https://ria.ru/20240415/kemeron-1940064409.html

Израиль имеет полное право ответить на атаку Ирана, заявили в МИД Британии

Израиль имеет полное право ответить на атаку Ирана, заявили в МИД Британии - РИА Новости, 15.04.2024

Израиль имеет полное право ответить на атаку Ирана, заявили в МИД Британии

Израиль имеет полное право ответить на атаку Ирана, однако Лондон призывает его не предпринимать действия, которые приведут к эскалации ситуации в регионе,... РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T09:39

2024-04-15T09:39

2024-04-15T09:48

в мире

израиль

иран

обострение ситуации между ираном и израилем

сирия

дэвид кэмерон

оон

армия обороны израиля (цахал)

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МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. Израиль имеет полное право ответить на атаку Ирана, однако Лондон призывает его не предпринимать действия, которые приведут к эскалации ситуации в регионе, заявил глава британского МИД Дэвид Кэмерон в эфире телеканала Sky News."Конечно, если вы находитесь в Израиле сегодня утром, вы по праву думаете: "Мы имеем полное право ответить на это", и они (Израиль) имеют право, однако мы призываем их не обострять (ситуацию)", - сказал он.Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР, элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, были задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed.В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Иранав ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше".Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.Как заявил постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани, атака Ирана на Израиль была нацелена только на военные цели и рассчитана на то, чтобы не причинять вреда мирным гражданам. В целом Иран заявляет о своей воздержанности от дальнейшей эскалации конфликта. При этом израильский военно-политический истеблишмент, несмотря на позицию США, которые призывают еврейское государство к сдержанности от дальнейшей эскалации, считает, что отреагировать необходимо, но теперь ему предстоит решить "центральную дилемму" - как и когда это сделать.

https://ria.ru/20240415/izrail-1940048062.html

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