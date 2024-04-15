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Израиль имеет полное право ответить на атаку Ирана, заявили в МИД Британии - РИА Новости, 15.04.2024
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09:39 15.04.2024 (обновлено: 09:48 15.04.2024)
https://ria.ru/20240415/kemeron-1940064409.html
Израиль имеет полное право ответить на атаку Ирана, заявили в МИД Британии
Израиль имеет полное право ответить на атаку Ирана, заявили в МИД Британии - РИА Новости, 15.04.2024
Израиль имеет полное право ответить на атаку Ирана, заявили в МИД Британии
Израиль имеет полное право ответить на атаку Ирана, однако Лондон призывает его не предпринимать действия, которые приведут к эскалации ситуации в регионе,... РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T09:39
2024-04-15T09:48
в мире
израиль
иран
обострение ситуации между ираном и израилем
сирия
дэвид кэмерон
оон
армия обороны израиля (цахал)
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МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. Израиль имеет полное право ответить на атаку Ирана, однако Лондон призывает его не предпринимать действия, которые приведут к эскалации ситуации в регионе, заявил глава британского МИД Дэвид Кэмерон в эфире телеканала Sky News."Конечно, если вы находитесь в Израиле сегодня утром, вы по праву думаете: "Мы имеем полное право ответить на это", и они (Израиль) имеют право, однако мы призываем их не обострять (ситуацию)", - сказал он.Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР, элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, были задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed.В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Иранав ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше".Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.Как заявил постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани, атака Ирана на Израиль была нацелена только на военные цели и рассчитана на то, чтобы не причинять вреда мирным гражданам. В целом Иран заявляет о своей воздержанности от дальнейшей эскалации конфликта. При этом израильский военно-политический истеблишмент, несмотря на позицию США, которые призывают еврейское государство к сдержанности от дальнейшей эскалации, считает, что отреагировать необходимо, но теперь ему предстоит решить "центральную дилемму" - как и когда это сделать.
https://ria.ru/20240415/izrail-1940048062.html
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в мире, израиль, иран, обострение ситуации между ираном и израилем, сирия, дэвид кэмерон, оон, армия обороны израиля (цахал), министерство обороны сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Иран, Обострение ситуации между Ираном и Израилем, Сирия, Дэвид Кэмерон, ООН, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Министерство обороны США, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль имеет полное право ответить на атаку Ирана, заявили в МИД Британии

Кэмерон: Израиль имеет право ответить Ирану, но не должен обострять ситуацию

© AP Photo / Tomer NeubergИзраильская система противовоздушной обороны "Железный купол" во время перехвата ракет, запущенных из Ирана,
Израильская система противовоздушной обороны Железный купол во время перехвата ракет, запущенных из Ирана, - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
© AP Photo / Tomer Neuberg
Израильская система противовоздушной обороны "Железный купол" во время перехвата ракет, запущенных из Ирана,
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МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. Израиль имеет полное право ответить на атаку Ирана, однако Лондон призывает его не предпринимать действия, которые приведут к эскалации ситуации в регионе, заявил глава британского МИД Дэвид Кэмерон в эфире телеканала Sky News.
«
"Конечно, если вы находитесь в Израиле сегодня утром, вы по праву думаете: "Мы имеем полное право ответить на это", и они (Израиль) имеют право, однако мы призываем их не обострять (ситуацию)", - сказал он.
Изображение сгенерировано ИИ
Атака Ирана на Израиль стала постановкой Салтыкова-Щедрина
08:00
Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР, элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, были задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed.
В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Иранав ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше".
Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.
Как заявил постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани, атака Ирана на Израиль была нацелена только на военные цели и рассчитана на то, чтобы не причинять вреда мирным гражданам. В целом Иран заявляет о своей воздержанности от дальнейшей эскалации конфликта. При этом израильский военно-политический истеблишмент, несмотря на позицию США, которые призывают еврейское государство к сдержанности от дальнейшей эскалации, считает, что отреагировать необходимо, но теперь ему предстоит решить "центральную дилемму" - как и когда это сделать.
Изображение сгенерировано ИИ
Израилю постучали по крыше
Вчера, 12:47
 
В миреИзраильИранОбострение ситуации между Ираном и ИзраилемСирияДэвид КэмеронООНАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)Министерство обороны СШАОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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