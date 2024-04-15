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Житель Дагестана подорвался на коробке с "компроматом" от бывшего друга - РИА Новости, 15.04.2024
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16:47 15.04.2024
https://ria.ru/20240415/dagestan-1940199979.html
Житель Дагестана подорвался на коробке с "компроматом" от бывшего друга
Житель Дагестана подорвался на коробке с "компроматом" от бывшего друга - РИА Новости, 15.04.2024
Житель Дагестана подорвался на коробке с "компроматом" от бывшего друга
Житель Ботлихского района Дагестана получил тяжелые травмы в результате срабатывания самодельного взрывного устройства (СВУ), которое подложил его бывший друг,... РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T16:47
2024-04-15T16:47
происшествия
ботлихский район
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 15 апр - РИА Новости. Житель Ботлихского района Дагестана получил тяжелые травмы в результате срабатывания самодельного взрывного устройства (СВУ), которое подложил его бывший друг, сообщается в Telegram-канале МВД республики. В воскресенье в отдел полиции Ботлихского района обратился мужчина, который сообщил об исчезновении своего брата – 38-летнего жителя села Тандо. Спустя сутки его нашли полицейские и местные жители в овраге в полубессознательном состоянии. "Сотрудниками МВД Дагестана совместно с коллегами из управления ФСБ Дагестана установлено, что в 2.00 (мск) 29-летний житель села Тлох произвел закладку СВУ, в результате срабатывания которого и пострадал мужчина. Подозреваемый в содеянном сознался и рассказал, что накануне повздорил с бывшим приятелем и решил отомстить ему, отправив координаты коробки, в которой имелся, по его словам, "компромат", а на самом деле – взрывное устройство", – говорится в сообщении. У пострадавшего осколочные ранения, его госпитализировали. Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого здоровья (статья 111 УК РФ).
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ботлихский район
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происшествия, ботлихский район, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), республика дагестан
Происшествия, Ботлихский район, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Республика Дагестан
Житель Дагестана подорвался на коробке с "компроматом" от бывшего друга

Житель Дагестана отправил координаты коробки с СВУ бывшему другу после ссоры

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МАХАЧКАЛА, 15 апр - РИА Новости. Житель Ботлихского района Дагестана получил тяжелые травмы в результате срабатывания самодельного взрывного устройства (СВУ), которое подложил его бывший друг, сообщается в Telegram-канале МВД республики.
В воскресенье в отдел полиции Ботлихского района обратился мужчина, который сообщил об исчезновении своего брата – 38-летнего жителя села Тандо. Спустя сутки его нашли полицейские и местные жители в овраге в полубессознательном состоянии.
«
"Сотрудниками МВД Дагестана совместно с коллегами из управления ФСБ Дагестана установлено, что в 2.00 (мск) 29-летний житель села Тлох произвел закладку СВУ, в результате срабатывания которого и пострадал мужчина. Подозреваемый в содеянном сознался и рассказал, что накануне повздорил с бывшим приятелем и решил отомстить ему, отправив координаты коробки, в которой имелся, по его словам, "компромат", а на самом деле – взрывное устройство", – говорится в сообщении.
У пострадавшего осколочные ранения, его госпитализировали. Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого здоровья (статья 111 УК РФ).
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ПроисшествияБотлихский районРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Республика Дагестан
 
 
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