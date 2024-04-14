https://ria.ru/20240414/ukraina-1939925729.html

Генералы ВСУ неожиданно высказались о российской армии, пишут СМИ

Генералы ВСУ неожиданно высказались о российской армии, пишут СМИ - РИА Новости, 14.04.2024

Генералы ВСУ неожиданно высказались о российской армии, пишут СМИ

Офицеры ВСУ рассказали о превосходстве российской армии на фронте, пишет La Vanguardia."Украинские генералы признают, что российские войска превосходят... РИА Новости, 14.04.2024

2024-04-14T10:24

2024-04-14T10:24

2024-04-14T16:59

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/08/1931929638_0:85:3032:1791_1920x0_80_0_0_a24805bb39b8464fdf3e176c37e30b54.jpg

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Офицеры ВСУ рассказали о превосходстве российской армии на фронте, пишет La Vanguardia."Украинские генералы признают, что российские войска превосходят украинские по численности в семь-десять раз, при этом если на передовой будет больше людей (у ВСУ. — Прим. ред.), то этого все равно может быть недостаточно, если им будет не хватать соответствующего вооружения для сдерживания противника", — говорится в публикации.В статье отмечается, что после более чем двух лет конфликта Украина оказалась в самом критическом с февраля 2022 года положении. Ей нужно больше солдат, больше оружия и больше западной поддержки, пишет La Vanguardia. Второго апреля министр обороны Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом Вооруженных сил России заявил, что с января ВСУ потеряли более 80 тысяч военнослужащих, 14 тысяч единиц различного вооружения, в том числе свыше 1200 танков и других боевых бронированных машин. Он также констатировал, что украинцы после провала летнего контрнаступления безуспешно пытаются закрепиться на отдельных рубежах, а российские военные продолжают теснить ВСУ в западном направлении.

https://ria.ru/20240414/ukraina-1939913439.html

https://ria.ru/20240414/ukraina-1939826970.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, вооруженные силы украины