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Сотрудника Red Wings задержали после скандальной выходки в Жуковском - РИА Новости, 15.04.2024
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11:55 15.04.2024 (обновлено: 12:01 15.04.2024)
https://ria.ru/20240415/aeroport-1940105782.html
Сотрудника Red Wings задержали после скандальной выходки в Жуковском
Сотрудника Red Wings задержали после скандальной выходки в Жуковском - РИА Новости, 15.04.2024
Сотрудника Red Wings задержали после скандальной выходки в Жуковском
Расследование проводится после несанкционированного доступа на территорию аэропорта "Жуковский" сотрудника Red Wings, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T11:55
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шри-ланка
наталья ветлицкая
жуковский
происшествия
аэропорт "жуковский"
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Расследование проводится после несанкционированного доступа на территорию аэропорта "Жуковский" сотрудника Red Wings, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиакомпании. Ранее Telegram-канал Shot написал, что подозрительного мужчину утром 13 апреля заметили у ограждения аэропорта, а затем задержали рядом с самолетом. Он показал удостоверение руководителя направления событийного маркетинга Red Wings и заявил, что намерен улететь этим бортом на Шри-Ланку на свадьбу с певицей Натальей Ветлицкой, а если ему кто-то помешает, то якобы "устроит шоу с большим количеством тротила". "По факту несанкционированного доступа на территорию аэропорта "Жуковский" проводится расследование. После результатов проверки будет вынесено решение о наказании работника", - сказал представитель авиакомпании.
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шри-ланка, наталья ветлицкая, жуковский, происшествия, аэропорт "жуковский", red wings airlines
Шри-Ланка, Наталья Ветлицкая, Жуковский, Происшествия, Аэропорт "Жуковский", Red Wings Airlines
Сотрудника Red Wings задержали после скандальной выходки в Жуковском

В Жуковском расследуют выходку сотрудника Red Wings, пробравшегося к самолету

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкМеждународный аэропорт Жуковский
Международный аэропорт Жуковский - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Международный аэропорт Жуковский. Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Расследование проводится после несанкционированного доступа на территорию аэропорта "Жуковский" сотрудника Red Wings, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиакомпании.
Ранее Telegram-канал Shot написал, что подозрительного мужчину утром 13 апреля заметили у ограждения аэропорта, а затем задержали рядом с самолетом. Он показал удостоверение руководителя направления событийного маркетинга Red Wings и заявил, что намерен улететь этим бортом на Шри-Ланку на свадьбу с певицей Натальей Ветлицкой, а если ему кто-то помешает, то якобы "устроит шоу с большим количеством тротила".
"По факту несанкционированного доступа на территорию аэропорта "Жуковский" проводится расследование. После результатов проверки будет вынесено решение о наказании работника", - сказал представитель авиакомпании.
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Шри-ЛанкаНаталья ВетлицкаяЖуковскийПроисшествияАэропорт "Жуковский"Red Wings Airlines
 
 
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