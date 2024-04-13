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Уровень воды в реке Урал в Оренбурге вырос до 1187 сантиметров

Уровень воды в реке Урал в Оренбурге вырос до 1187 сантиметров - РИА Новости, 13.04.2024

Уровень воды в реке Урал в Оренбурге вырос до 1187 сантиметров

Уровень воды в реке Урал у Оренбурга вырос до 11 метров 87 сантиметров, сообщили власти региона в Telegram-канале. РИА Новости, 13.04.2024

2024-04-13T20:29

2024-04-13T20:29

2024-04-13T22:06

оренбург

прорыв дамбы в орске

орск

гидрометцентр

происшествия

наводнения в россии — 2024

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ОРЕНБУРГ, 13 апр — РИА Новости. Уровень воды в реке Урал у Оренбурга вырос до 11 метров 87 сантиметров, сообщили власти региона в Telegram-канале."Уровень реки Урал у Оренбурга достиг 11 метров 87 сантиметров, у Орска — 699 сантиметров", — говорится в заявлении.По последним данным, на территории 18 муниципальных образований в 74 населенных пунктах и 38 СНТ оказались подтоплены 11 665 жилых домов (из них 132 многоквартирных) и 18 669 приусадебных участков.Уточняется, что за сутки в регионе от воды освободилось более 1,4 тысячи жилых домов и свыше 1,2 тысячи приусадебных участков.Для предотвращения затоплений оперативные службы возвели восемь насыпных противопаводковых дамб общей протяженностью более 33 километров в Илекском и Оренбургском районах, а также в Акбулаке и Оренбурге.Всего из опасных зон эвакуировали 13 194 человека, из них 1150, в том числе 220 детей, разместили в ПВР. Небывалый паводокРегионы Южного Урала в этом году столкнулись с рекордным паводком. Самая сложная ситуация — в Оренбургской области. Пятого апреля там прорвало дамбу, которая защищала Орск от вод реки Урал. Власти провели массовую эвакуацию.В регионе ввели режим ЧС федерального масштаба. Правительство области оценивает предполагаемый ущерб от наводнения в 21 миллиард рублей.Режим ЧС также действует в Курганской и Тюменской областях. Уровень воды в реке Тобол, по прогнозам Росгидромета, превысит 11 метров. В некоторых муниципалитетах началась превентивная эвакуация населения.Власти соседнего Казахстана заявляют, что нынешние паводки — самые масштабные за последние 80 с лишним лет, в некоторых регионах страны ввели режим ЧС.

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оренбург, прорыв дамбы в орске, орск, гидрометцентр, происшествия, наводнения в россии — 2024