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Глава МАГАТЭ оценил вероятность крупного ядерного инцидента на ЗАЭС - РИА Новости, 15.04.2024
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22:21 15.04.2024
https://ria.ru/20240415/intsident-1940270613.html
Глава МАГАТЭ оценил вероятность крупного ядерного инцидента на ЗАЭС
Глава МАГАТЭ оценил вероятность крупного ядерного инцидента на ЗАЭС - РИА Новости, 15.04.2024
Глава МАГАТЭ оценил вероятность крупного ядерного инцидента на ЗАЭС
Опасность крупного ядерного инцидента на Запорожской АЭС остается весьма реальной, несмотря на перевод реакторов на холодный останов, заявил на заседании СБ ООН РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T22:21
2024-04-15T22:21
специальная военная операция на украине
в мире
днепр (город)
энергодар
европа
рафаэль гросси
запорожская аэс
магатэ
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ООН, 15 апр - РИА Новости. Опасность крупного ядерного инцидента на Запорожской АЭС остается весьма реальной, несмотря на перевод реакторов на холодный останов, заявил на заседании СБ ООН гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. "Несмотря на то, что шесть реакторов электростанции сейчас находятся в холодном останове, а последний энергоблок был переведен в этот статус два дня назад по рекомендации МАГАТЭ, потенциальная опасность крупной ядерной аварии остается вполне реальной", - сказал Гросси. В воскресенье, 7 апреля, пресс-служба ЗАЭС сообщила об атаке беспилотника на купол шестого энергоблока. Отмечалось, что критических повреждений нет. Чуть ранее сообщалось о прилетах БПЛА в районе столовой, а также в районе грузового порта. На следующий день над станцией был сбит украинский дрон-камикадзе. Он упал на кровлю 6-го энергоблока, угроз нарушения пределов безопасности ЗАЭС не зафиксировано. Еще через день ВСУ атаковали дроном уникальный тренажерный центр Запорожской АЭС, где находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
https://ria.ru/20240415/ataki-1940270405.html
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в мире, днепр (город), энергодар, европа, рафаэль гросси, запорожская аэс, магатэ, оон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепр (город), Энергодар, Европа, Рафаэль Гросси, Запорожская АЭС, МАГАТЭ, ООН
Глава МАГАТЭ оценил вероятность крупного ядерного инцидента на ЗАЭС

Гросси: опасность крупного ядерного инцидента на ЗАЭС остается реальной

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкГенеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси . Архивное фото
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ООН, 15 апр - РИА Новости. Опасность крупного ядерного инцидента на Запорожской АЭС остается весьма реальной, несмотря на перевод реакторов на холодный останов, заявил на заседании СБ ООН гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
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"Несмотря на то, что шесть реакторов электростанции сейчас находятся в холодном останове, а последний энергоблок был переведен в этот статус два дня назад по рекомендации МАГАТЭ, потенциальная опасность крупной ядерной аварии остается вполне реальной", - сказал Гросси.
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Вчера, 22:19
В воскресенье, 7 апреля, пресс-служба ЗАЭС сообщила об атаке беспилотника на купол шестого энергоблока. Отмечалось, что критических повреждений нет. Чуть ранее сообщалось о прилетах БПЛА в районе столовой, а также в районе грузового порта. На следующий день над станцией был сбит украинский дрон-камикадзе. Он упал на кровлю 6-го энергоблока, угроз нарушения пределов безопасности ЗАЭС не зафиксировано. Еще через день ВСУ атаковали дроном уникальный тренажерный центр Запорожской АЭС, где находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДнепр (город)ЭнергодарЕвропаРафаэль ГроссиЗапорожская АЭСМАГАТЭООН
 
 
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