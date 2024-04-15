https://ria.ru/20240415/iran-1940082508.html

Макрон призвал изолировать Иран

Макрон призвал изолировать Иран - РИА Новости, 15.04.2024

Макрон призвал изолировать Иран

Необходимо усилить санкции и изолировать Иран, чтобы избежать эскалации на Ближнем Востоке, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в эфире радиостанции RMC. РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T10:41

2024-04-15T10:41

2024-04-15T10:41

в мире

иран

израиль

франция

эммануэль макрон

обострение ситуации между ираном и израилем

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ПАРИЖ, 15 апр - РИА Новости. Необходимо усилить санкции и изолировать Иран, чтобы избежать эскалации на Ближнем Востоке, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в эфире радиостанции RMC. "Сегодня мы сделаем все, чтобы избежать эскалации. Нельзя отвечать эскалацией, но, скорее, изоляцией Ирана, убеждением региональных стран в том, что Иран представляет опасность, усилением санкций и давления на деятельность в атомной сфере, чтобы найти путь к миру в регионе", - сказал Макрон. "Израиль сегодня защищается. У истоков всей этой ситуации - атаки ХАМАС против Израиля... Нам нужно с одной стороны быть на стороне Израиля, чтобы гарантировать его максимальную защиту, но с другой - призвать к лимитам, чтобы избежать эскалации. Нужно избежать того, чтобы каждый раз нарушались новые границы", - добавил он. По его словам, Франция работает со всеми региональным партнёрами в этом отношении, но большую роль также могут сыграть США. "Они могут сыграть существенную роль в том, чтобы сдержать Иран", - добавил он. Элитное подразделение ВС Ирана, Корпус стражей исламской революции, в ночь на 14 апреля нанес удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале месяца. В атаке, по разным данным, были задействованы несколько сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed, гиперзвуковые ракеты "Фаттах" и "Фаттах-2". Иранский государственный телеканал Press TV сообщил, что все гиперзвуковые ракеты достигли своих целей. По данным армии Израиля, Иран запустил в общей сложности более 300 боеприпасов и БПЛА, включая порядка 170 беспилотников, более 30 крылатых и более 120 баллистических ракет. При этом Израиль заявляет, что лишь "несколько ракет" долетели до территории страны и причинили "незначительный ущерб". Глава генерального штаба ВС Ирана Мохаммад Багери сообщил, что Тегеран завершил операцию "Правдивое обещание" и не планирует продолжать ее, но если Израиль предпримет какие-либо меры, то следующая иранская операция будет масштабнее предыдущей. Израильский министр Бени Ганц заявил, что страна намерена создать региональную коалицию против иранской угрозы и ответить на атаку в подходящее время и подходящим образом. Как ожидается, правительство Израиля определится с дальнейшими действиями в ближайшее время.

https://ria.ru/20240415/izrail-1940048062.html

https://ria.ru/20240414/izrail-1939948955.html

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иран

израиль

франция

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Крупнейшая атака Ирана на Израиль Иран в субботу поздно вечером атаковал Израиль с помощью беспилотников. По данным СМИ, было выпущено 185 дронов, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса "земля-земля". Утверждается, что большую часть снарядов Израиль сбил за пределами своей территории. В отражении атаки принимали участие также американские и британские военные. Корпус стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС) заявил, что нанес удар по территории Израиля в ответ на разрушение иранского консульства в Сирии в начале апреля. 2024-04-15T10:41 true PT2M08S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, иран, израиль, франция, эммануэль макрон, обострение ситуации между ираном и израилем