жалоба на постановление об аресте фигуранта дела о теракте в "Крокусе" Назримада Лутфуллои, сообщили РИА Новости в суде.
"В суд поступила жалоба на постановление об избрании Лутфуллои меры пресечения в виде заключения под стражу", - рассказал собеседник агентства.
Горящая крыша концертного зала Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
Они не должны были выжить: Запад паникует из-за признаний террористов
29 марта, 08:00
Ранее Басманный суд арестовал Лутфуллои до 22 мая. По данным суда, Лутфуллои - 24-летний уроженец Таджикистана, проживал в хостеле неподалеку от метро "Щелковская". Выяснилось, что его задержали полицейские вечером 23 марта у здания "Крокуса", где в ответ на просьбу показать документы Лутфуллои начал "выражаться грубой нецензурной бранью, вести себя вызывающе, дерзко", на требования прекратить противоправные действия не реагировал. Преображенский суд Москвы арестовал его на 15 суток за мелкое хулиганство.
По данному делу были арестованы 11 обвиняемых в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ), ранее четверо из них подали апелляционные жалобы: отец и сыновья Исломовы, а также Алишер Касимов, сдававший квартиру предполагаемым исполнителям теракта.
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. По последним данным, погибли 145 человек.
Сотрудник ОМОНа у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
Западные заказчики терактов в России ждут своей участи
2 апреля, 08:00
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"ПроисшествияКрокус Сити ХоллМосковская область (Подмосковье)
 
 
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