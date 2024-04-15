МИД Британии надеется, что Израиль не нанесет ответный удар по Ирану
Кэмерон: Лондон надеется, что Израиль не нанесет ответный удар по Ирану
© The Israeli Air Force’s Official Twitter AccountИстребитель ВВС Израиля в небе
© The Israeli Air Force’s Official Twitter Account
Истребитель ВВС Израиля в небе. Архивное фото
МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. Великобритания надеется, что Израиль не станет наносить ответный удар по Ирану, вместо этого миру стоит переключить своё внимание на действия палестинского движения ХАМАС, которое продолжает удерживать заложников в Газе, заявил в понедельник глава британского МИД Дэвид Кэмерон в эфире телеканала Sky News.
"Мы надеемся, что ответного удара не последует, и вместо этого внимание мира должно переключиться на ХАМАС. Они всё ещё удерживают заложников", - сказал он.
Элитное подразделение ВС Ирана, Корпус стражей исламской революции, в ночь на 14 апреля нанес удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале месяца. В атаке, по разным данным, были задействованы несколько сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed, гиперзвуковые ракеты "Фаттах" и "Фаттах-2". Иранский государственный телеканал Press TV сообщил, что все гиперзвуковые ракеты достигли своих целей.
По данным армии Израиля, Иран запустил в общей сложности более 300 боеприпасов и БПЛА, включая порядка 170 беспилотников, более 30 крылатых и более 120 баллистических ракет. При этом Израиль заявляет, что лишь "несколько ракет" долетели до территории страны и причинили "незначительный ущерб".
Глава генерального штаба ВС Ирана Мохаммад Багери сообщил, что Тегеран завершил операцию "Правдивое обещание" и не планирует продолжать ее, но, если Израиль предпримет какие-либо меры, то следующая иранская операция будет масштабнее предыдущей.
Израильский министр Бени Ганц заявил, что страна намерена создать региональную коалицию против иранской угрозы и ответить на атаку в подходящее время и подходящим образом. Как ожидается, правительство Израиля определится с дальнейшими действиями в ближайшее время.
Израилю постучали по крыше
Вчера, 12:47