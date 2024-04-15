https://ria.ru/20240415/izrail-1940068216.html

МИД Британии надеется, что Израиль не нанесет ответный удар по Ирану

МИД Британии надеется, что Израиль не нанесет ответный удар по Ирану - РИА Новости, 15.04.2024

МИД Британии надеется, что Израиль не нанесет ответный удар по Ирану

Великобритания надеется, что Израиль не станет наносить ответный удар по Ирану, вместо этого миру стоит переключить своё внимание на действия палестинского... РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T09:55

2024-04-15T09:55

2024-04-15T10:06

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МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. Великобритания надеется, что Израиль не станет наносить ответный удар по Ирану, вместо этого миру стоит переключить своё внимание на действия палестинского движения ХАМАС, которое продолжает удерживать заложников в Газе, заявил в понедельник глава британского МИД Дэвид Кэмерон в эфире телеканала Sky News."Мы надеемся, что ответного удара не последует, и вместо этого внимание мира должно переключиться на ХАМАС. Они всё ещё удерживают заложников", - сказал он.Элитное подразделение ВС Ирана, Корпус стражей исламской революции, в ночь на 14 апреля нанес удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале месяца. В атаке, по разным данным, были задействованы несколько сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed, гиперзвуковые ракеты "Фаттах" и "Фаттах-2". Иранский государственный телеканал Press TV сообщил, что все гиперзвуковые ракеты достигли своих целей.По данным армии Израиля, Иран запустил в общей сложности более 300 боеприпасов и БПЛА, включая порядка 170 беспилотников, более 30 крылатых и более 120 баллистических ракет. При этом Израиль заявляет, что лишь "несколько ракет" долетели до территории страны и причинили "незначительный ущерб".Глава генерального штаба ВС Ирана Мохаммад Багери сообщил, что Тегеран завершил операцию "Правдивое обещание" и не планирует продолжать ее, но, если Израиль предпримет какие-либо меры, то следующая иранская операция будет масштабнее предыдущей.Израильский министр Бени Ганц заявил, что страна намерена создать региональную коалицию против иранской угрозы и ответить на атаку в подходящее время и подходящим образом. Как ожидается, правительство Израиля определится с дальнейшими действиями в ближайшее время.

https://ria.ru/20240415/izrail-1940048062.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, лондон, израиль, иран, обострение ситуации между ираном и израилем, великобритания