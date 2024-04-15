https://ria.ru/20240415/konflikt-1940266498.html
США объяснили, почему не помогают отражать воздушные атаки на Украину
США объяснили, почему не помогают отражать воздушные атаки на Украину - РИА Новости, 16.04.2024
США объяснили, почему не помогают отражать воздушные атаки на Украину
Конфликт на Украине слишком отличается от обострения на Ближнем Востоке и ситуации вокруг Израиля, чтобы оправдать в первом случае непосредственное участие США... РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-15T21:54
2024-04-15T21:54
2024-04-16T00:51
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ВАШИНГТОН, 15 апр — РИА Новости. Конфликт на Украине слишком отличается от обострения на Ближнем Востоке и ситуации вокруг Израиля, чтобы оправдать в первом случае непосредственное участие США в отражении воздушных атак, заявил на брифинге Белого дома координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби.В минувшую субботу американские военные активно сбивали иранские беспилотники и ракеты, которые летели в направлении Израиля в ответ на удар по иранскому консульству в Дамаске."Я ждал этого вопроса. Разные конфликты, разное воздушное пространство, разная картина угроз", — сказал он.Он напомнил, что с самого начала конфликта на Украине президент США Джо Байден дал понять, что Штаты не намерены в него вовлекаться "в боевой роли". Кирби заявил, что Вашингтон предоставил Киеву средства защиты воздушного пространства."К сожалению, мы не можем этого делать прямо сейчас", — добавил он.Американский чиновник также посетовал на пробуксовку в конгрессе законопроекта о финансировании зарубежных американских союзников, включая Украину и Израиль. Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Киеву ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии. По словам главы МИД Сергея Лаврова, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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в мире, украина, сша, израиль, джон кирби, джо байден, нато, обострение ситуации между ираном и израилем
В мире, Украина, США, Израиль, Джон Кирби, Джо Байден, НАТО, Обострение ситуации между Ираном и Израилем, Специальная военная операция на Украине
США объяснили, почему не помогают отражать воздушные атаки на Украину
Кирби заявил, что конфликт на Украине отличается от ситуации вокруг Израиля
ВАШИНГТОН, 15 апр — РИА Новости.
Конфликт на Украине слишком отличается от обострения на Ближнем Востоке и ситуации вокруг Израиля, чтобы оправдать в первом случае непосредственное участие США в отражении воздушных атак, заявил на брифинге Белого дома координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби
.
В минувшую субботу американские военные активно сбивали иранские беспилотники и ракеты, которые летели в направлении Израиля в ответ на удар по иранскому консульству в Дамаске.
"Я ждал этого вопроса. Разные конфликты, разное воздушное пространство, разная картина угроз", — сказал он.
Он напомнил, что с самого начала конфликта на Украине президент США Джо Байден
дал понять, что Штаты не намерены в него вовлекаться "в боевой роли". Кирби заявил, что Вашингтон предоставил Киеву средства защиты воздушного пространства.
"К сожалению, мы не можем этого делать прямо сейчас", — добавил он.
Американский чиновник также посетовал на пробуксовку в конгрессе законопроекта о финансировании зарубежных американских союзников, включая Украину и Израиль.
Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Киеву ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии. По словам главы МИД Сергея Лаврова, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.