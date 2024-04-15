https://ria.ru/20240415/draka-1940110518.html

Источник назвал причину массовой драки рабочих на стройке в Москве

Источник назвал причину массовой драки рабочих на стройке в Москве - РИА Новости, 15.04.2024

Источник назвал причину массовой драки рабочих на стройке в Москве

Причиной массовой драки рабочих на стройке на востоке Москвы стал конфликт из-за распределения арматуры, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных... РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T12:13

2024-04-15T12:13

2024-04-15T12:41

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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Причиной массовой драки рабочих на стройке на востоке Москвы стал конфликт из-за распределения арматуры, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."По предварительной информации, конфликт начался из-за строительной арматуры, которую не поделили бригады", — сказал собеседник агентства.По его словам, среди участников потасовки было 14 граждан Узбекистана, а также 16 — Таджикистана, в больницу никто не обращался.В понедельник в Telegram-каналах распространилось видео с несколькими десятками рабочих, которые устроили драку на стройплощадке. Столичный главк Следственного комитета возбудил дело о хулиганстве.

https://ria.ru/20231206/draka-1914235167.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва, россия, узбекистан, таджикистан