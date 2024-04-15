Банки рассказали о росте спроса на карты "Мир" у иностранных туристов
Российские банки отметили рост спроса на карты "Мир" у иностранных туристов
© Sputnik / Асатур Есаянц
Карта "Мир" . Архивное фото
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Российские банки отметили рост спроса на карты "Мир" у иностранных туристов в текущем году, сообщили РИА Новости в кредитных организациях.
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"Число карт, выданных с января по март 2024 года, выросло в шесть раз по сравнению с ноябрем-декабрем 2023 года. Больше всего карт выдано иностранным туристам в феврале текущего года. Это связано с китайским Новым годом — в праздничный период жители Китая чаще путешествуют", - рассказал директор по розничным продуктам компании "ЮMoney" Андрей Ефимочкин.
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По его словам, по сравнению с декабрём количество выданных таких в феврале карт увеличилось в четыре раза, в марте было выдано на 25% больше карт, чем в декабре. А за весь прошлый квартал операций по этим картам было в 14 раз больше, чем в четвёртом квартале прошлого года. В марте по сравнению с декабрем число операций выросло в три раза. В ноябре-декабре 2023 года на снятие наличных приходилось 15% операций иностранцев, на покупки — 85%, а в январе-марте 2024 года - 11% и 89% соответственно.
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"Граждане около 50 стран обращаются за картами. Но больше всего — 73% идентификаций — приходится на граждан Китая. Ещё 6% — это граждане Казахстане, 5% — граждане ОАЭ, 3% — туристы из Саудовской Аравии, 3% — из Индии", - добавил Ефимочкин.
Стабильный спрос на выдачу карт
Сбербанк фиксирует "стабильный спрос на выдачу карт гражданам иностранных государств", сообщила пресс-служба банка.
"За прошедший год число нерезидентов, оформивших дебетовые карты в ВТБ, выросло более чем в три раза – с 2,3 тысячи на конец марта 2023 года до 9,9 тысячи по итогам марта этого года", - сказали в пресс-службе ВТБ.
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В Совкомбанке также отметили рост выдач карт "Мир" иностранцам. "Показатели выдач карт нерезидентам в первом квартале 2024 года почти на 20% превышают данные за аналогичный период прошлого года", - сказали в пресс-службе кредитной организации. При этом доля активных пользователей стабильна на протяжении последних полутора лет. "Тут изменений не прогнозируем", - добавили в пресс-службе.
В "Тинькофф банке" наблюдают значительный рост выдачи дебетовых карт гражданам Китая еще с сентября. "А с февраля 2024 года видим сезонный рост выдачи карт иностранцам из разных стран, не только Средней Азии, но и Белоруссии, Китая, Индии", - сказал представитель банка.
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