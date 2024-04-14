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В Тюменской области в зонах паводка вакцинируют жителей против гепатита А - РИА Новости, 14.04.2024
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17:15 14.04.2024
https://ria.ru/20240414/vaktsinatsiya-1939987194.html
В Тюменской области в зонах паводка вакцинируют жителей против гепатита А
В Тюменской области в зонах паводка вакцинируют жителей против гепатита А - РИА Новости, 14.04.2024
В Тюменской области в зонах паводка вакцинируют жителей против гепатита А
В населенных пунктах Тюменской области, которые находятся в зоне вероятного подтопления, проводится вакцинация населения против гепатита А, сообщает... РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T17:15
2024-04-14T17:15
тюменская область
тобол (река)
ишим
наводнения в россии — 2024
здоровье - общество
происшествия
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ТЮМЕНЬ, 14 апр - РИА Новости. В населенных пунктах Тюменской области, которые находятся в зоне вероятного подтопления, проводится вакцинация населения против гепатита А, сообщает информационный центр правительства региона. "В Тюменской области продолжается вакцинация против гепатита А жителей муниципалитетов в зоне вероятного подтопления", – сказано в сообщении. Вакцинации в первую очередь подлежат участники ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, дети до 14 лет, работники, чья деятельность связана с производством и реализацией продуктов питания и питьевой воды, коммунальным и бытовым обслуживанием населения, специалисты медицинских и образовательных организаций. Дополнительно в районах предполагаемого затопления работают мобильные бригады для вакцинации лиц из групп риска. Всего планируется вакцинировать 16 028 жителей, в сутки прививаются до тысячи человек, сообщал накануне информцентр. Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели в понедельник. По данным региональных властей, на реках Тобол и Ишим возможно достижение максимальных значений уровня воды – около полуметра выше исторических максимумов. Под угрозой затопления 51 населенный пункт, 1847 жилых домов и 7291 человек. Наиболее напряженная ситуация с выходом воды на поймы рек ожидается к 20 апреля, пик – 23-25 апреля. Для минимизации и ликвидации последствий половодья в Тюменской области сформировали группировку, в которую вошли более 12 тысяч человек и свыше 2,6 тысячи единиц техники. Для информирования населения по вопросам, связанным с паводком, действуют единый номер горячей линии 122, система оповещения через СМС-сообщения, запущен сайт паводок72.рф.
https://ria.ru/20240414/pavodki-1939914992.html
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тюменская область
тобол (река)
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тюменская область, тобол (река), ишим, наводнения в россии — 2024, здоровье - общество, происшествия
Тюменская область, Тобол (река), Ишим, Наводнения в России — 2024, Здоровье - Общество, Происшествия
В Тюменской области в зонах паводка вакцинируют жителей против гепатита А

Жителей зоны вероятного подтопления в Тюменской области прививают от гепатита А

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ТЮМЕНЬ, 14 апр - РИА Новости. В населенных пунктах Тюменской области, которые находятся в зоне вероятного подтопления, проводится вакцинация населения против гепатита А, сообщает информационный центр правительства региона.
"В Тюменской области продолжается вакцинация против гепатита А жителей муниципалитетов в зоне вероятного подтопления", – сказано в сообщении.
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Вакцинации в первую очередь подлежат участники ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, дети до 14 лет, работники, чья деятельность связана с производством и реализацией продуктов питания и питьевой воды, коммунальным и бытовым обслуживанием населения, специалисты медицинских и образовательных организаций. Дополнительно в районах предполагаемого затопления работают мобильные бригады для вакцинации лиц из групп риска.
Всего планируется вакцинировать 16 028 жителей, в сутки прививаются до тысячи человек, сообщал накануне информцентр.
Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели в понедельник. По данным региональных властей, на реках Тобол и Ишим возможно достижение максимальных значений уровня воды – около полуметра выше исторических максимумов. Под угрозой затопления 51 населенный пункт, 1847 жилых домов и 7291 человек. Наиболее напряженная ситуация с выходом воды на поймы рек ожидается к 20 апреля, пик – 23-25 апреля.
Для минимизации и ликвидации последствий половодья в Тюменской области сформировали группировку, в которую вошли более 12 тысяч человек и свыше 2,6 тысячи единиц техники. Для информирования населения по вопросам, связанным с паводком, действуют единый номер горячей линии 122, система оповещения через СМС-сообщения, запущен сайт паводок72.рф.
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