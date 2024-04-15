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Источник назвал причину массовой драки рабочих на стройке в Москве - РИА Новости, 15.04.2024
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12:13 15.04.2024 (обновлено: 12:41 15.04.2024)
https://ria.ru/20240415/draka-1940110518.html
Источник назвал причину массовой драки рабочих на стройке в Москве
Источник назвал причину массовой драки рабочих на стройке в Москве - РИА Новости, 15.04.2024
Источник назвал причину массовой драки рабочих на стройке в Москве
Причиной массовой драки рабочих на стройке на востоке Москвы стал конфликт из-за распределения арматуры, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных... РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T12:13
2024-04-15T12:41
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Причиной массовой драки рабочих на стройке на востоке Москвы стал конфликт из-за распределения арматуры, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."По предварительной информации, конфликт начался из-за строительной арматуры, которую не поделили бригады", — сказал собеседник агентства.По его словам, среди участников потасовки было 14 граждан Узбекистана, а также 16 — Таджикистана, в больницу никто не обращался.В понедельник в Telegram-каналах распространилось видео с несколькими десятками рабочих, которые устроили драку на стройплощадке. Столичный главк Следственного комитета возбудил дело о хулиганстве.
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Происшествия, Москва, Россия, Узбекистан, Таджикистан
Источник назвал причину массовой драки рабочих на стройке в Москве

Причиной массовой драки рабочих на стройке в Москве стал конфликт из-за арматуры

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковСтроители работают с арматурой
Строители работают с арматурой - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Строители работают с арматурой. Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Причиной массовой драки рабочих на стройке на востоке Москвы стал конфликт из-за распределения арматуры, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"По предварительной информации, конфликт начался из-за строительной арматуры, которую не поделили бригады", — сказал собеседник агентства.
По его словам, среди участников потасовки было 14 граждан Узбекистана, а также 16 — Таджикистана, в больницу никто не обращался.
В понедельник в Telegram-каналах распространилось видео с несколькими десятками рабочих, которые устроили драку на стройплощадке. Столичный главк Следственного комитета возбудил дело о хулиганстве.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
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