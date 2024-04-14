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Рок-концерт в помощь нуждающимся ДНР пройдет в Москве - РИА Новости, 14.04.2024
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Религия
 
01:00 14.04.2024
https://ria.ru/20240414/moskva-1939661096.html
Рок-концерт в помощь нуждающимся ДНР пройдет в Москве
Рок-концерт в помощь нуждающимся ДНР пройдет в Москве - РИА Новости, 14.04.2024
Рок-концерт в помощь нуждающимся ДНР пройдет в Москве
Рок-концерт с поэтическими блоками "Своей тропой" - для сбора и передачи помощи через священника Донбасса детям и малообеспеченным семьям ДНР - пройдет в одном... РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T01:00
2024-04-14T01:00
религия
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МОСКВА, 14 апр – РИА Новости, Ольга Липич. Рок-концерт с поэтическими блоками "Своей тропой" - для сбора и передачи помощи через священника Донбасса детям и малообеспеченным семьям ДНР - пройдет в одном из музыкальных клубов в центре Москвы в воскресенье, сообщил РИА Новости организатор концерта, лидер группы "Возвращение" Сергей Канунников."Это уже четвертый концерт "Своей тропой" за последний год, собирающий на разных площадках музыкантов с большим творческим опытом, непохожих друг на друга, но неравнодушных к страданиям жителей ДНР. Деньги, собранные с первых трех концертов, были переданы через настоятеля Свято-Владимирского храма города Докучаевск протоиерея Никиту Панасюка в ДНР, частично - в детский онкологический центр Донецка, частично - малообеспеченным семьям города. И в этот раз прибыль от концерта мы передадим отцу Никите для дальнейшего распределения в самые болевые точки Донбасса", - рассказал РИА Новости Канунников.По его словам, "не бывает чужих детей". "Каждые мама и папа, оказавшиеся рядом с любым ребенком, попавшим в беду, - помогут. Не бывает среди родных боли, которая не была бы разделена. Все, что мы как музыканты можем и должны сделать - собрать концерт, вложив в него все свои возможности. Ждём неравнодушных зрителей. Ждем всех, готовых помочь", - отметил Канунников.Помимо его группы "Возвращение, на концерте "Своей тропой" в столичном клубе "Китайский летчик Джао Да" выступят: легендарная группа "ГрАссмейстер, солистка группы "Кукуруза" Ирина Сурина, Нина Резник и группа "Кукушкин баритон", Олег Чилап ("Оптимальный вариант", "Пчела-бэнд")."Между музыкальными программами запланированы поэтические блоки. С нами вместе - председатель Союза литераторов России Николай Калиниченко, Александр Гусев, поэтесса Стефания Данилова", - заключил собеседник агентства.
https://ria.ru/20240411/mariupol-1939428815.html
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донецкая народная республика, донбасс, москва, религия
Религия, Донецкая Народная Республика, Донбасс, Москва, Религия
Рок-концерт в помощь нуждающимся ДНР пройдет в Москве

Рок-концерт "Своей тропой" в помощь нуждающимся ДНР пройдет в Москве

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкПункт временного размещения эвакуированных жителей ЛНР и ДНР на хуторе Ленина в Ростовской области
Пункт временного размещения эвакуированных жителей ЛНР и ДНР на хуторе Ленина в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 14 апр – РИА Новости, Ольга Липич. Рок-концерт с поэтическими блоками "Своей тропой" - для сбора и передачи помощи через священника Донбасса детям и малообеспеченным семьям ДНР - пройдет в одном из музыкальных клубов в центре Москвы в воскресенье, сообщил РИА Новости организатор концерта, лидер группы "Возвращение" Сергей Канунников.
"Это уже четвертый концерт "Своей тропой" за последний год, собирающий на разных площадках музыкантов с большим творческим опытом, непохожих друг на друга, но неравнодушных к страданиям жителей ДНР. Деньги, собранные с первых трех концертов, были переданы через настоятеля Свято-Владимирского храма города Докучаевск протоиерея Никиту Панасюка в ДНР, частично - в детский онкологический центр Донецка, частично - малообеспеченным семьям города. И в этот раз прибыль от концерта мы передадим отцу Никите для дальнейшего распределения в самые болевые точки Донбасса", - рассказал РИА Новости Канунников.
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По его словам, "не бывает чужих детей". "Каждые мама и папа, оказавшиеся рядом с любым ребенком, попавшим в беду, - помогут. Не бывает среди родных боли, которая не была бы разделена. Все, что мы как музыканты можем и должны сделать - собрать концерт, вложив в него все свои возможности. Ждём неравнодушных зрителей. Ждем всех, готовых помочь", - отметил Канунников.
Помимо его группы "Возвращение, на концерте "Своей тропой" в столичном клубе "Китайский летчик Джао Да" выступят: легендарная группа "ГрАссмейстер, солистка группы "Кукуруза" Ирина Сурина, Нина Резник и группа "Кукушкин баритон", Олег Чилап ("Оптимальный вариант", "Пчела-бэнд").
"Между музыкальными программами запланированы поэтические блоки. С нами вместе - председатель Союза литераторов России Николай Калиниченко, Александр Гусев, поэтесса Стефания Данилова", - заключил собеседник агентства.
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