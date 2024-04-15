https://ria.ru/20240415/draka-1940110518.html
Источник назвал причину массовой драки рабочих на стройке в Москве
Источник назвал причину массовой драки рабочих на стройке в Москве - РИА Новости, 15.04.2024
Источник назвал причину массовой драки рабочих на стройке в Москве
Причиной массовой драки рабочих на стройке на востоке Москвы стал конфликт из-за распределения арматуры, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных... РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T12:13
2024-04-15T12:13
2024-04-15T12:41
происшествия
москва
россия
узбекистан
таджикистан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0b/1830735617_0:357:2790:1926_1920x0_80_0_0_41daec5cca74421b4837022eba1e10c3.jpg
МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Причиной массовой драки рабочих на стройке на востоке Москвы стал конфликт из-за распределения арматуры, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."По предварительной информации, конфликт начался из-за строительной арматуры, которую не поделили бригады", — сказал собеседник агентства.По его словам, среди участников потасовки было 14 граждан Узбекистана, а также 16 — Таджикистана, в больницу никто не обращался.В понедельник в Telegram-каналах распространилось видео с несколькими десятками рабочих, которые устроили драку на стройплощадке. Столичный главк Следственного комитета возбудил дело о хулиганстве.
https://ria.ru/20231206/draka-1914235167.html
москва
россия
узбекистан
таджикистан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0b/1830735617_141:0:2790:1987_1920x0_80_0_0_7eb0830b4e353601bae7d75186f5200d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, россия, узбекистан, таджикистан
Происшествия, Москва, Россия, Узбекистан, Таджикистан
Источник назвал причину массовой драки рабочих на стройке в Москве
Причиной массовой драки рабочих на стройке в Москве стал конфликт из-за арматуры
МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Причиной массовой драки рабочих на стройке на востоке Москвы стал конфликт из-за распределения арматуры, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"По предварительной информации, конфликт начался из-за строительной арматуры, которую не поделили бригады", — сказал собеседник агентства.
По его словам, среди участников потасовки было 14 граждан Узбекистана
, а также 16 — Таджикистана, в больницу никто не обращался.
В понедельник в Telegram-каналах распространилось видео с несколькими десятками рабочих, которые устроили драку на стройплощадке. Столичный главк Следственного комитета возбудил дело о хулиганстве.