Рейтинг@Mail.ru
Суд оставил фигуранта дела о теракте в "Крокусе" Исломова в СИЗО - РИА Новости, 15.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
16:18 15.04.2024 (обновлено: 17:11 15.04.2024)
https://ria.ru/20240415/islomov-1940190944.html
Суд оставил фигуранта дела о теракте в "Крокусе" Исломова в СИЗО
Суд оставил фигуранта дела о теракте в "Крокусе" Исломова в СИЗО - РИА Новости, 15.04.2024
Суд оставил фигуранта дела о теракте в "Крокусе" Исломова в СИЗО
Мосгорсуд признал законным арест Аминчона Исломова, фигуранта дела о теракте в "Крокус Сити Холле", сообщил корреспондент РИА Новости из зала суда. РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T16:18
2024-04-15T17:11
происшествия
московский городской суд
крокус сити холл
теракт в "крокус сити холле"
брянская область
россия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/19/1935733974_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_85b4d63a354c7419889161346a768fea.jpg
МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Мосгорсуд признал законным арест Аминчона Исломова, фигуранта дела о теракте в "Крокус Сити Холле", сообщил корреспондент РИА Новости из зала суда. "Постановление Басманного суда Москвы оставить без изменений, апелляционную жалобу — без удовлетворения", — огласила решение судья. Судебное заседание проходило в закрытом режиме, публику допустили до оглашения резолютивной части постановления.Басманный суд Москвы 25 марта арестовал Исроила, Диловара и Аминчона Исломовых (отец и два сына). По данным источника агентства, Диловар владел автомобилем Renault Symbol, на котором террористы скрылись с места преступления и впоследствии были задержаны в Брянской области. Он продал эту машину в феврале, но страховой полис ОСАГО на нее так и не был переоформлен.Оба брата Исломовых — граждане России, которые проживали в Твери и работали в такси. Исроил, будучи гражданином Таджикистана, имел вид на жительство в стране. Никто из Исломовых виновным себя не считает, Мосгорсуд признал законным их аресты.Также в понедельник суд рассмотрит апелляцию на арест Алишера Касимова, сдававшего квартиру предполагаемым исполнителям теракта. Теракт в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Красногорске произошел 22 марта. Нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. По последним данным, погибли 145 человек.Арестованы 11 обвиняемых в совершении теракта, в том числе четверо непосредственных исполнителей, им грозит пожизненное лишение свободы.
https://ria.ru/20240411/krokus-1939367731.html
https://ria.ru/20240329/kazn-1936492913.html
https://ria.ru/20240407/terakt-1938464477.html
брянская область
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/19/1935733974_270:0:1230:720_1920x0_80_0_0_0afa23d821bd43d30ad93cdb01550a95.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, московский городской суд, крокус сити холл, брянская область, россия, москва
Происшествия, Московский городской суд, Крокус Сити Холл, Теракт в "Крокус Сити Холле", Брянская область, Россия, Москва
Суд оставил фигуранта дела о теракте в "Крокусе" Исломова в СИЗО

Мосгорсуд признал законным арест Аминчона Исломова по делу о теракте в "Крокусе"

© Пресс-служба Басманного суда | Перейти в медиабанкАминчон Исломов
Аминчон Исломов
© Пресс-служба Басманного суда
Перейти в медиабанк
Аминчон Исломов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Мосгорсуд признал законным арест Аминчона Исломова, фигуранта дела о теракте в "Крокус Сити Холле", сообщил корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Постановление Басманного суда Москвы оставить без изменений, апелляционную жалобу — без удовлетворения", — огласила решение судья.
Здание концертного зала Крокус Сити Холл после теракта - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
Дочь возможного пособника боевиков из "Крокуса" утверждает, что он в Польше
11 апреля, 14:50
Судебное заседание проходило в закрытом режиме, публику допустили до оглашения резолютивной части постановления.
Басманный суд Москвы 25 марта арестовал Исроила, Диловара и Аминчона Исломовых (отец и два сына). По данным источника агентства, Диловар владел автомобилем Renault Symbol, на котором террористы скрылись с места преступления и впоследствии были задержаны в Брянской области. Он продал эту машину в феврале, но страховой полис ОСАГО на нее так и не был переоформлен.
Оба брата Исломовых — граждане России, которые проживали в Твери и работали в такси. Исроил, будучи гражданином Таджикистана, имел вид на жительство в стране. Никто из Исломовых виновным себя не считает, Мосгорсуд признал законным их аресты.
Здание концертного зала Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
"Убить всех причастных": какое наказание заслужили террористы
29 марта, 08:00
Также в понедельник суд рассмотрит апелляцию на арест Алишера Касимова, сдававшего квартиру предполагаемым исполнителям теракта.
Теракт в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Красногорске произошел 22 марта. Нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. По последним данным, погибли 145 человек.
Арестованы 11 обвиняемых в совершении теракта, в том числе четверо непосредственных исполнителей, им грозит пожизненное лишение свободы.
Допрос обвиняемых в теракте в Крокус Сити Холле
Обвиняемые в теракте в "Крокусе" назвали имя своего координатора
7 апреля, 22:48
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"ПроисшествияМосковский городской судКрокус Сити ХоллБрянская областьРоссияМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала