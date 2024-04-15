https://ria.ru/20240415/delo-1940239190.html

В суд поступило дело об экстремизме в отношении член-корреспондента РАН

В суд поступило дело об экстремизме в отношении член-корреспондента РАН - РИА Новости, 15.04.2024

В суд поступило дело об экстремизме в отношении член-корреспондента РАН

Уголовное дело в отношении член-корреспондента РАН, бывшего главы Института программных систем в Переславле-Залесском Сергея Абрамова, обвиняемого в... РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T19:08

2024-04-15T19:08

2024-04-15T19:08

происшествия

переславль-залесский

ярославская область

россия

сергей абрамов

российская академия наук

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ЯРОСЛАВЛЬ, 15 апр – РИА Новости. Уголовное дело в отношении член-корреспондента РАН, бывшего главы Института программных систем в Переславле-Залесском Сергея Абрамова, обвиняемого в финансировании экстремизма, поступило в суд, сообщили РИА Новости в пресс-службе Ярославского облсуда. "Уголовное дело в отношении Сергея Абрамова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 282.3 УК РФ, поступило в Переславский районный суд Ярославской области. Судебное заседание пока не назначено", - сообщили в пресс-службе. Ранее пресс-служба Ярославского областного суда сообщила, что в апреле 2023 года под домашний арест был помещен житель Переславля 1957 года рождения, обвиняемый по части 1 статьи 282.3 УК РФ (финансирование экстремистской деятельности). Источник в силовых структурах региона тогда уточнял РИА Новости, что речь идёт о Сергее Абрамове, главном научном сотруднике ИПС имени Айламазяна в Переславле. Официально данная информация не подтверждалась. Позже пресс-секретарь Ярославского областного суда Ольга Козлова сообщала РИА Новости, что Ленинский районный суд Ярославля рассмотрел ходатайство "о помещении лица, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 282.3 УК РФ, в психиатрический стационар для проведения экспертизы". Заседание проходило в закрытом режиме. Имя обвиняемого собеседница не назвала, и решение суда официально не оглашалось, но источник в силовых структурах региона подтвердил РИА Новости, что речь идёт о Сергее Абрамове, и суд удовлетворил ходатайство. Сергей Абрамов проработал во главе института программных систем имени А. К. Айламазяна РАН в Переславле-Залесском Ярославской области 19 лет, до конца марта 2022 года. Затем трудился там главным научным сотрудником. Абрамов имеет ряд научных званий и регалий, в том числе является доктором физико-математических наук, член-корреспондентом РАН. Награжден премией правительства РФ в области науки и техники — за разработку конструкторской и программной документации, подготовку промышленного производства и выпуск образцов высокопроизводительных вычислительных систем (суперкомпьютеров) семейства "СКИФ" Ряда I и Ряда II.

https://ria.ru/20231130/abramov-1912965384.html

https://ria.ru/20240329/arest-1936683762.html

переславль-залесский

ярославская область

россия

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происшествия, переславль-залесский, ярославская область, россия, сергей абрамов, российская академия наук