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Мигрант попытался застрелить начальника на птицефабрике в Дагестане - РИА Новости, 15.04.2024
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13:19 15.04.2024
https://ria.ru/20240415/dagestan-1940134104.html
Мигрант попытался застрелить начальника на птицефабрике в Дагестане
Мигрант попытался застрелить начальника на птицефабрике в Дагестане - РИА Новости, 15.04.2024
Мигрант попытался застрелить начальника на птицефабрике в Дагестане
Гражданин Таджикистана подозревается в покушении на убийство управляющего птицефабрики в Дагестане, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T13:19
2024-04-15T13:19
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 15 апр - РИА Новости. Гражданин Таджикистана подозревается в покушении на убийство управляющего птицефабрики в Дагестане, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по республике в Telegram-канале. "Возбуждено уголовное дело в отношении 21-летнего гражданина Республики Таджикистан, подозреваемого в покушении на убийство местного жителя (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ)… В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", – говорится в сообщении. По данным следствия, 6 апреля на территории птицефабрики в Хасавюрте мигрант зашел в помещение, где находился управляющий организации, к которому он испытывал личную неприязнь. Увидев в этом помещении ружье, молодой человек взял его, зарядил и выстрелил не менее четырех раз, одна из пуль попала в потерпевшего. По уголовному делу следователи провели обыски по месту проживания подозреваемого и в отделе по вопросам миграции. В следственном управлении уточнили РИА Новости, что мигрант работал на этой птицефабрике. Потерпевший госпитализирован.
https://ria.ru/20240409/arest-1938784858.html
https://ria.ru/20240405/migrant-1938081042.html
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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), республика дагестан
Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Республика Дагестан
Мигрант попытался застрелить начальника на птицефабрике в Дагестане

Мигранта подозревают в покушении на убийство начальника птицефабрики в Дагестане

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 15 апр - РИА Новости. Гражданин Таджикистана подозревается в покушении на убийство управляющего птицефабрики в Дагестане, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по республике в Telegram-канале.
"Возбуждено уголовное дело в отношении 21-летнего гражданина Республики Таджикистан, подозреваемого в покушении на убийство местного жителя (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ)… В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", – говорится в сообщении.
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По данным следствия, 6 апреля на территории птицефабрики в Хасавюрте мигрант зашел в помещение, где находился управляющий организации, к которому он испытывал личную неприязнь. Увидев в этом помещении ружье, молодой человек взял его, зарядил и выстрелил не менее четырех раз, одна из пуль попала в потерпевшего.
По уголовному делу следователи провели обыски по месту проживания подозреваемого и в отделе по вопросам миграции.
В следственном управлении уточнили РИА Новости, что мигрант работал на этой птицефабрике. Потерпевший госпитализирован.
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ПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)Республика Дагестан
 
 
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