https://ria.ru/20240414/moskva-1939661096.html

Рок-концерт в помощь нуждающимся ДНР пройдет в Москве

Рок-концерт в помощь нуждающимся ДНР пройдет в Москве - РИА Новости, 14.04.2024

Рок-концерт в помощь нуждающимся ДНР пройдет в Москве

Рок-концерт с поэтическими блоками "Своей тропой" - для сбора и передачи помощи через священника Донбасса детям и малообеспеченным семьям ДНР - пройдет в одном... РИА Новости, 14.04.2024

2024-04-14T01:00

2024-04-14T01:00

2024-04-14T01:00

религия

донецкая народная республика

донбасс

москва

религия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1b/1812595384_0:0:3178:1789_1920x0_80_0_0_2bccaa13122f9b6bc8184d782f6aee7a.jpg

МОСКВА, 14 апр – РИА Новости, Ольга Липич. Рок-концерт с поэтическими блоками "Своей тропой" - для сбора и передачи помощи через священника Донбасса детям и малообеспеченным семьям ДНР - пройдет в одном из музыкальных клубов в центре Москвы в воскресенье, сообщил РИА Новости организатор концерта, лидер группы "Возвращение" Сергей Канунников."Это уже четвертый концерт "Своей тропой" за последний год, собирающий на разных площадках музыкантов с большим творческим опытом, непохожих друг на друга, но неравнодушных к страданиям жителей ДНР. Деньги, собранные с первых трех концертов, были переданы через настоятеля Свято-Владимирского храма города Докучаевск протоиерея Никиту Панасюка в ДНР, частично - в детский онкологический центр Донецка, частично - малообеспеченным семьям города. И в этот раз прибыль от концерта мы передадим отцу Никите для дальнейшего распределения в самые болевые точки Донбасса", - рассказал РИА Новости Канунников.По его словам, "не бывает чужих детей". "Каждые мама и папа, оказавшиеся рядом с любым ребенком, попавшим в беду, - помогут. Не бывает среди родных боли, которая не была бы разделена. Все, что мы как музыканты можем и должны сделать - собрать концерт, вложив в него все свои возможности. Ждём неравнодушных зрителей. Ждем всех, готовых помочь", - отметил Канунников.Помимо его группы "Возвращение, на концерте "Своей тропой" в столичном клубе "Китайский летчик Джао Да" выступят: легендарная группа "ГрАссмейстер, солистка группы "Кукуруза" Ирина Сурина, Нина Резник и группа "Кукушкин баритон", Олег Чилап ("Оптимальный вариант", "Пчела-бэнд")."Между музыкальными программами запланированы поэтические блоки. С нами вместе - председатель Союза литераторов России Николай Калиниченко, Александр Гусев, поэтесса Стефания Данилова", - заключил собеседник агентства.

https://ria.ru/20240411/mariupol-1939428815.html

https://ria.ru/20240408/nuzhdayuschiesya-1938677101.html

донецкая народная республика

донбасс

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Никита Бизин

Никита Бизин

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

донецкая народная республика, донбасс, москва, религия