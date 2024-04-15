https://ria.ru/20240415/dagestan-1940199979.html

Житель Дагестана подорвался на коробке с "компроматом" от бывшего друга

Житель Дагестана подорвался на коробке с "компроматом" от бывшего друга - РИА Новости, 15.04.2024

Житель Дагестана подорвался на коробке с "компроматом" от бывшего друга

Житель Ботлихского района Дагестана получил тяжелые травмы в результате срабатывания самодельного взрывного устройства (СВУ), которое подложил его бывший друг,... РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T16:47

2024-04-15T16:47

2024-04-15T16:47

происшествия

ботлихский район

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

республика дагестан

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МАХАЧКАЛА, 15 апр - РИА Новости. Житель Ботлихского района Дагестана получил тяжелые травмы в результате срабатывания самодельного взрывного устройства (СВУ), которое подложил его бывший друг, сообщается в Telegram-канале МВД республики. В воскресенье в отдел полиции Ботлихского района обратился мужчина, который сообщил об исчезновении своего брата – 38-летнего жителя села Тандо. Спустя сутки его нашли полицейские и местные жители в овраге в полубессознательном состоянии. "Сотрудниками МВД Дагестана совместно с коллегами из управления ФСБ Дагестана установлено, что в 2.00 (мск) 29-летний житель села Тлох произвел закладку СВУ, в результате срабатывания которого и пострадал мужчина. Подозреваемый в содеянном сознался и рассказал, что накануне повздорил с бывшим приятелем и решил отомстить ему, отправив координаты коробки, в которой имелся, по его словам, "компромат", а на самом деле – взрывное устройство", – говорится в сообщении. У пострадавшего осколочные ранения, его госпитализировали. Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого здоровья (статья 111 УК РФ).

https://ria.ru/20240217/zaderzhanie-1927995549.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, ботлихский район, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), республика дагестан