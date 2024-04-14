https://ria.ru/20240414/peterburg-1939962267.html

В Петербурге возбудили уголовное дело после стрельбы в ресторане

В Петербурге возбудили уголовное дело после стрельбы в ресторане - РИА Новости, 14.04.2024

В Петербурге возбудили уголовное дело после стрельбы в ресторане

В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело против жителя Ленинградской области, устроившего дебош со стрельбой в ресторане, заявила пресс-служба управления МВД РИА Новости, 14.04.2024

2024-04-14T14:19

2024-04-14T14:19

2024-04-14T17:22

происшествия

россия

санкт-петербург

ленинградская область

подпорожье

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 апр — РИА Новости. В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело против жителя Ленинградской области, устроившего дебош со стрельбой в ресторане, заявила пресс-служба управления МВД по региону.На днях в полицию поступило сообщение о том, что в ресторане на улице Ворошилова неизвестный душит гостей заведения и сотрудников персонала, а также угрожает оружием.Злоумышленника задержали. Им оказался 44-летний ранее судимый житель Подпорожья, который ранил в ногу одного из посетителей из травматического пистолета. Пострадавшего госпитализировали."В отношении стрелка возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК России ("Хулиганство")", — сообщили в ведомстве.Как ранее писали некоторые СМИ, стрельбу в ресторане мог устроить помощник одного из местных парламентариев. Эту информацию РИА Новости подтвердил депутат Законодательного собрания Ленинградской области от КПРФ Дмитрий Звонков, который уточнил, что задержанный работал у него на общественных началах.

https://ria.ru/20240412/zaderzhanie-1939490030.html

https://ria.ru/20240328/peterburg-1936356449.html

россия

санкт-петербург

ленинградская область

подпорожье

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, санкт-петербург, ленинградская область, подпорожье