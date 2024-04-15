https://ria.ru/20240415/cnn-1940170359.html

США оценили удар Ирана по Израилю

США оценили удар Ирана по Израилю - РИА Новости, 15.04.2024

США оценили удар Ирана по Израилю

США сочли удар Ирана по Израилю "непропорциональным" ответом на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии, передает телеканал CNN со ссылкой РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T15:08

2024-04-15T15:08

2024-04-15T15:55

в мире

израиль

иран

сша

бени ганц

корпус стражей исламской революции

обострение ситуации между ираном и израилем

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. США сочли удар Ирана по Израилю "непропорциональным" ответом на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии, передает телеканал CNN со ссылкой на источники. "Официальные лица из администрации (президента США - ред.) сочли иранские атаки на Израиль в субботу непропорциональными по отношению к ударам Израиля в Дамаске, которые спровоцировали ответный удар", - говорится в публикации на сайте телеканала со ссылкой на американское официальное лицо. Элитное подразделение ВС Ирана, Корпус стражей исламской революции, в ночь на 14 апреля нанес удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале месяца. В атаке, по разным данным, были задействованы несколько сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed, гиперзвуковые ракеты "Фаттах" и "Фаттах-2". Иранский государственный телеканал Press TV сообщил, что все гиперзвуковые ракеты достигли своих целей. По данным армии Израиля, Иран запустил в общей сложности более 300 боеприпасов и БПЛА, включая порядка 170 беспилотников, более 30 крылатых и более 120 баллистических ракет. При этом Израиль заявляет, что лишь "несколько ракет" долетели до территории страны и причинили "незначительный ущерб". Глава генерального штаба ВС Ирана Мохаммад Багери сообщил, что Тегеран завершил операцию "Правдивое обещание" и не планирует продолжать ее, но если Израиль предпримет какие-либо меры, то следующая иранская операция будет масштабнее предыдущей. Израильский министр Бени Ганц заявил, что страна намерена создать региональную коалицию против иранской угрозы и ответить на атаку в подходящее время и подходящим образом. Как ожидается, правительство Израиля определится с дальнейшими действиями в ближайшее время.

https://ria.ru/20240415/sholts-1940103580.html

https://ria.ru/20240414/tsakhal-1939948581.html

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в мире, израиль, иран, сша, бени ганц, корпус стражей исламской революции, обострение ситуации между ираном и израилем, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году