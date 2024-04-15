https://ria.ru/20240415/gumpomosch-1940046221.html
Военные доставили гуманитарную помощь пострадавшим от паводка Оренбуржья
Военные доставили гуманитарную помощь пострадавшим от паводка Оренбуржья - РИА Новости, 15.04.2024
Военные доставили гуманитарную помощь пострадавшим от паводка Оренбуржья
Военнослужащие Ясненского ракетного соединения комплектуют и доставляют гуманитарную помощь в пункты временного размещения и труднодоступные деревни и села для... РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T06:09
2024-04-15T06:09
2024-04-15T06:09
происшествия
оренбургская область
урал
орск
ракетные войска стратегического назначения
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
прорыв дамбы в орске
наводнения в россии — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/06/1938272253_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_879a87236ebd4319a3e8b07c2cd1a91a.jpg
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Военнослужащие Ясненского ракетного соединения комплектуют и доставляют гуманитарную помощь в пункты временного размещения и труднодоступные деревни и села для жителей, пострадавших в результате затопления городов рекой Урал в Оренбургской области, сообщили в Минобороны РФ. Ранее ведомство сообщало, что для оказания помощи в борьбе с поводками в Орск прибыли военные инженеры Ясненского ракетного соединения. Позже в военном ведомстве добавили, что военнослужащие Ясненского ракетного соединения РВСН эвакуировали более 300 жителей пострадавшей от паводков Оренбургской области. "Стратегические ракетчики Ясненского ракетного соединения доставляют продовольственные товары и чистую воду жителям труднодоступных районов Оренбургской области. В ходе мероприятий по оказанию помощи военнослужащие комплектуют и доставляют партии гуманитарного груза в пункты временного размещения жителей, чьи квартиры и дома пострадали в ходе чрезвычайной ситуации в Оренбургской области, а также в труднодоступные деревни и села, отрезанные паводком от регулярных поставок продовольствия", - говорится в сообщении. Отмечается, что ежедневно военнослужащие преодолевают недоступные для гражданского транспорта дороги и снабжают всем необходимым население Оренбуржья при помощи боевых машин дежурных сил БМДС и Камазов-5350. Кроме того, при помощи автомобильных цистерн АЦ-10 военнослужащие доставляют питьевую воду в районы, жители которых оказались отключены от водоснабжения в связи с аварийной ситуацией. "С начала работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации более 100 тысяч литров питьевой воды подготовили и раздали военные инженеры населению региона. Всего при оказании помощи задействовано более 100 военнослужащих и 18 единиц специальной техники", - добавляется в сообщении. Прорыв дамбы, которая защищала Орск от реки Урал, произошел 5 апреля. Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. МЧС оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную. В области действует режим ЧС федерального уровня. В воскресенье региональное правительство сообщило, что свыше 14 тысяч жилых домов и 21 тысячи приусадебных участков частично затоплены в результате паводка в Оренбургской области.
https://ria.ru/20240415/navodnenie-1940044930.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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происшествия, оренбургская область, урал, орск, ракетные войска стратегического назначения, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), прорыв дамбы в орске, наводнения в россии — 2024
Происшествия, Оренбургская область, Урал, Орск, Ракетные войска стратегического назначения, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Прорыв дамбы в Орске, Наводнения в России — 2024
Военные доставили гуманитарную помощь пострадавшим от паводка Оренбуржья
Ракетчики Ясненского соединения доставляют гумпомощь в Оренбургской области
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Военнослужащие Ясненского ракетного соединения комплектуют и доставляют гуманитарную помощь в пункты временного размещения и труднодоступные деревни и села для жителей, пострадавших в результате затопления городов рекой Урал в Оренбургской области, сообщили в Минобороны РФ.
Ранее ведомство сообщало, что для оказания помощи в борьбе с поводками в Орск
прибыли военные инженеры Ясненского ракетного соединения. Позже в военном ведомстве добавили, что военнослужащие Ясненского ракетного соединения РВСН
эвакуировали более 300 жителей пострадавшей от паводков Оренбургской области.
"Стратегические ракетчики Ясненского ракетного соединения доставляют продовольственные товары и чистую воду жителям труднодоступных районов Оренбургской области. В ходе мероприятий по оказанию помощи военнослужащие комплектуют и доставляют партии гуманитарного груза в пункты временного размещения жителей, чьи квартиры и дома пострадали в ходе чрезвычайной ситуации в Оренбургской области, а также в труднодоступные деревни и села, отрезанные паводком от регулярных поставок продовольствия", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ежедневно военнослужащие преодолевают недоступные для гражданского транспорта дороги и снабжают всем необходимым население Оренбуржья при помощи боевых машин дежурных сил БМДС и Камазов-5350.
Кроме того, при помощи автомобильных цистерн АЦ-10 военнослужащие доставляют питьевую воду в районы, жители которых оказались отключены от водоснабжения в связи с аварийной ситуацией.
Последствия паводка в Оренбурге
Оренбургская область столкнулась с небывалым паводком.
1 из 10
Уровень воды в реке Урал возле Оренбурга поднялся до рекордных значений.
2 из 10
По информации оренбургского гидрометцентра, на утро 13 апреля он составил 1171 см.
3 из 10
За сутки в Оренбурге затопило около 1,8 тысячи приусадебных участков и 800 домов.
4 из 10
За ночь затопило ЖК "Гранд парк", по улице Потехиной и Уральской вода подошла к многоквартирным домам.
5 из 10
В 12 домов из-за затопления котельной "Трикотажная фабрика" прекратили подачу тепла и горячей воды.
6 из 10
На проспекте Гагарина из перинатального центра эвакуировали детей и беременных.
7 из 10
Сотрудники полиции и МЧС провели эвакуацию жителей из подтопленного ЖК "Дубки".
8 из 10
Продовольственные магазины в Оренбурге начали делать скидки на товары из-за паводков.
9 из 10
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер выразил надежду, что уровень воды в реке Урал достиг пика и перестанет расти.
10 из 10
Оренбургская область столкнулась с небывалым паводком.
1 из 10
Уровень воды в реке Урал возле Оренбурга поднялся до рекордных значений.
2 из 10
По информации оренбургского гидрометцентра, на утро 13 апреля он составил 1171 см.
3 из 10
За сутки в Оренбурге затопило около 1,8 тысячи приусадебных участков и 800 домов.
4 из 10
За ночь затопило ЖК "Гранд парк", по улице Потехиной и Уральской вода подошла к многоквартирным домам.
5 из 10
В 12 домов из-за затопления котельной "Трикотажная фабрика" прекратили подачу тепла и горячей воды.
6 из 10
На проспекте Гагарина из перинатального центра эвакуировали детей и беременных.
7 из 10
Сотрудники полиции и МЧС провели эвакуацию жителей из подтопленного ЖК "Дубки".
8 из 10
Продовольственные магазины в Оренбурге начали делать скидки на товары из-за паводков.
9 из 10
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер выразил надежду, что уровень воды в реке Урал достиг пика и перестанет расти.
10 из 10
"С начала работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации более 100 тысяч литров питьевой воды подготовили и раздали военные инженеры населению региона. Всего при оказании помощи задействовано более 100 военнослужащих и 18 единиц специальной техники", - добавляется в сообщении.
Прорыв дамбы, которая защищала Орск от реки Урал, произошел 5 апреля. Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления.
МЧС
оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную. В области действует режим ЧС федерального уровня. В воскресенье региональное правительство сообщило, что свыше 14 тысяч жилых домов и 21 тысячи приусадебных участков частично затоплены в результате паводка в Оренбургской области.