https://ria.ru/20240415/gumpomosch-1940046221.html

Военные доставили гуманитарную помощь пострадавшим от паводка Оренбуржья

Военные доставили гуманитарную помощь пострадавшим от паводка Оренбуржья - РИА Новости, 15.04.2024

Военные доставили гуманитарную помощь пострадавшим от паводка Оренбуржья

Военнослужащие Ясненского ракетного соединения комплектуют и доставляют гуманитарную помощь в пункты временного размещения и труднодоступные деревни и села для... РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T06:09

2024-04-15T06:09

2024-04-15T06:09

происшествия

оренбургская область

урал

орск

ракетные войска стратегического назначения

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

прорыв дамбы в орске

наводнения в россии — 2024

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Военнослужащие Ясненского ракетного соединения комплектуют и доставляют гуманитарную помощь в пункты временного размещения и труднодоступные деревни и села для жителей, пострадавших в результате затопления городов рекой Урал в Оренбургской области, сообщили в Минобороны РФ. Ранее ведомство сообщало, что для оказания помощи в борьбе с поводками в Орск прибыли военные инженеры Ясненского ракетного соединения. Позже в военном ведомстве добавили, что военнослужащие Ясненского ракетного соединения РВСН эвакуировали более 300 жителей пострадавшей от паводков Оренбургской области. "Стратегические ракетчики Ясненского ракетного соединения доставляют продовольственные товары и чистую воду жителям труднодоступных районов Оренбургской области. В ходе мероприятий по оказанию помощи военнослужащие комплектуют и доставляют партии гуманитарного груза в пункты временного размещения жителей, чьи квартиры и дома пострадали в ходе чрезвычайной ситуации в Оренбургской области, а также в труднодоступные деревни и села, отрезанные паводком от регулярных поставок продовольствия", - говорится в сообщении. Отмечается, что ежедневно военнослужащие преодолевают недоступные для гражданского транспорта дороги и снабжают всем необходимым население Оренбуржья при помощи боевых машин дежурных сил БМДС и Камазов-5350. Кроме того, при помощи автомобильных цистерн АЦ-10 военнослужащие доставляют питьевую воду в районы, жители которых оказались отключены от водоснабжения в связи с аварийной ситуацией. "С начала работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации более 100 тысяч литров питьевой воды подготовили и раздали военные инженеры населению региона. Всего при оказании помощи задействовано более 100 военнослужащих и 18 единиц специальной техники", - добавляется в сообщении. Прорыв дамбы, которая защищала Орск от реки Урал, произошел 5 апреля. Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. МЧС оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную. В области действует режим ЧС федерального уровня. В воскресенье региональное правительство сообщило, что свыше 14 тысяч жилых домов и 21 тысячи приусадебных участков частично затоплены в результате паводка в Оренбургской области.

https://ria.ru/20240415/navodnenie-1940044930.html

оренбургская область

урал

орск

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происшествия, оренбургская область, урал, орск, ракетные войска стратегического назначения, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), прорыв дамбы в орске, наводнения в россии — 2024