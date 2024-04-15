https://ria.ru/20240415/aeroport-1940105782.html

Сотрудника Red Wings задержали после скандальной выходки в Жуковском

Сотрудника Red Wings задержали после скандальной выходки в Жуковском - РИА Новости, 15.04.2024

Сотрудника Red Wings задержали после скандальной выходки в Жуковском

Расследование проводится после несанкционированного доступа на территорию аэропорта "Жуковский" сотрудника Red Wings, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T11:55

2024-04-15T11:55

2024-04-15T12:01

шри-ланка

наталья ветлицкая

жуковский

происшествия

аэропорт "жуковский"

red wings airlines

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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Расследование проводится после несанкционированного доступа на территорию аэропорта "Жуковский" сотрудника Red Wings, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиакомпании. Ранее Telegram-канал Shot написал, что подозрительного мужчину утром 13 апреля заметили у ограждения аэропорта, а затем задержали рядом с самолетом. Он показал удостоверение руководителя направления событийного маркетинга Red Wings и заявил, что намерен улететь этим бортом на Шри-Ланку на свадьбу с певицей Натальей Ветлицкой, а если ему кто-то помешает, то якобы "устроит шоу с большим количеством тротила". "По факту несанкционированного доступа на территорию аэропорта "Жуковский" проводится расследование. После результатов проверки будет вынесено решение о наказании работника", - сказал представитель авиакомпании.

https://ria.ru/20240412/passazhir-1939711424.html

шри-ланка

жуковский

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

шри-ланка, наталья ветлицкая, жуковский, происшествия, аэропорт "жуковский", red wings airlines