https://ria.ru/20240414/evropa-1939648703.html

"Лично знал Христа". Кем на самом деле был тайный властитель Европы

"Лично знал Христа". Кем на самом деле был тайный властитель Европы - РИА Новости, 14.04.2024

"Лично знал Христа". Кем на самом деле был тайный властитель Европы

Именно он открыл пушкинской графине секрет трех карт. А еще совершил переворот в России, был на короткой ноге с персидским шахом и в свободное время беседовал с РИА Новости, 14.04.2024

2024-04-14T08:00

2024-04-14T08:00

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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости, Сергей Проскурин. Именно он открыл пушкинской графине секрет трех карт. А еще совершил переворот в России, был на короткой ноге с персидским шахом и в свободное время беседовал с Иисусом. Споры о личности графа Сен-Жермена не утихают до сих пор. По-прежнему неизвестно, кто он — гений своего времени или прирожденный обманщик.Святой братДве грязные сорочки, ржавая шпага, коробочка с зубочистками и оловянный клистир — все, что осталось от некогда великого человека.В зените славы он молнией носился по Старому Свету, устанавливая дипломатические отношения и плетя искусную сеть интриг. А на старости лет перебивался с хлеба на воду, зарабатывая на продаже красителей для тканей.Завеса тайны опустилась над этим необыкновенным персонажем с самого рождения. Точная дата, кстати, неизвестна. С происхождением тоже не все ясно. Одни говорили, что Сен-Жермен — португальский еврей, другие — что внебрачный сын испанской королевы.Своему последнему покровителю, ландграфу Карлу Гессенскому, уже немолодой граф как-то признался: его, незаконного ребенка трансильванского князя Ференца Ракоци, отдали на воспитание герцогу де Медичи. Подростком он узнал, что его братья — подданные императора Священной Римской империи. И потому стал именовать себя Sanctus Germano ("святым братом")."Я, конечно же, не обладаю достаточными сведениями, — осторожно писал ландграф, — чтобы доказать его высокое происхождение, однако о могущественном покровительстве герцога де Медичи, оказанном Сен-Жермену, я премного осведомлен из другого источника".Получив образование в Италии, юноша каким-то образом попал в Персию и несколько лет прослужил при дворе Надир-шаха. Якобы даже предупреждал того о готовящемся заговоре. Но правитель не поверил — за что и поплатился жизнью.Затем последовала череда путешествий с таинственными поручениями по Европе. Лондон, Вена, Рим — всюду граф поражал собеседников блестящими знаниями языков, в том числе восточных, и невесть откуда взявшимся состоянием.В 1757-м в Вене он познакомился с маршалом Франции Бель-Илем. Тот пригласил Сен-Жермена в Париж. Там, на одном из приемов, в незнакомце признала давнего друга-ровесника вдова дипломата де Жержи. У присутствующих это вызвало улыбку. Старушка, разменявшая девятый десяток, видно, обозналась.Посмеялся и сам граф. Но когда по столице пошли слухи о его вечной молодости, решил извлечь из ошибки выгоду. Теперь, рассуждая в салонах о Древней Элладе, он незаметно вворачивал такие детали, которые мог знать лишь очевидец далекого прошлого.Доходило до совсем поразительного."Я был с ним близко знаком, — заявил Сен-Жермен, говоря о Христе. — Это был лучший человек в мире, но неосмотрительный и романтически настроенный. Я часто предсказывал ему, что он плохо кончит"."У природы нет от меня тайн"Популярность графа росла. Вскоре отголоски докатились до королевского двора. И вот талантливый инкогнито по протекции маркизы де Помпадур уже на приеме у Людовика XV. Заметив на пальцах гостя крупные перстни, монарх посетовал: у него есть любимый бриллиант, на котором образовалась трещина.Визави не растерялся — заверил, что владеет тайным знанием и вмиг исправит дефект. Через несколько дней камень был как новенький. Завистники, однако, злословили: "Купил похожий. Подсунул подделку".Так или нет, но августейшее расположение было завоевано. В Версале Сен-Жермену оборудовали лабораторию, где он продолжил "врачевать" драгоценности и составлял для короля персональные гороскопы.Не чуждым всякого рода мистике был и сам Людовик XV. Шла Семилетняя война, Франция остро нуждалась в деньгах. А потому новый фаворит отправился в турне по европейским дворам — вести подковерную дипломатию.Но все пошло не так. Например, Фридрих II Прусский быстро раскусил посланника, "которого иначе как авантюристом не назовешь". Да и "своим" он стал мешать. Глава французской дипломатии де Шуазель уже искал способ, как побыстрее избавиться от надоедливого графа.К тому же, тот снова взялся за старое: говорил, что ему 300 лет, что владеет лекарством от всех болезней и "у природы нет от него тайн", что умеет плавить бриллианты. Последнее, к слову, Сен-Жермен продемонстрировал другому шпиону — Джакомо Казанове.В мемуарах знаменитый обольститель описывает этот случай: в Турне граф попросил у него монету в 12 су. Бросил на нее маленькое черное зерно, положил на уголь и разогрел. Затем, когда монета остыла, протянул ее Казанове. "Теперь она была золотой, — пишет тот. — Я ни на миг не усомнился в том, что держал в руках свою монету".Правда, на предложение кудесника вылечить от сифилиса итальянский сладострастец ответил отказом. А в бумагах оставил нелицеприятную характеристику: "Этот необычайный человек — прирожденный обманщик"."Желал быть полезным"В итоге миссия Сен-Жермена с треском провалилась в Лондоне. Людовик XV отстранил его от дел и даже запретил появляться во Франции.Но авантюриста это нисколько не огорчило. Он нашел новый источник дохода — рассказывал на каждом углу, что лично участвовал в дворцовом перевороте 1762-го и возвел на российский престол Екатерину II.Удивительно, но знакомство с главными персонажами тех событий — братьями Орловыми — Сен-Жермен действительно водил. Однако десятилетие спустя, когда обманщик повстречал в Германии Дениса Фонвизина — секретаря главы русской дипломатии Панина — и предложил свои услуги, тот ответил вежливым отказом.Возможно, причиной послужил неудачный совет: чудотворец взялся лечить супругу драматурга от кишечной инфекции, но сделал только хуже. В одном из писем Фонвизин окрестил его "первым в мире шарлатаном".Попытал счастья Сен-Жермен и в Датском королевстве. "Страстно желал быть полезным" Фредерику V и соблазнял проектом нового изобретения — корабля, которым может управлять всего один человек. Монарх же по совету министров дал горе-Кулибину от ворот поворот.В последующие годы дела шли совсем плохо. Баснословное состояние — пропуск в свет в молодости — к старости бесследно исчезло. Никто уже не соблазнялся патентом на философский камень и прочие алхимические диковинки.Старик зарабатывал на хлеб изготовлением кремов для "увядающих дам". Честно объяснял, что средство не дает омоложения, а лишь маскирует ненавистные морщины. Последнее пристанище Сен-Жермен нашел в немецком Касселе. Здешний правитель предоставил ему маленький домик, где граф и скончался в начале 1784-го.Но и после смерти мистификатор не успокоился. Через год парижские газеты писали, что он присутствовал на Великом конгрессе масонов. А в архиве французской ложи "Общественное согласие" сохранилась запись: "брат Сен-Жермен" исправно платил членские взносы до 1789-го — еще пять лет после смерти.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

европа, лондон, вена, екатерина ii, аналитика - религия и мировоззрение