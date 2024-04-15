https://ria.ru/20240415/islomov-1940190944.html

Суд оставил фигуранта дела о теракте в "Крокусе" Исломова в СИЗО

Суд оставил фигуранта дела о теракте в "Крокусе" Исломова в СИЗО - РИА Новости, 15.04.2024

Суд оставил фигуранта дела о теракте в "Крокусе" Исломова в СИЗО

Мосгорсуд признал законным арест Аминчона Исломова, фигуранта дела о теракте в "Крокус Сити Холле", сообщил корреспондент РИА Новости из зала суда. РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T16:18

2024-04-15T16:18

2024-04-15T17:11

происшествия

московский городской суд

крокус сити холл

теракт в "крокус сити холле"

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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Мосгорсуд признал законным арест Аминчона Исломова, фигуранта дела о теракте в "Крокус Сити Холле", сообщил корреспондент РИА Новости из зала суда. "Постановление Басманного суда Москвы оставить без изменений, апелляционную жалобу — без удовлетворения", — огласила решение судья. Судебное заседание проходило в закрытом режиме, публику допустили до оглашения резолютивной части постановления.Басманный суд Москвы 25 марта арестовал Исроила, Диловара и Аминчона Исломовых (отец и два сына). По данным источника агентства, Диловар владел автомобилем Renault Symbol, на котором террористы скрылись с места преступления и впоследствии были задержаны в Брянской области. Он продал эту машину в феврале, но страховой полис ОСАГО на нее так и не был переоформлен.Оба брата Исломовых — граждане России, которые проживали в Твери и работали в такси. Исроил, будучи гражданином Таджикистана, имел вид на жительство в стране. Никто из Исломовых виновным себя не считает, Мосгорсуд признал законным их аресты.Также в понедельник суд рассмотрит апелляцию на арест Алишера Касимова, сдававшего квартиру предполагаемым исполнителям теракта. Теракт в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Красногорске произошел 22 марта. Нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. По последним данным, погибли 145 человек.Арестованы 11 обвиняемых в совершении теракта, в том числе четверо непосредственных исполнителей, им грозит пожизненное лишение свободы.

https://ria.ru/20240411/krokus-1939367731.html

https://ria.ru/20240329/kazn-1936492913.html

https://ria.ru/20240407/terakt-1938464477.html

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